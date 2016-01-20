Bitcoin sona mı yaklaşıyor?

Bitcoin sisteminin öne çıkan isimlerinden Mike Hearn, elindeki tüm bitcoin’leri sattığını belirtti ve Bitcoin’in sona yaklaştığını iddia etti.

Kendi blog’unda yayınladığı yazısında topluluk içerisindeki iletişim yoksunluğunun ve teknik kısıtlamaların Bitcoin’i sona sürüklediğini yazdı. Her konuşmasında Bitcoin’in bir deneme olduğunu ve her denemenin başarısızlık ile sonuçlanabileceğini vurgulamaktan asla geri durmadığını belirten Mike Hearn gelinen noktada merkezileştirilmemiş bu para biriminin kısa vadede değer artışlarına sahne olsa da gelecek dönemlerde sürekli değer kaybedeceğine inanıyor.





Hearn’e göre sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için çeşitli iyileştirilmeler yapılması gerekli. Sistemde çoğunluğa sahip baskın gruplar ise bu konuda iletişime tamamen kapalı. Sistemsel iyileştirilmelerin yapılmamasından dolayı da sistem yakın zaman da felakete sürüklenecek.

Mike Hearn’ün iş arkadaşı ve Bitcoin yazılımının uzun süredir geliştiricilerinden bir olan Gavin Andresen anlaşmazlıkların kısa vadede zarar verebileceğini fakat uzun vadede Hearn’ün ön gördüğü sıkıntılara neden olmayacağını savunuyor. Genel olarak birçok kişi de Hearn’ün ifadelerini duygusal olarak nitelendirirken ön gördüğü felaket senaryosuna katılmıyor.

Herhangi bir devlet veya kuruluş tarafından basılmayan veya kontrol edilemeyen bitcoin, sistem içinde yer alan topluluk üyeleri tarafından kontrol ediliyor. Bu da uluslararası bir yapıda ve kontrole tamamen açık olan dijital para biriminin en önemli avantajı olarak belirtiliyor.

Hearn popülerleşen ağın, işlem boyutundaki sınırın arttırılması gerekliliğini savunan kişi ve kuruluşların topluluk tarafından susturulduğunu, forumlardan atıldığını ve DDOS saldırılarına maruz kaldığını belirtiyor. Topluluk içindeki en büyük ayrışma Bitcoin ağının kaldırabileceği işlem sayısı hakkında. Bu ayrışma tarafların birbirlerini bitcoin’in ticari potansiyelini genişletmeye odaklanmış popülistler ve sadece projenin mevcut düzendeki radikal duruşunu korumaya saplanmış elitistler olarak sınıflandırmasına neden oluyor.





Bu ayrışma son altı ayda internet sağlayıcılara yapılan online saldırılar ve geliştiricilere yöneltilen ölüm tehditleri olarak daha saldırgan bir hale dönüşmeye başladı.

Blogunda yayınladığı yazı ile Bitcoin hakkında büyük kitlelerin şüphesini arttıran Hearn’nün büyük muhaliflerinden biri olan Kaliforniyalı programcı Gregory Maxwell, kimliği belirsiz kaynaklardan aldığı ölüm tehditleri sonrası Bitcoin’deki işinden istifa ettiğini açıklamıştı.





Ayrışmalar Bitcoin’in Silikon Vadisi ve Wall Street borsasındaki yükselişinden sonra gün yüzüne çıkmaya başladı. Sistem kurgulandığı gibi çalışmaya devam ederken yatırımcılar açısından da olumlu değerlendirmeler giderek çoğalıyor.

Bitcoin'in Avantajı

Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran en önemli özelliği olarak borsalar ve merkez bankaları gibi insanlar tarafından yönetilen sistemlere göre sadece matematik ve bilgisayar kodları ile yönetilmesinde ki istikrar olarak lanse ediliyor.





Hearn sistemin giderek yoğunlaştığını ve yakın zamanda müdahale edilmez ise tek bir işlem yapmanın dahi çok vakit alacağını savunuyor. Bu durumun değeri artan sistemden insanların uzaklaşmasına ve para biriminin hızla değer kaybetmesine neden olacağını öne sürüyor.

Sistem Nasıl İşliyor?





Bitcoin transferleri madenciler tarafından bitcoinchain adındaki ana deftere işleniyor. Belirli zaman aralıklarındaki işlemlerin listesi yayınlanarak madencilerin bu listeyi belirtilen kurallar çerçevesinde blockchaine’e işlenecek duruma getirmesi gerekiyor. Hazır hale gelen block’un blockchaine’e katılımından sonra bunu yapan kişi veya grup bitcoin’ler ile ödüllendiriliyor.

Blockchain isimli ana kayıt defterinin büyüklüğü kısıtlardan biri olarak gösteriliyor. Yazın gerçekleştirilen işlem istekleri ile beraber Bitcoin ağını kilitleyen DDos saldırısı sonucu, insanlar en yüksek işlem değerinin saniye de yaklaşık üç işleme denk gelen 700 KB olduğunu öğrendi. Hearn işlemlerin bazen saatler içinde ancak yapılmasının sebebinin bu olduğunu ifade ediyor.





Ağ, tam kapasite ile çalıştığında bu durumun güvensizlik yarattığını belirten programcı, hiç kimsenin söz konusu para olunca bu kelimeyi duymak istemeyeceğinin altını çiziyor.

Sistemin aşırı yüklenmesini engellemek için bu durumlarda Bitcoin işlem komisyon oranlarını arttırarak kullanıcıları otomatik olarak caydırmaya yöneliyor. Bu sınırın arttırılması ise ilk görüş ayrışmalarının temelini oluşturuyor. Hearn sistemin bir avuç insanın elinde olduğunu belirtiyor. İki Çinli madencinin “blockchain”in %50’ sini kontrol ettiğini söylüyor.





Bitcoin Core’u çalıştıran 5 kişilik takımda anlaşmazlık içinde. Ekipten iki kişi limiti arttırmak isterken geri kalan 3 kişi ise mevcut durumun devamından yana. Topluluk içinde sivil savaş benzeri bir durumun oluşmasına neden olan bu konu, kimilerine göre limit artırımının merkezi olmayan yapıya zarar vereceğine inanıyor.





Bu da Hearn’e göre garip bir sonuca çıkıyor. Eğer merkezileşmemek Bitcoin’in iyi yanı ise ve büyümek merkezileşmemeyi tehdit ediyorsa o zaman Bitcoin’in büyümesine izin verilmemeli. Temel olarak Hearn, Bitcoin’in merkezileşmemek prensibinin, para biriminin kendi sonunu getireceğini ifade ediyor.





Hearn, Bitcoin tarafından verilen son şüpheli kararın, kullanıcıların işlemlerinin bir an evvel olması adına ön sıralara geçmek için ödeyebilecekleri trafik-caydırma ücretleri olduğunu söylüyor. Yeni eklenen özellik ile para transferinden sonra, işlem henüz blockchain’e işlenmeden sürecin durdurulabilmesinin güveni iyice sarsacağını belirtiyor.

Mike Hearn Bitcoin’in para transfer edilemeyen, oldukça yüksek ve giderek artan işlem ücretlere sahip, müşterilerin mağazanızdan çıktıktan sonra tek bir tuş ile ödemelerini geri alabildiği ( ki bu özellik Bitcoin’e yeni gelmiş ), büyük yığılmalar ile boğuşan, Çin tarafından kontrol edilen ve kendisini yapan insanlara sivil bir savaş başlatan bir yapıya dönüştüğünü söylüyor.





http://mashable.com/2016/01/15/bitcoin-failure/#r9PhBhqNnPq3