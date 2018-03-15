Bitcoin tepetaklak: Kripto para piyasasında 60 milyar dolarlık kayıp

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Geçtiğimiz ayın başında Bitcoin'in değerinin 6000$'ın altına gerilemesiyle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 279 milyar dolara kadar düşmüştü. Son üç ayın en düşük değeri olan bu düşüşten hemen sonra Bitcoin'in değeri yavaş yavaş artarken bu ayın başlarında Bitcoin, 10.000-11.0000$ aralığına yerleşmiş ve bir süre değerini korumayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde, 2014 yılında iflas başvurusunda bulunan Bitcoin borsası Mt. Gox'la ilgili çıkan haberler ve G20 Zirvesi'nde ülkelerin kripto paralara yönelik alması muhtemel kararların yaydığı endişe ile kripto paralar yeniden düşüş sürecine girerken dün Google'ın yaptığı açıklama ile düşüş bir anda hız kazandı.





Google'dan reklam yasağı

Dünyanın en büyük dijital reklam ağı olan Google, haziran ayından itibaren kripto paralarla ilgili hiçbir reklama platformda yer vermeyeceğini duyurdu. Google'ın açıklaması; kripto paraları, ICO'ları ve kripto para cüzdanlarını kapsarken şirket kararın arkasındaki nedenin ''kullanıcıların zarar görmesini engellemek'' olduğunu bildirdi.





Google'ın açıklamasının ardından değeri 8000$'ın altına düşen Bitcoin, 7884$ değeriyle son bir buçuk ayın en düşük seviyesine yerleşirken Ether'in değeri de bir ay sonra yeniden 600$'ın altına geriledi. Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin ve Neo gibi diğer önemli kripto para birimlerinde de yüzde 20'ye varan değer kaybı meydana geldi. Piyasa da yaşanan genel düşüş dün 376 milyar dolar değerinde olan kripto para piyasasının bugün erken saatlerde 310 milyar dolara kadar gerilemesine de neden oldu. Böylece kripto para piyasası 24 saat içinde 60 milyar doların üstünde kayıpla en sert düşüşlerden birini yaşadı.





G20 toplantıları kritik önem taşıyor

Tabi bu düşüş sürecinin daha ne kadar süreceği bilinmiyor ancak hükümetlerin kripto paralara yönelik yasal çalışmaları hızlandırdığı yönündeki gelişmeler ve Mt. Gox'un iflas sorumlusunun yapacağı Bitcoin satışları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan G20 toplantılarında ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankaları bir araya gelip kripto paraları masaya yatıracak. Bu toplantılar sonucunda ülkelerin uzlaşıya vardığı ortak bir bildiri çıkma ihtimali düşük olsa da özellikle kripto paralar üzerinden kara para aklanmasını önlemek amacıyla yapılacak olan fikir alışverişleri ülkelerin ulusal hukuk sistemlerinde yeni denetim mekanizmaları geliştirmesini sağlayabilir.