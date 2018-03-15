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Bitcoin tepetaklak: Kripto para piyasasında 60 milyar dolarlık kayıp

Google'ın kripto para reklamlarını yasaklayacağı yönündeki açıklamasının ardından kripto para piyasasındaki düşüş devam ediyor. Popüler birimlerin tamamı yüzde 10'un üstünde değer kaybetti.
1 yıl
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30
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin tepetaklak: Kripto para piyasasında 60 milyar dolarlık kayıp
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Geçtiğimiz ayın başında Bitcoin'in değerinin 6000$'ın altına gerilemesiyle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 279 milyar dolara kadar düşmüştü. Son üç ayın en düşük değeri olan bu düşüşten hemen sonra Bitcoin'in değeri yavaş yavaş artarken bu ayın başlarında Bitcoin, 10.000-11.0000$ aralığına yerleşmiş ve bir süre değerini korumayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde, 2014 yılında iflas başvurusunda bulunan Bitcoin borsası Mt. Gox'la ilgili çıkan haberler ve G20 Zirvesi'nde ülkelerin kripto paralara yönelik alması muhtemel kararların yaydığı endişe ile kripto paralar yeniden düşüş sürecine girerken dün Google'ın yaptığı açıklama ile düşüş bir anda hız kazandı.


Google'dan reklam yasağı 

Dünyanın en büyük dijital reklam ağı olan Google, haziran ayından itibaren kripto paralarla ilgili hiçbir reklama platformda yer vermeyeceğini duyurdu. Google'ın açıklaması; kripto paraları, ICO'ları ve kripto para cüzdanlarını kapsarken şirket kararın arkasındaki nedenin ''kullanıcıların zarar görmesini engellemek'' olduğunu bildirdi. 


Google'ın açıklamasının ardından değeri 8000$'ın altına düşen Bitcoin, 7884$ değeriyle son bir buçuk ayın en düşük seviyesine yerleşirken Ether'in değeri de bir ay sonra yeniden 600$'ın altına geriledi. Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin ve Neo gibi diğer önemli kripto para birimlerinde de yüzde 20'ye varan değer kaybı meydana geldi. Piyasa da yaşanan genel düşüş dün 376 milyar dolar değerinde olan kripto para piyasasının bugün erken saatlerde 310 milyar dolara kadar gerilemesine de neden oldu. Böylece kripto para piyasası 24 saat içinde 60 milyar doların üstünde kayıpla en sert düşüşlerden birini yaşadı.


G20 toplantıları kritik önem taşıyor 

Tabi bu düşüş sürecinin daha ne kadar süreceği bilinmiyor ancak hükümetlerin kripto paralara yönelik yasal çalışmaları hızlandırdığı yönündeki gelişmeler ve Mt. Gox'un iflas sorumlusunun yapacağı Bitcoin satışları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan G20 toplantılarında ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankaları bir araya gelip kripto paraları masaya yatıracak. Bu toplantılar sonucunda ülkelerin uzlaşıya vardığı ortak bir bildiri çıkma ihtimali düşük olsa da özellikle kripto paralar üzerinden kara para aklanmasını önlemek amacıyla yapılacak olan fikir alışverişleri ülkelerin ulusal hukuk sistemlerinde yeni denetim mekanizmaları geliştirmesini sağlayabilir. 


