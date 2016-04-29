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Bitkilerle telefonunuzu şarj edin

Elektrik enerjisi için mevcut alternatif yöntemlerden hoşlanmıyorsanız, bitkiler sizin için ideal olabilir. Hem hobi olarak bitki yetiştireceğiniz hem de enerji üretebileceğiniz sistemler geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bitkilerle telefonunuzu şarj edin

Son dönemde, alternatif enerji kaynağı arayışlarına bitkiler de dahil edildi. Bitkilerin fotosentez esnasında dönüştürülebilir enerji açığa çıkardığının keşfedilmesi sonrasında, bu konuya yönelik pek çok proje görüyoruz. Bioo Lite bunlardan birisi.

Topluluk bağış platformlarında destek arayan Bioo Lite, bitkilerin fotosentezi esnasında elektrik enerjisi ürettiğini ve 5 yıl boyunca bu enerjiyi kullanılabilir kıldığını iddia ediyor. Proje görselleri ve tanıtımlar, teknolojinin kullanıma hazır olduğunu gösteriyor.

Avrupalı bir girişimin projesi olan Bioo Lite, saksı içerisindeki toprağa yerleştirilen enerji panellerinden oluşuyor. Kullanıcı, bitkisini saksıya diktikten sonra, alışık olduğu şekilde suluyor ve büyümesini takip ediyor. Bioo Lite ise, bitkiye ve fotosenteze herhangi bir etki etmeden arka planda çalışmaya başlıyor.

Ayrıca Bkz. "LG Mobile, ilk çeyreği kayıpla kapattı"

Girişim, bir USB çıkışı yerleştirdiği saksı üzerinden mevcut akıllı telefon ve tabletleri şarj edebildiğini ifade ediyor. 24 saat içerisinde akıllı telefonlar 3 kere şarj döngüsüne girebiliyor. Döngünün devam etmesindeki tek şart, elbette fotosentezde olduğu gibi güneşli bir ortam.

Daha önce de, bir araya toplanmış bir kaç saksıdan elde edilen enerji ile küçük bir ampülün sürekli yakılabildiğine şahit olmuştuk. Bu bakımdan fotosentez enerjisi; rüzgar, güneş ve dalgalardan sonra dördüncü alternatif enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca gelecek için önemli bir potansiyele de dahip.

Proje, şimdiden ihtiyacı olan bağış desteğini karşılamış durumda. 135$ bağış karşılığında enerji üreten saksı hediye ediliyor. Dağıtım ise Aralık ayı içerisinde başlayacak. 

 

https://www.indiegogo.com/projects/bioo-charge-your-phone-with-the-power-of-a-plant#/ Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Ağaçlar WiFi yayıyor olsaydı hiç birisi kesilmezdi Dünya yemyeşil kalırdı ama ne yazık ki bizi hayatta tutan oksijeni yayıyorlar.
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0MG90 3 yıl
Çok iyi düşünülmüş gerçekten. Akıllı telefon şarj etmek yerine ampulle orası da aydınlatılabilir, güzel bir ortam oluşturur.
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Krone 3 yıl
Biraz pahalıymış ama hoşuma gitti. Evde saksıları, çiçekleri olanlar için güzel.
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Tugrul_512bit 3 yıl
O zaman 100-200 çam ağacıyla sanayiyi beslersin. Neden ormanları katlettikleri belli oldu. Petrolden vazgeçmek istemiyorlar.
Sadece bu da değil.
- güneş ışığı düştüğü metrekare başına ortalama bir bilgisayarı çalıştıracak güçte.
- rüzgar enerjisi
- akarsular
- deniz-okyanus akıntıları, dalga enerjileri ve gel-git
- jeotermal enerji
dinozorları yakmak çok zevkli geliyor herhalde. Bir de terörü bitirmeden, rastgele patlayan canlı bombalar ve bunların destekçileri bulunmadan nükleer enerji santrali yapmak da ikinci çernobil veya fukuşimaya davet değil midir? Başka türlü incirlik üssündekilerin ailelerini geri çağırmazlardı.
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Ağaçlar WiFi yayıyor olsaydı hiç birisi kesilmezdi Dünya yemyeşil kalırdı ama ne yazık ki bizi hayatta tutan oksijeni yayıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +5
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GoldPunch 3 yıl Batumatu
Batumatu

Ağaçlar WiFi yayıyor olsaydı hiç birisi kesilmezdi Dünya yemyeşil kalırdı ama ne yazık ki bizi hayatta tutan oksijeni yayıyorlar.

Facebook paylaşımı gibi olmuş. Haklısınız maalesef.
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Sajuuk 3 yıl Batumatu
Batumatu
Ağaçlar WiFi yayıyor olsaydı hiç birisi kesilmezdi Dünya yemyeşil kalırdı ama ne yazık ki bizi hayatta tutan oksijeni yayıyorlar.

Maalesef tahmin ettiğiniz gibi değil. Şu an fotosentez karbondioksit sentezini gecmis durumda. Yani bitkiler karbondioksitsiz kalma yolunda ilerliyor.
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