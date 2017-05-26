Bitcoinin yükselişi Google’da yankı buldu: Türkiye'de aramalar 4 kat arttı

Bir haftadan kısa bir süre önce 2000$’lık değeriyle yeni bir rekora imza atan bitcoin şu sıralar 2470$ civarında bir değere sahip. Böylesine hızlı değer kazanan ve mart ayından beri altının ons fiyatından bile daha değerli olan dijital para birimi sadece büyük yatırımcıları değil internet kullanıcılarının önemli bir kısmını kendisine çekmeyi başarmış durumda. İlk çıktığı dönemlerde internetteki kirli işlerde ödeme aracı olarak kullanıldığı için insanlar bitcoine karşı pek sıcak bakmasa da bitcoinin değeri ve kullanımının yaygınlaşması bu düşünceleri değiştirmişe benziyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de kullanıcıların Google’da en sık aradığı 5 başlıktan biri olmayı başaran bitcoin, ülkemizde de 20 Mayıs’tan sonra alışılagelmişin dışında arama sayılarına ulaştı. Bitcoinin 2000$ seviyelerine ulaşmadan önceki arama sayılarına kıyasla son bir hafta içinde internet kullanıcıları Google’da bitcoini 4 kat daha fazla araştırdı. Ülkemizdeki aramaların en önemli nedenlerinden biri bitcoinin hızla değer kazanan bir yatırım aracı haline gelmesi olsa da ABD’deki aramaların sıklığı bitcoin kullanıcıları için özel bir güne de dayanıyor.

25 Milyon Dolarlık Pizza

Bitcoin Pizza Günü olarak adlandırılan 22 Mayıs tarihi bitcoin kullanıcıları için özel bir anlama sahip. Bugünden yedi yıl önce bitcoinin ilk kullanıcılarından biri 10.000 bitcoin karşılığında pizza satın almış ve bu pizza bitcoinle satın alınan ilk pizza olmuştu. Tabi 10.000 bitcoinin günümüzde yaklaşık 25 milyon dolar anlamına geldiğini düşünürsek bu pizzanın aynı zamanda en pahalı pizza olduğunu da söyleyebiliriz.

Bitcoin her ne kadar dijital para denilince akla ilk gelen para birimi olsa da son zamanlarda bitcoin kadar hızlı değerlenen ve Google aramalarında üst sıralarda yer bulan bir diğer dijital para birimi de ethereum. Daha çok kurumsal kullanıcıların tercih ettiği ethereum son bir hafta içinde yüzde 50’nin üzerinde değer kazanarak hem küçük miktarlarla yatırım yapmak isteyen kişileri hem de bitcoine halen güven duymayan yatırımcıları kendine çekmeyi başarmış durumda.

Günümüzde halen bitcoine güven duymayan büyük kitleler olsa da piyasa uzmanları bitcoinin kullanım alanının artması ile para biriminin değerinin de artabileceğini ve insanların tercih edeceğini düşünüyor. Bu yazdan itibaren Japonya’da 250.000’in üzerinde işletmede geçerli hale gelmesi beklenen bitcoin İsviçre’deki bazı noktalarda kamu ödemelerinde de kullanılabiliyor.