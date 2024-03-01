Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Ultra'yı duyuran Samsung, seriye bir ''Fan Edition'' modeli eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ise uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yıl lanse edilmişti. Şimdi yeni bir raporda, Samsung'un henüz FE serisinden vazgeçmediği ve Galaxy S24 FE üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri nasıl olacak?

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S24 FE, 12 GB LPDDR5x RAM'e sahip olacak ve 256 GB (UFS 4.0) depolama seçeneğiyle gelecek. Ancak sızıntı kaynağı, buna 218 GB (UFS 3.1) seçeneğinin de dahil olacağını belirtiyor. Kaçıranlar için Galaxy S23 FE, satıldığı pazara göre Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga setleriyle piyasaya sürüldü.

Galaxy S24 FE ise, küresel pazarda Exynos işlemciye sahip olacak. Bu noktada Exynos 2400'ün kullanılması muhtemel. Akıllı telefon, gücünü 4.500mAh kapasiteli pilden alacak. Sızıntıda şarj yetenekleri hakkında bilgi paylaşılmadı. Ancak selefi gibi 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj sunması bekleniyor. Galaxy S24 FE'nin AMOLED ekrana sahip olacağını söylemeye gerek yok. Boyutları ve yenileme hızı gibi ayrıntılar ise henüz gizli tutuluyor.

Samsung Galaxy Ring’i iPhone sahipleri kullanamayacak 4 sa. önce eklendi

Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli nokta ise kameralar. Zira artık FE ailesinde 50 MP ana sensöre geçiş yapılmıştı. Bununla birlikte Galaxy S24 FE'nin, Galaxy S24'e benzer bir kuruluma sahip olacağı söyleniyor. Akıllı telefonun henüz resmiyete kavuşmadığını belirtelim. Ancak S23 FE uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtılmıştı. Bu doğrultuda Galaxy S24 FE'nin de benzer tarihlerde vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor! İşte bilinen özellikleri