Dibe vuran kripto para piyasasına rağmen Binance en karlı borsa olmayı başardı

Geçen yıl başlarında baharı yaşatan kripto para piyasasının sonrasında adeta dibe vurması pek çok sektörde domino etkisi yarattı. Ekran kartı, anakart, kripto madencilik, kripto borsa, kripto finansman gibi sektörler bu gelişmeden derin yara aldı. Bununla birlikte bazı borsalar karına kar katıyor.

Konumunu iyi kullanıyor

Hacim bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance geçen yılı önemli bir yükselişle kapattı. Kurucusu Changpeng Zhao yaşanan gelişmelerden oldukça memnun.

Yapılan açıklamaya göre 2018 yılında borsanın geliri 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında gerçekleşecek. Sadece geçen yılın ilk yarısında 300 milyon dolar gelir elde edildi ve toplam kullanıcı sayısı 10 milyona yükseldi. Saniyede ise 1.4 milyon ticaret emri veriliyor.

Ayrıca Bkz.

"1TB oyuncu SSD fiyatları yarı yarıya düştü"

Halka açık bir şirket olmadığı için bilançolar konusunda bir bilgi yok ancak borsanın popüler BNB para birimi üzerinden yapılan hesaplamalar son 15 ayda 655 milyon dolar civarında bir sonuca gidiyor.

Yıllık kar tahmini ise 446 milyon dolar. Sadece 2017 son çeyrekte elde edilen kar ise 200 milyon dolar civarında. Bununla birlikte çöküşün yaşandığı geçen yıl son çeyrekte 50 milyon dolar civarında kar elde edildiği ifade ediliyor.

Kripto para birimlerinin alışverişine imkân tanıyan Binance borsası en büyük geliri zaten bu alışverişlerdeki kesintilerden elde ediyor. Konumunu çok iyi kullanan borsa ayrıca listelemelerden 3 milyon dolara varan ücretler alıyor.

Binance elbette sadece borsa faaliyeti yürütmüyor. Blok zinciri girişimlerine yatırımlar, ICO projelerine destek veren Launchpad platformu, İsrailli ödeme platformu Simplex ile ortaklık bunlar arasında.