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redoracle 1 yıl en beğenilen
O değilde bizim tl de tepetaklak gidiyor dolar euro uçtu gitti, esas onu ne yapacağız.
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obsesoz 1 yıl
Çiftlikbank ın neden olduğu dalgalanma piyasaları sallıyor
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FRAPS_TR 1 yıl
Bitcoin 20.000 dolarlara çiksaydi dombili kaçmazdı , planlarini sanirim bunun üzerinden yapmisti.
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ahmetkep 12 ay
Bitcoin piyasasına küçük bir meblağ ile girip 6 ay boyunca onu yükseltmeye çalıştım. Açıkçası bitcoin ve benzeri dijital para birimlerinin bir saadet zinciri ve kumar tarzı bir yapısı olduğunu anladım.
Açıkçası Bitcoin balon mudur? Evet bitcoin bir para birimi olarak bu şartlarda kullanılamaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Paranın tanımında şöyle bir ifade vardır. "Para bir değişim aracıdır"
Bu şartlarda hadi al bakalım bilgisayar,market alışverişi veya bir araba. Devamlı manipilasyon ve hop aşağı hop yukarı çıkan para birimi değişim aracı olarak kullanılabilir mi?
Peki sistemde 1500 adet altcoin var. Bu kadar para birimine ihtiyaç var mı?
Hepsi yalan dolan üçkağıt. Zengini daha çok zengin etmeyi amaçlayan bir keriz sazan sistemi.
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ekdellal 1 yıl
Kumarhanelerin adı olmuş zartcoin zurtcoin. Boş işler
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zolzauza 1 yıl
Züğürt olduğum için beni ilgilendirmeyen durum :)
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Artunç 1 yıl
Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Sürekli roket gibi yükseldi daha nereye kadar gidecekti zaten? Riski çok yüksek bir yatırım bence bitcoin ama yine de tercih meselesi herkesin kendi kararıdır sonuçta..
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fameka 1 yıl
ben yatirim yapmak icin 1000$ seviyesine gelmesini bekliyorum.bence o seviyeye gelip geri yukselmeye baslayacak
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Guest-C192699FC 1 yıl
Eskiden dolandırıcılar vardı kooparatifler onlar bitti şimdi böyle tokatlıyorlar o paralar buhar olmadı elbette lale etkisi işte
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TheStarBox 1 yıl
Size olan ve olacak şeyi anlatıyorum dahada gelip burada kafa karıştırmayın.
ilk olarak bitcoin ve benzeri kripto paraları elinde büyük rezervleri olan adamlar yönetiyor bunu bir kabul edin. Sizin elinizdeki 1000$ lık bitcoin kimsenin umrunda değil.
Bu bitcoin ve diğer paraların değer kaybının en büyük sebebi ise dış etkenler değil, tam tersine elinde çok miktarda bulundurup borsasında para kazanan adamlar.
Fark ettiyseniz 20000$ seviyelerine çıktıktan sonra bitcoin de yüksek bir ivme ile düşüş başladı ve sürekli aynı şey oldu.
ilk başta 20000$ a ulaştıktan sonra çok paraya sahip olanlar bunu fırsat bildi ve elindekilerin hepsini bozdurmaya başladı. Bir anda değeri 11000$ a kadar düştü ve arada olan küçük balıklara yani forumdaki "bu sene sonunda 100 000 olacak diyorlar dur 10 bin tl yatırayım" gibilerine. Sonra 11000$ a düşünce bu para babaları ve daha birçok kişi "Aha düştü alalım da ilerde çok değerlenecek" dedi ve yine aldı yükseltti paranın değerini.
Sonra para babaları 11000$ seviyesinden aldıkları bitcoinleri 12000$ den yine satmaya başladı ve paranın değeri bu sefer 8000$ seviyesine düştü.
Yine aynı şekilde arada kaynayan yine küçük parası ile büyük işler başarmaya çalışan sazanlar oldu.Büyük oynayan adamlar onların parasını resmen süpürdü piyasadan.
Enson yine 9000 seviyesindeyken bir alım furyası başladı tam tekrar 10 000 olacaktı ki yine aynı senaryo devreye girdi ve babalar yine satmaya başladı. Değeri en son 8000$ civarlarına hatta altına düştü.
Yine aynı senaryo yaşanıyor. Düşen parayı gören sazanlar alıp parayı yükseltecek ve babalar yine satıp parayı bu kez tahminimce 6000$ ın da altına düşürecekler.
Azıcık aklınız varsa şu saatten sonra gidip bitcoin yada diğer kripto paralara yatırım yapmazsınız.
Çünkü tezgah ortada, bu sistemde küçük paralar büyük adamların sermayesi oluyor bunu görmemek imkansız artık.
Anlattığımı şu grafiğe bakarak daha net biçimde anlayabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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herdemasivemavi 1 yıl
Daha ne kadar böyle devam edecek , öngörüsü olan var mi
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Reaglew 1 yıl
neden bu kadar kinlisiniz kripto paralara ekran kartı demeyin düz ekran kartıyla btc kazılmıyor
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00emre00 1 yıl murat61tr
Sabah sabah ün beni gülmekten ... Allahta seni güldürsün kardeş
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