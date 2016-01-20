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Bitcoin sona mı yaklaşıyor?

5 yılını Bitcoin yazılımcısı olarak geçiren ve yazılımı milyonlarca kullanıcı ve yüzlerce geliştirici tarafından kullanılan Mike Hearn, sistemin sona geldiğini iddia ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Bitcoin sona mı yaklaşıyor?
 
Bitcoin sisteminin öne çıkan isimlerinden Mike Hearn, elindeki tüm bitcoin’leri sattığını belirtti ve Bitcoin’in sona yaklaştığını iddia etti. 
Kendi blog’unda yayınladığı yazısında topluluk içerisindeki iletişim yoksunluğunun ve teknik kısıtlamaların Bitcoin’i sona sürüklediğini yazdı. Her konuşmasında Bitcoin’in bir deneme olduğunu ve her denemenin başarısızlık ile sonuçlanabileceğini vurgulamaktan asla geri durmadığını belirten Mike Hearn gelinen noktada merkezileştirilmemiş bu para biriminin kısa vadede değer artışlarına sahne olsa da gelecek dönemlerde sürekli değer kaybedeceğine inanıyor. 

Hearn’e göre sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için çeşitli iyileştirilmeler yapılması gerekli. Sistemde çoğunluğa sahip baskın gruplar ise bu konuda iletişime tamamen kapalı. Sistemsel iyileştirilmelerin yapılmamasından dolayı da sistem yakın zaman da felakete sürüklenecek.
Bitcoin sona mı yaklaşıyor?
 
Mike Hearn’ün iş arkadaşı ve Bitcoin yazılımının uzun süredir geliştiricilerinden bir olan Gavin Andresen anlaşmazlıkların kısa vadede zarar verebileceğini fakat uzun vadede Hearn’ün ön gördüğü sıkıntılara neden olmayacağını savunuyor. Genel olarak birçok kişi de Hearn’ün ifadelerini duygusal olarak nitelendirirken ön gördüğü felaket senaryosuna katılmıyor.
Herhangi bir devlet veya kuruluş tarafından basılmayan veya kontrol edilemeyen bitcoin, sistem içinde yer alan topluluk üyeleri tarafından kontrol ediliyor. Bu da uluslararası bir yapıda ve kontrole tamamen açık olan dijital para biriminin en önemli avantajı olarak belirtiliyor.
Hearn popülerleşen ağın, işlem boyutundaki sınırın arttırılması gerekliliğini savunan kişi ve kuruluşların topluluk tarafından susturulduğunu, forumlardan atıldığını ve DDOS saldırılarına maruz kaldığını belirtiyor. Topluluk içindeki en büyük ayrışma Bitcoin ağının kaldırabileceği işlem sayısı hakkında. Bu ayrışma tarafların birbirlerini bitcoin’in ticari potansiyelini genişletmeye odaklanmış popülistler ve sadece projenin mevcut düzendeki radikal duruşunu korumaya saplanmış elitistler olarak sınıflandırmasına neden oluyor.

Bu ayrışma son altı ayda internet sağlayıcılara yapılan online saldırılar ve geliştiricilere yöneltilen ölüm tehditleri olarak daha saldırgan bir hale dönüşmeye başladı. 
Bitcoin sona mı yaklaşıyor?
 
Blogunda yayınladığı yazı ile Bitcoin hakkında büyük kitlelerin şüphesini arttıran Hearn’nün büyük muhaliflerinden biri olan Kaliforniyalı programcı Gregory Maxwell, kimliği belirsiz kaynaklardan aldığı ölüm tehditleri sonrası Bitcoin’deki işinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Ayrışmalar Bitcoin’in Silikon Vadisi ve Wall Street borsasındaki yükselişinden sonra gün yüzüne çıkmaya başladı. Sistem kurgulandığı gibi çalışmaya devam ederken yatırımcılar açısından da olumlu değerlendirmeler giderek çoğalıyor.
Bitcoin'in Avantajı 
Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran en önemli özelliği olarak borsalar ve merkez bankaları gibi insanlar tarafından yönetilen sistemlere göre sadece matematik ve bilgisayar kodları ile yönetilmesinde ki istikrar olarak lanse ediliyor. 

Hearn sistemin giderek yoğunlaştığını ve yakın zamanda müdahale edilmez ise tek bir işlem yapmanın dahi çok vakit alacağını savunuyor. Bu durumun değeri artan sistemden insanların uzaklaşmasına ve para biriminin hızla değer kaybetmesine neden olacağını öne sürüyor.
Sistem Nasıl İşliyor? 

