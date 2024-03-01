Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri nasıl olacak?
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S24 FE, 12 GB LPDDR5x RAM'e sahip olacak ve 256 GB (UFS 4.0) depolama seçeneğiyle gelecek. Ancak sızıntı kaynağı, buna 218 GB (UFS 3.1) seçeneğinin de dahil olacağını belirtiyor. Kaçıranlar için Galaxy S23 FE, satıldığı pazara göre Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga setleriyle piyasaya sürüldü.
Galaxy S24 FE ise, küresel pazarda Exynos işlemciye sahip olacak. Bu noktada Exynos 2400'ün kullanılması muhtemel. Akıllı telefon, gücünü 4.500mAh kapasiteli pilden alacak. Sızıntıda şarj yetenekleri hakkında bilgi paylaşılmadı. Ancak selefi gibi 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj sunması bekleniyor. Galaxy S24 FE'nin AMOLED ekrana sahip olacağını söylemeye gerek yok. Boyutları ve yenileme hızı gibi ayrıntılar ise henüz gizli tutuluyor.
Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli nokta ise kameralar. Zira artık FE ailesinde 50 MP ana sensöre geçiş yapılmıştı. Bununla birlikte Galaxy S24 FE'nin, Galaxy S24'e benzer bir kuruluma sahip olacağı söyleniyor. Akıllı telefonun henüz resmiyete kavuşmadığını belirtelim. Ancak S23 FE uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtılmıştı. Bu doğrultuda Galaxy S24 FE'nin de benzer tarihlerde vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.