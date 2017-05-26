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Bitcoinin yükselişi Google’da yankı buldu: Türkiye'de aramalar 4 kat arttı

Bir haftadan kısa bir süre içinde yüzde 20 değer kazanan bitcoine olan ilgi ve merak artıyor. Türkiye'de Google aramalarında bitcoin kelimesi 4 kat artış gösterdi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bir haftadan kısa bir süre önce 2000$’lık değeriyle yeni bir rekora imza atan bitcoin şu sıralar 2470$ civarında bir değere sahip. Böylesine hızlı değer kazanan ve mart ayından beri altının ons fiyatından bile daha değerli olan dijital para birimi sadece büyük yatırımcıları değil internet kullanıcılarının önemli bir kısmını kendisine çekmeyi başarmış durumda. İlk çıktığı dönemlerde internetteki kirli işlerde ödeme aracı olarak kullanıldığı için insanlar bitcoine karşı pek sıcak bakmasa da bitcoinin değeri ve kullanımının yaygınlaşması bu düşünceleri değiştirmişe benziyor.

Bitcoinin yükselişi Google’da yankı buldu: Türkiye'de aramalar 4 kat arttı
 

Geçtiğimiz günlerde ABD’de kullanıcıların Google’da en sık aradığı 5 başlıktan biri olmayı başaran bitcoin, ülkemizde de 20 Mayıs’tan sonra alışılagelmişin dışında arama sayılarına ulaştı. Bitcoinin 2000$ seviyelerine ulaşmadan önceki arama sayılarına kıyasla son bir hafta içinde internet kullanıcıları Google’da bitcoini 4 kat daha fazla araştırdı.  Ülkemizdeki aramaların en önemli nedenlerinden biri bitcoinin hızla değer kazanan bir yatırım aracı haline gelmesi olsa da ABD’deki aramaların sıklığı bitcoin kullanıcıları için özel bir güne de dayanıyor.

25 Milyon Dolarlık Pizza 

Bitcoin Pizza Günü olarak adlandırılan 22 Mayıs tarihi bitcoin kullanıcıları için özel bir anlama sahip. Bugünden yedi yıl önce bitcoinin ilk kullanıcılarından biri 10.000 bitcoin karşılığında pizza satın almış ve bu pizza bitcoinle satın alınan ilk pizza olmuştu.  Tabi 10.000 bitcoinin günümüzde yaklaşık 25 milyon dolar anlamına geldiğini düşünürsek bu pizzanın aynı zamanda en pahalı pizza olduğunu da söyleyebiliriz.

Bitcoin her ne kadar dijital para denilince akla ilk gelen para birimi olsa da son zamanlarda bitcoin kadar hızlı değerlenen ve Google aramalarında üst sıralarda yer bulan bir diğer dijital para birimi de ethereum. Daha çok kurumsal kullanıcıların tercih ettiği ethereum son bir hafta içinde yüzde 50’nin üzerinde değer kazanarak hem küçük miktarlarla yatırım yapmak isteyen kişileri hem de bitcoine halen güven duymayan yatırımcıları kendine çekmeyi başarmış durumda.

Günümüzde halen bitcoine güven duymayan büyük kitleler olsa da piyasa uzmanları bitcoinin kullanım alanının artması ile para biriminin değerinin de artabileceğini ve insanların tercih edeceğini düşünüyor. Bu yazdan itibaren Japonya’da 250.000’in üzerinde işletmede geçerli hale gelmesi beklenen bitcoin İsviçre’deki bazı noktalarda kamu ödemelerinde de kullanılabiliyor. 


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bombombombom 1 yıl en beğenilen
Ben bitcoin alsam kesin değer kaybeder
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BlindGuardianNN 1 yıl
25 Milyon Dolarlık Pizza
Bitcoin Pizza Günü olarak adlandırılan 22 Mayıs tarihi bitcoin kullanıcıları için özel bir anlama sahip. Bugünden yedi yıl önce bitcoinin ilk kullanıcılarından biri 10.000 bitcoin karşılığında pizza satın almış ve bu pizza bitcoinle satın alınan ilk pizza olmuştu. Tabi 10.000 bitcoinin günümüzde yaklaşık 25 milyon dolar anlamına geldiğini düşünürsek bu pizzanın aynı zamanda en pahalı pizza olduğunu da söyleyebiliriz.
Bu pizza muhabbeti farklı olay diye biliyordum, küçük çocuk siparişi,
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Portraitclub 1 yıl
Her hafta bitcoin haberi yaparsanız başka ne bekliyorsunuz? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
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Yenibirmesajvar 1 yıl
Aklımda olan 5 6 altcoine 100er dolar yatırıp uzun süre tutacam.kaybım 600dolar olur en kötü.Ama kazanırsam çok daha büyük paralar kazanırım riske değer bence
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10ff 1 yıl
bu balon fena patlayacak. soyleyimde...
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erdemkuru 1 yıl
paribu da sabah 9.656 fiyattan işlem görüyodu. şuan 9.301. bir hafta kadar öncede 7.700 - 8.000 ler civarı bişeydi. alçalış ve yükselişi çok dengesiz.
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alemburda34 1 yıl
Bitcoin cok sistigini dusunuyorum suan yatirim yapilmaz cok goz onune geldi. Tavsiyem litecoin
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FRAPS_TR 1 yıl
Dönem dönem bitcoin haberlwri yapılır garibanın elindeki para cebe indirilir. Dh bitcoin haberleri yapmaya başlamışsa birileri dh ye reklam yapın diye el altından para veriyordur
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ApsinteX 1 yıl
Tamam güzel dijital para.. değerleniyor, kazandırıyor ama nasıl?. İnternetteki tüm forumlarda ki bilgiler yüzeysel ve ikna edici değil. Ayrıca bu kadar kazandıran bir madenciliğin bozdurma kısmı nasıl olacak?. Elbette dolar bozdurmak gibi kolay olmayacak.. O yüzden temkinli ve ufak miktarlar ile izlenilmesi gereken bir sistem.
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Silent Guardian 1 yıl
Şu dakikadan sonra sistem çökmese bile anca üst tabakayı beslersiniz. İlk çıktığında alan biri çeker milyon dolarları bi anda herşey biter
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Master_Evil 1 yıl
bu aralar çok reklamı yapılmaya başlandı, kimin ne işine yarıyor belirsiz
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