Bitcoin transferleri madenciler tarafından bitcoinchain adındaki ana deftere işleniyor. Belirli zaman aralıklarındaki işlemlerin listesi yayınlanarak madencilerin bu listeyi belirtilen kurallar çerçevesinde blockchaine’e işlenecek duruma getirmesi gerekiyor. Hazır hale gelen block’un blockchaine’e katılımından sonra bunu yapan kişi veya grup bitcoin’ler ile ödüllendiriliyor. 
Blockchain isimli ana kayıt defterinin büyüklüğü kısıtlardan biri olarak gösteriliyor. Yazın gerçekleştirilen işlem istekleri ile beraber Bitcoin ağını kilitleyen DDos saldırısı sonucu, insanlar en yüksek işlem değerinin saniye de yaklaşık üç işleme denk gelen 700 KB olduğunu öğrendi. Hearn işlemlerin bazen saatler içinde ancak yapılmasının sebebinin bu olduğunu ifade ediyor.

Ağ, tam kapasite ile çalıştığında bu durumun güvensizlik yarattığını belirten programcı, hiç kimsenin söz konusu para olunca bu kelimeyi duymak istemeyeceğinin altını çiziyor.
Sistemin aşırı yüklenmesini engellemek için bu durumlarda Bitcoin işlem komisyon oranlarını arttırarak kullanıcıları otomatik olarak caydırmaya yöneliyor. Bu sınırın arttırılması ise ilk görüş ayrışmalarının temelini oluşturuyor. Hearn sistemin bir avuç insanın elinde olduğunu belirtiyor.  İki Çinli madencinin “blockchain”in %50’ sini kontrol ettiğini söylüyor. 

Bitcoin Core’u çalıştıran 5 kişilik takımda anlaşmazlık içinde. Ekipten iki kişi limiti arttırmak isterken geri kalan 3 kişi ise mevcut durumun devamından yana. Topluluk içinde sivil savaş benzeri bir durumun oluşmasına neden olan bu konu, kimilerine göre limit artırımının merkezi olmayan yapıya zarar vereceğine inanıyor.

Bu da Hearn’e göre garip bir sonuca çıkıyor. Eğer merkezileşmemek Bitcoin’in iyi yanı ise ve büyümek merkezileşmemeyi tehdit ediyorsa o zaman Bitcoin’in büyümesine izin verilmemeli. Temel olarak Hearn, Bitcoin’in merkezileşmemek prensibinin, para biriminin kendi sonunu getireceğini ifade ediyor.
Bitcoin sona mı yaklaşıyor?
 

Hearn, Bitcoin tarafından verilen son şüpheli kararın, kullanıcıların işlemlerinin bir an evvel olması adına ön sıralara geçmek için ödeyebilecekleri trafik-caydırma ücretleri olduğunu söylüyor. Yeni eklenen özellik ile para transferinden sonra, işlem henüz blockchain’e işlenmeden sürecin durdurulabilmesinin güveni iyice sarsacağını belirtiyor.
Mike Hearn Bitcoin’in para transfer edilemeyen, oldukça yüksek ve giderek artan işlem ücretlere sahip, müşterilerin mağazanızdan çıktıktan sonra tek bir tuş ile ödemelerini geri alabildiği ( ki bu özellik Bitcoin’e yeni gelmiş ), büyük yığılmalar ile boğuşan, Çin tarafından kontrol edilen ve kendisini yapan insanlara sivil bir savaş başlatan bir yapıya dönüştüğünü söylüyor.


http://mashable.com/2016/01/15/bitcoin-failure/#r9PhBhqNnPq3 Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Geldi geçiyor hala anlamadım olayı
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hikmet548 3 yıl
Üzerinden yasadışı işlem yapmayı meşrulaştıran bir sistemin kolay kolay sona ereceğini düşünmek mantıksızlık olur.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
somut karşılığı ALTIN olmayan hiç bir para biriminin gerçekte değeri yoktur !
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Guest-C6E8D1DD4 2 yıl
Sanal para şekil değiştirir ama çökmez hocam. Şu anki küresel sistemde yeri çok büyük. Bunun yanında uzun vadede bakacak olursak, zaten bu para sisteminin (reel/bankacılık) bir gün çökeceği biliniyor.
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Ksenofanex 2 yıl
Epic fail.
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Master_Evil 2 yıl
haberi yeni sandım 1 yıllık habermiş, adam büyük zarar etmiş 1 yılda
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DH Misafiri 2 yıl
an itibariyle 19 ağustos 2017 tarihinde yazıyorum. geçen yılın ağustos ayında 1 btc 1600 tl civarıydı, bu yıl 16100 ü buldu. yani 10 katı. bitiş değil tam tersi en karlı olacak dönemlerden birinde yanlış yapmış bu adam satarak.
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senersongur 3 yıl
Birileri uydurdu ama ortada ne bu paranın karşılığı vardı, ne de bunu garanti edecek Merkez Bankası gibi bir yapı.

Haliyle son yılların en büyük goygoyuydu.

