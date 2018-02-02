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Black Panther ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Marvel'in sevilen kahramanlarından Black Panther, bu ay bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, ilk yorumlarını paylaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,1b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sevilen kahramanlarını bir araya getiren sinematik evreni ile büyük başarı yakalayan Marvel, bu evreni genişletmeye devam ediyor. Iron Man, Kaptan Amerika ve Thor gibi popüler kahramanlardan sonra Ant-Man ve Doctor Strange gibi daha az tanınan kahramanların da bireysel filmini çeken Marvel, şimdi de Black Panther'in bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan Black Panther, bu ay sinemaseverler ile buluşacak. Filmin gösterime girmesine henüz iki hafta olsa da ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Marvel tarafından düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Eleştirmenlerin Black Panther filmi ile ilgili ilk yorumları oldukça olumlu. Black Panther'in Marvel'in bugüne kadar çektiği en politik filmlerden biri olduğunu söyleyen eleştirmenler; filmin bir yandan eğlenceli ve aksiyon dolu bir hikaye anlatırken, bir yandan da doğru mesajlar verdiği konusunda hemfikir. Black Panther'ın Marvel sinematik evreninin bugüne kadar çekilen en iyi filmi olduğunu söyleyenlerin sayısı da hiç az değil.
Bu politik duruşu ve siyahi kahramanlara Marvel dünyasında gerekli yeri sağlaması ile övgü toplayan filmin övgü toplayan bir diğer unsuru da Michael B. Jordan oldu. Filmin asıl kötüsü olan Killmonger'ı canlandıran Jordan performansı ile övgü toplarken, karakterin Loki'den sonra Marvel'in en dikkat çekici kötü adamı olduğuna vurgu yapıldı. Filmin Wakanda'yı başarı ile hayata geçirmesi ve kurduğu renkli dünya da övgüyle bahsedilen unsurlar arasında yer alıyor.
 
 
 
Yönetmenliğini Creed filmi ile adını duyuran Ryan Coogler'ın üstlendiği filmde Black Panther'i bir kez daha Chadwick Boseman canlandırıyor. Filmin başrollerinde Boseman'a Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Angela Bassett, Forest Whitaker ve Andy Serkis eşlik ediyor. Black Panther, 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.


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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu filmle ilgili ırkçılık söylentileri var. Daha doğrusu bu söylentiler dış basında söylentinin ötesine geçmiş durumda. Ancak amaçlanan tam olarak nedir kestiremiyorum. Yapım olarak ise belli ki başarılı.
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pspoor 1 yıl
Belli yine politik bir kara propaganda filmini "cok güzel, aferin" diye millete kakalamaya calisiyorlar. Zenci seviciligi had safhada, bir düsmediginiz bu pislik kalmisti, onu da yiyin afiyetle...
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K.J 1 yıl
Marvel vuriy vallah
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redoracle 1 yıl
Winter Soldier kadar iyi olsa yeter.
Ama hep böyle en iyi en iyi diye beklentiyi yükseltiyorlar,sonrasında malesef abartıldığı kadar iyi olmadığı çıkıyor genelde.
İnfinity War'a katılan herkesin bireysel filmini çektiler,keşke dizisi olan Daredevil'e de güzel bir film çekselerdi sonuçta çoğu kişi tarafından en beğenilen super hero dizisi.
Bir de fantastic four bekliyoruz hala,şu hakları geri alsalar da güzel bir filmini görebilsek,onun sayesinde Dr Doom gibi Galctus gibi kötüleride görme şansımız olur hem.
Aslında kötü karakter filmleri de yapılsa güzel olurdu arada,Dc bunu yaptı Marvel'dan da Sinister Six ( bir ara söylentisi vardı),Venom(bu gelecek galiba,gerçi venom sonradan kahramanlara katıldı sandman gibi) gibi kötü,anti kahraman filmleri bekliyoruz.(deadpool 2 de geliyor zaten)
2 Yanıt Yanıtla +3
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v. Persie 1 yıl redoracle
Haklari aldilar zaten, disney fox un cogunu satin aldi.
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Tr@mmler 1 yıl redoracle
redoracle
Winter Soldier kadar iyi olsa yeter.
Ama hep böyle en iyi en iyi diye beklentiyi yükseltiyorlar,sonrasında malesef abartıldığı kadar iyi olmadığı çıkıyor genelde.
İnfinity War'a katılan herkesin bireysel filmini çektiler,keşke dizisi olan Daredevil'e de güzel bir film çekselerdi sonuçta çoğu kişi tarafından en beğenilen super hero dizisi.
Bir de fantastic four bekliyoruz hala,şu hakları geri alsalar da güzel bir filmini görebilsek,onun sayesinde Dr Doom gibi Galctus gibi kötüleride görme şansımız olur hem.
Aslında kötü karakter filmleri de yapılsa güzel olurdu arada,Dc bunu yaptı Marvel'dan da Sinister Six ( bir ara söylentisi vardı),Venom(bu gelecek galiba,gerçi venom sonradan kahramanlara katıldı sandman gibi) gibi kötü,anti kahraman filmleri bekliyoruz.(deadpool 2 de geliyor zaten)

Reed Richards'ın, o paralel evren senin bu paralel evren benim diye gezip tozduğu, Galactus, Uatu, Silver Surfer vs. içeren şöyle kozmik bir hikaye bekliyorum yıllardır.
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KaleyDeskop 1 yıl
marvel daha gerçek dünya ile alakalı iken dc tam tersi karanlık ve gerçek dünyadan kopuk, adalet birliğinde müslüman göçmenlerin zorluklarına değinmiş olmaları bu yaklaşımı biraz yıksa da genel olarak karanlık bir tonda ilerledi. Marvel işi aksiyon ve komedi ile bitirdi. Nolan'ın batmen serisi her ne kadar karanlık olsa da tarihin en iyi süper kahraman filmiydi. Artık dc de birileri bu duruma dur diyecek yoksa işleri çok zor..
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Biyturs_OnSr 1 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
marvel daha gerçek dünya ile alakalı iken dc tam tersi karanlık ve gerçek dünyadan kopuk, adalet birliğinde müslüman göçmenlerin zorluklarına değinmiş olmaları bu yaklaşımı biraz yıksa da genel olarak karanlık bir tonda ilerledi. Marvel işi aksiyon ve komedi ile bitirdi. Nolan'ın batmen serisi her ne kadar karanlık olsa da tarihin en iyi süper kahraman filmiydi. Artık dc de birileri bu duruma dur diyecek yoksa işleri çok zor..

DC'nin Arrow dizisini izlemenizi öneririm. Belirttiğiniz durumların tam aksi yönde bir yapım.
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MERNEPTAH 1 yıl
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