Björk'ün son albümü sanal gerçeklik deneyimine dönüştürülüyor

Müzik dünyasının en özgün isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Björk, bugüne kadar çıkarttığı albümleri ile memleketi İzlanda'nın seslerini tüm dünyaya tanıttı. Bununla yetinmeyen ünlü müzisyen, yeni projesi ile birlikte İzlanda'nın sadece seslerini değil, müthiş görüntüsünü de sevenlerinin beğenisine sunacak. Björk'ün geçtiğimiz yılın başında çıkan dokuzuncu albümü Vulnicura, bir sanal gerçeklik deneyimine dönüştürülüyor.

Björk Digital Tour adını taşıyan bu proje kapsamında, dünyanın dört bir yanından insanlar bir sanal gerçeklik cihazı aracılığıyla İzlanda'nın çeşitli yerlerini sanal ortamda ziyaret etme şansı yakalayacaklar. HTC Vive veya Samsung Gear VR kullanacak olan müzikseverler, Vulnicura albümünden şarkılar eşliğinde İzlanda'nın birbirinden güzel sahillerini, yeşil alanlarını ve mağaralarını sanal gerçeklik ortamında görebilecekler.

Yolculuğunda dün Sidney'de başlayan Björk Digital Tour, önümüzdeki aylarda Paris, Tokyo, Londra gibi dünyanın önde gelen şehirlerini ziyaret edecek. Tur kapsamındaki bu etkinliklerden birine katılamayanlar ise, daha sonra indirmeye sunulacak olan bu videoları kendi sanal gerçeklik cihazlarından izleyebilecekler.

Björk'ün Vulnicura albümündeki Stonemilker şarkısı için çekilen 360 derecelik klibi aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2016/6/3/11850014/bjork-digital-tour-virtual-reality