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DH Misafiri 3 yıl
bu birimin talep edilmesinin neden gerçek olan paranızı takip edilemeyen para birimine dönüştürüyosunuz. gene bu para birimine ihtiyaç sanal yapılan suçlarda ödeme seçeneği doğuruyor. aslında sistem tamamen uydurmaca
bir yazılım sadece. bir şirketin tüm dosyalarını şifreliyorlar. ondan sonra bu firmadan 1-2 coin belki daha fazla para istiyorlar. bunun içtinde siz şirket olarak hesap açıp paranızı bu tarz bitcoin sitelerine yatırıp ordan coin olarak ödeme yapıyorsunuz karşınızdakide bunu dolar olarak cebine indiriyor . herhangi bir hukuksal izleme olmuyor çünkü bunun kanunu yok. bu şekilde talep edildiği içinde bu sisteme ihtiyaç duyuyor. sistem bir suç örgütüne hizmet ediyor. bilgisayrdaki ve serverlardaki tüm dosyaları kriptolayıp hacliyorlar işte. sonra güya ekran kartı çipinin vasıtasıyla bu kriptoyu çözdüklerini iddaa ediyorlar . hiç birşeyden anlamıyan şirket sahipleri zorunda kalarak tüm müşteri cari hesaplarını kaybediyor ama belli bir para karşılığında bunu çözdürdüğü için sorgulamadan hemen ödmeyi yapıyor çok kolay par kazanmak :) . bu kriptolama işini sadece firmalara yapıyorlar. şirketin tüm alacakları bir klasörde ve bunların hiç birini bilmiyor. borcunu bilmediğiniz kimseden ödeme isteyemiyorsunuz. Size tavsiyem firmaysanız eğer sisteme bağlı olmayan bir diske yedekleme yapmanız günlük olarak ve en sağlamı bu deeğerleri kağıda dökmeniz.
Hiçbir güvenlik sistemi güvenli değildir. güvenmeyin !
saygılar
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DH Misafiri 3 yıl
bu birimin talep edilmesinin neden gerçek olan paranızı takip edilemeyen para birimine dönüştürüyosunuz. gene bu para birimine ihtiyaç sanal yapılan suçlarda ödeme seçeneği doğuruyor. aslında sistem tamamen uydurmaca
bir yazılım sadece. bir şirketin tüm dosyalarını şifreliyorlar. ondan sonra bu firmadan 1-2 coin belki daha fazla para istiyorlar. bunun içtinde siz şirket olarak hesap açıp paranızı bu tarz bitcoin sitelerine yatırıp ordan coin olarak ödeme yapıyorsunuz karşınızdakide bunu dolar olarak cebine indiriyor . herhangi bir hukuksal izleme olmuyor çünkü bunun kanunu yok. bu şekilde talep edildiği içinde bu sisteme ihtiyaç duyuyor. sistem bir suç örgütüne hizmet ediyor. bilgisayrdaki ve serverlardaki tüm dosyaları kriptolayıp hacliyorlar işte. sonra güya ekran kartı çipinin vasıtasıyla bu kriptoyu çözdüklerini iddaa ediyorlar . hiç birşeyden anlamıyan şirket sahipleri zorunda kalarak tüm müşteri cari hesaplarını kaybediyor ama belli bir para karşılığında bunu çözdürdüğü için sorgulamadan hemen ödmeyi yapıyor çok kolay par kazanmak :) . bu kriptolama işini sadece firmalara yapıyorlar. şirketin tüm alacakları bir klasörde ve bunların hiç birini bilmiyor. borcunu bilmediğiniz kimseden ödeme isteyemiyorsunuz. Size tavsiyem firmaysanız eğer sisteme bağlı olmayan bir diske yedekleme yapmanız günlük olarak ve en sağlamı bu deeğerleri kağıda dökmeniz.
Hiçbir güvenlik sistemi güvenli değildir. güvenmeyin !
saygılar
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AC_Hawker 3 yıl
voleyi vuran vurdu
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Osakawa 3 yıl
hikmet548
Üzerinden yasadışı işlem yapmayı meşrulaştıran bir sistemin kolay kolay sona ereceğini düşünmek mantıksızlık olur.

zaten bitcoin sona erecek, yani fiziksel olarak sona ermeyecek ama btc çıkarmak artık imkansızlaştığından dolayı insanlar çıkarmayı bırakacak, dolayısı ile mining şirketleride serverları kapatacak, dolayısı ile bitcoin üretilmiyo olacak, bu durumda tahminimce btc nin fiyatının tekrardan acayip uçuk fiyatlara çıkmasına sebep olacak, fakat btc nin sonu diğer altcoinlerin gün yüzüne çıkıp onlarla daha fazla ticaret yapılmasını sağlacak. tabi bunların hepsi tahminden ibaret.
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L.o.T.u.S 3 yıl
Yüksek bit değerli şifreleri kırmak hackerlık yapmak için milletin bilgisayarlarını ekran kartlarını kullan. Sonra çüzi bir miktar para ver.
Sonra da sistem çöktü de...
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