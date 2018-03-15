Bitcoin tepetaklak: Kripto para piyasasında 60 milyar dolarlık kayıp

Google'dan reklam yasağı
Dünyanın en büyük dijital reklam ağı olan Google, haziran ayından itibaren kripto paralarla ilgili hiçbir reklama platformda yer vermeyeceğini duyurdu. Google'ın açıklaması; kripto paraları, ICO'ları ve kripto para cüzdanlarını kapsarken şirket kararın arkasındaki nedenin ''kullanıcıların zarar görmesini engellemek'' olduğunu bildirdi.
Google'ın açıklamasının ardından değeri 8000$'ın altına düşen Bitcoin, 7884$ değeriyle son bir buçuk ayın en düşük seviyesine yerleşirken Ether'in değeri de bir ay sonra yeniden 600$'ın altına geriledi. Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin ve Neo gibi diğer önemli kripto para birimlerinde de yüzde 20'ye varan değer kaybı meydana geldi. Piyasa da yaşanan genel düşüş dün 376 milyar dolar değerinde olan kripto para piyasasının bugün erken saatlerde 310 milyar dolara kadar gerilemesine de neden oldu. Böylece kripto para piyasası 24 saat içinde 60 milyar doların üstünde kayıpla en sert düşüşlerden birini yaşadı.
G20 toplantıları kritik önem taşıyor
Tabi bu düşüş sürecinin daha ne kadar süreceği bilinmiyor ancak hükümetlerin kripto paralara yönelik yasal çalışmaları hızlandırdığı yönündeki gelişmeler ve Mt. Gox'un iflas sorumlusunun yapacağı Bitcoin satışları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan G20 toplantılarında ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankaları bir araya gelip kripto paraları masaya yatıracak. Bu toplantılar sonucunda ülkelerin uzlaşıya vardığı ortak bir bildiri çıkma ihtimali düşük olsa da özellikle kripto paralar üzerinden kara para aklanmasını önlemek amacıyla yapılacak olan fikir alışverişleri ülkelerin ulusal hukuk sistemlerinde yeni denetim mekanizmaları geliştirmesini sağlayabilir.
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Açıkçası Bitcoin balon mudur? Evet bitcoin bir para birimi olarak bu şartlarda kullanılamaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Paranın tanımında şöyle bir ifade vardır. "Para bir değişim aracıdır"
Bu şartlarda hadi al bakalım bilgisayar,market alışverişi veya bir araba. Devamlı manipilasyon ve hop aşağı hop yukarı çıkan para birimi değişim aracı olarak kullanılabilir mi?
Peki sistemde 1500 adet altcoin var. Bu kadar para birimine ihtiyaç var mı?
Hepsi yalan dolan üçkağıt. Zengini daha çok zengin etmeyi amaçlayan bir keriz sazan sistemi.
ilk olarak bitcoin ve benzeri kripto paraları elinde büyük rezervleri olan adamlar yönetiyor bunu bir kabul edin. Sizin elinizdeki 1000$ lık bitcoin kimsenin umrunda değil.
Bu bitcoin ve diğer paraların değer kaybının en büyük sebebi ise dış etkenler değil, tam tersine elinde çok miktarda bulundurup borsasında para kazanan adamlar.
Fark ettiyseniz 20000$ seviyelerine çıktıktan sonra bitcoin de yüksek bir ivme ile düşüş başladı ve sürekli aynı şey oldu.
ilk başta 20000$ a ulaştıktan sonra çok paraya sahip olanlar bunu fırsat bildi ve elindekilerin hepsini bozdurmaya başladı. Bir anda değeri 11000$ a kadar düştü ve arada olan küçük balıklara yani forumdaki "bu sene sonunda 100 000 olacak diyorlar dur 10 bin tl yatırayım" gibilerine. Sonra 11000$ a düşünce bu para babaları ve daha birçok kişi "Aha düştü alalım da ilerde çok değerlenecek" dedi ve yine aldı yükseltti paranın değerini.
Sonra para babaları 11000$ seviyesinden aldıkları bitcoinleri 12000$ den yine satmaya başladı ve paranın değeri bu sefer 8000$ seviyesine düştü.
Yine aynı şekilde arada kaynayan yine küçük parası ile büyük işler başarmaya çalışan sazanlar oldu.Büyük oynayan adamlar onların parasını resmen süpürdü piyasadan.
Enson yine 9000 seviyesindeyken bir alım furyası başladı tam tekrar 10 000 olacaktı ki yine aynı senaryo devreye girdi ve babalar yine satmaya başladı. Değeri en son 8000$ civarlarına hatta altına düştü.
Yine aynı senaryo yaşanıyor. Düşen parayı gören sazanlar alıp parayı yükseltecek ve babalar yine satıp parayı bu kez tahminimce 6000$ ın da altına düşürecekler.
Azıcık aklınız varsa şu saatten sonra gidip bitcoin yada diğer kripto paralara yatırım yapmazsınız.
Çünkü tezgah ortada, bu sistemde küçük paralar büyük adamların sermayesi oluyor bunu görmemek imkansız artık.
Anlattığımı şu grafiğe bakarak daha net biçimde anlayabilirsiniz.
1 Misafir
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