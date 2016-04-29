Bitkilerle telefonunuzu şarj edin

Son dönemde, alternatif enerji kaynağı arayışlarına bitkiler de dahil edildi. Bitkilerin fotosentez esnasında dönüştürülebilir enerji açığa çıkardığının keşfedilmesi sonrasında, bu konuya yönelik pek çok proje görüyoruz. Bioo Lite bunlardan birisi.

Topluluk bağış platformlarında destek arayan Bioo Lite, bitkilerin fotosentezi esnasında elektrik enerjisi ürettiğini ve 5 yıl boyunca bu enerjiyi kullanılabilir kıldığını iddia ediyor. Proje görselleri ve tanıtımlar, teknolojinin kullanıma hazır olduğunu gösteriyor.

Avrupalı bir girişimin projesi olan Bioo Lite, saksı içerisindeki toprağa yerleştirilen enerji panellerinden oluşuyor. Kullanıcı, bitkisini saksıya diktikten sonra, alışık olduğu şekilde suluyor ve büyümesini takip ediyor. Bioo Lite ise, bitkiye ve fotosenteze herhangi bir etki etmeden arka planda çalışmaya başlıyor.

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Girişim, bir USB çıkışı yerleştirdiği saksı üzerinden mevcut akıllı telefon ve tabletleri şarj edebildiğini ifade ediyor. 24 saat içerisinde akıllı telefonlar 3 kere şarj döngüsüne girebiliyor. Döngünün devam etmesindeki tek şart, elbette fotosentezde olduğu gibi güneşli bir ortam.

Daha önce de, bir araya toplanmış bir kaç saksıdan elde edilen enerji ile küçük bir ampülün sürekli yakılabildiğine şahit olmuştuk. Bu bakımdan fotosentez enerjisi; rüzgar, güneş ve dalgalardan sonra dördüncü alternatif enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca gelecek için önemli bir potansiyele de dahip.

Proje, şimdiden ihtiyacı olan bağış desteğini karşılamış durumda. 135$ bağış karşılığında enerji üreten saksı hediye ediliyor. Dağıtım ise Aralık ayı içerisinde başlayacak.