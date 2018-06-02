Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den 1 milyar dolarlık yatırım

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Son 24 saat içinde 1.5 milyar doların üzerinde kripto para işleminin yapıldığı Binance, dünyanın en büyük kripto para borsası. Şirket olarak yeni blockhain çözümleri arayan ve merkezi olmayan bir kripto para borsası için de çalışmalarını sürdüren borsa şimdi ise kripto para dünyasındaki en büyük yatırımlardan birine imza atacak. Şirket blockchain ve kripto para uygulamalarında kullanılmak üzere 1 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturacağını duyurdu.





Kendi kripto parasıyla yatırım yapacak

''Soyal Etki'' ismi verilen yatırım fonunun duyurusunu, Binance Labs'in yöneticisi Ella Zhang dün Çin'de düzenlenen online bir yayında yaptı. Şirketin iş geliştirme biriminin de başında olan Zhang'in açıklamalarına göre yatırım fonunda Binance'in geçtiğimiz yıl ICO sürecini gerçekleştirdiği kripto parası olan BNB(Binance Coin) kullanılacak.





İki ayaklı Sosyal Etki fonunda şirket hem kripto paralara yönelik yatırımlar yapan yatırım fonlarını destekleyecek hem de doğrudan blockchain girişimlerine maddi katkı sunacak. Şirketin yatırım fonu ayağında en az 20 fon aradığını belirten Zhang bu fonlara yatırım yapılması için fonların belirli bir olgunluğa(en az 100 milyon dolarlık yatırım hacmine) ulaşması gerektiğini de ekledi.





Binance'in yatırım fonu kapsamında destekleyeceği ilk girişim ise blockchain tabanlı yolculuk uygulaması olacak. Dache Chain adı verilen uygulamanın en büyük avantajı ise uygulamanın arkasındaki Funcity şirketi. Şirket, Çin'in en büyük yolculuk uygulaması olan ve Uber'in Çin pazarını terk etmesine neden olan DiDi isimli uygulamanın da yaratıcısı konumunda. Binance'in desteğiyle birlikte şirket şimdi yolculuk uygulamasını yeni bir platformda şekillendirmeye çalışacak.

https://www.coindesk.com/binance-to-launch-a-1-billion-blockchain-startup-fund/