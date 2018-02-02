Black Panther ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Sevilen kahramanlarını bir araya getiren sinematik evreni ile büyük başarı yakalayan Marvel, bu evreni genişletmeye devam ediyor. Iron Man, Kaptan Amerika ve Thor gibi popüler kahramanlardan sonra Ant-Man ve Doctor Strange gibi daha az tanınan kahramanların da bireysel filmini çeken Marvel, şimdi de Black Panther'in bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan Black Panther, bu ay sinemaseverler ile buluşacak. Filmin gösterime girmesine henüz iki hafta olsa da ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Marvel tarafından düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Eleştirmenlerin Black Panther filmi ile ilgili ilk yorumları oldukça olumlu. Black Panther'in Marvel'in bugüne kadar çektiği en politik filmlerden biri olduğunu söyleyen eleştirmenler; filmin bir yandan eğlenceli ve aksiyon dolu bir hikaye anlatırken, bir yandan da doğru mesajlar verdiği konusunda hemfikir. Black Panther'ın Marvel sinematik evreninin bugüne kadar çekilen en iyi filmi olduğunu söyleyenlerin sayısı da hiç az değil.

Bu politik duruşu ve siyahi kahramanlara Marvel dünyasında gerekli yeri sağlaması ile övgü toplayan filmin övgü toplayan bir diğer unsuru da Michael B. Jordan oldu. Filmin asıl kötüsü olan Killmonger'ı canlandıran Jordan performansı ile övgü toplarken, karakterin Loki'den sonra Marvel'in en dikkat çekici kötü adamı olduğuna vurgu yapıldı. Filmin Wakanda'yı başarı ile hayata geçirmesi ve kurduğu renkli dünya da övgüyle bahsedilen unsurlar arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Creed filmi ile adını duyuran Ryan Coogler'ın üstlendiği filmde Black Panther'i bir kez daha Chadwick Boseman canlandırıyor. Filmin başrollerinde Boseman'a Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Angela Bassett, Forest Whitaker ve Andy Serkis eşlik ediyor. Black Panther, 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.



