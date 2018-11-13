BlaBlaCar girişiminden önemli birleşme hamlesi

Ülkemizde popüler araç paylaşım platformlarından birisi olan Fransız BlaBlaCar, otobüs hizmetleri sektörüne adım atıyor. Ülkesinde faaliyet gösteren Ouibus adındaki otobüs hizmeti BlaBlaCar çatısı altına girecek.

Arabadan sonra otobüs

22 ülkede 65 milyon kullanıcıya sahip olan BlaBlaCar gelecek yıl başlarında kara geçmeyi bekliyor. Bu bakımdan sadece araç paylaşımından ziyade etkileşimi artıracak ve markasını güçlendirecek hamlelere ihtiyaç vardı. Ouibus hamlesi tam da bu zamanda geldi.

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Ouibus aslında Fransız demiryolu şirketi SNCF’nin bir iştirakiydi. Avrupa’da bugüne kadar 12 milyon kişiyi taşıyan Ouibus son dönemde gelir kaybı yaşamaya başlamıştı. Bu bakımdan SNCF’nin de elden çıkarmakta mahsur görmediği ifade ediliyor.

Hatta birleşimin bir parçası olarak SNCF şirketi BlaBlaCar’a önemli bir yatırım da yapıyor. Net miktar bilinmiyor ancak BlaBlaCar yatırımcıları ile birlikte toplamda 101 milyon Avroluk bir finansal destek söz konusu. Yani aslında BlaBlaCar girişimi Ouibus platformunun işletmesini üstlenmiş gibi bir durum var diyebiliriz.

BlaBlaCar tarafında ise bu bir risk olarak gösteriliyor zira Ouibus yüklenici odaklı çalışan bir platform. Bununla birlikte girişim güzergaha göre araç paylaşım teklifleri ile otobüs paylaşımını birleştirebilir. Yaklaşık 6 aydır BlaBlaCar’ın yoğun güzergahlarda Ouibus ile testler yaptığı ifade ediliyor.