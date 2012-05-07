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BlackBerry 10 video düzenleme yazılımı ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta görkemli bir etkinlikle tanıtılan ve RIM firmasının akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönme amacını güttüğü BlackBerry 10 işletim sistemi; Android ve iOS benzeri bir arayüz ile özellikle dokunmatik ekranlı modeller ile sıkı bir rekabete gireceğinin sinyallerini veriyor.

Bunun yanında Crackberry sitesinin paylaştığı bir görsel, yazılım tarafında önemli yeniliklerin henüz açıklanmadığını gösteriyor.

Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği belirtilen firma içi dökümanlardaki bir görsel BB 10 işletim sistemi için hazırlanan video düzenleme yazılımını gözler önüne seriyor.

Pek çok firma bu tür düzenleme yazılımları ile modellerini daha çekici hale getirmeye çalışıyor. Geçen yıl JayCut video yazılımları firmasını satın alan RIM'in bu tecrübeyi BB 10 işletim sistemine aktaracak olması muhtemel.

Bunun haricinde cinnamon toast adı verilen ve cihazın hareketine göre kilitlenen ekran ve ekran üzerinde bildirimlerin gösterildiği sistem ile video aramalar için ekran paylaşma özelliği belirtilen dökümanlarda ortaya çıkan özellikler.

İddialar karşısında henüz resmi bir cevap gelmedi ancak sürekli geliştirilen BB 10 işletim sisteminin final sürümünde hangi bilinmeyen sürpriz yenilikler sunulacak bunu yıl sonuna doğru görebileceğiz.

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raptor2009 7 yıl en beğenilen
Umarım iş yapar BB10 rekabet her zaman iyidir bu sayede daha çok gelişme görebiliriz sonuçta kimse İOS ya da Android in tekeline geçmek istemez...
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E_Aydin35 7 yıl
İnşallah ıyı olur ama bu iyi çıkıştan sorna kabuğuna çekilmez yin einşallah :)
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BarGoS 7 yıl
blackberry hiç bir zaman ölmez , her daim rekabette varolucaktır.nede olsa smartphone un mucidlerinden biridir.eski ceo yüzünden gerileme dönemi yaşadılar evet ama şuanda toparlndılar ve bu qnx tabanlı sistem gerçekten çok stabil.ben blackberry nin eski altın günlerine dönemesede rekabette çok sıkı bir yere geleceğine eminim.android ios ve blackberry pazarı götürmeye devam edecek.
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Krabu 7 yıl
anlamadığım nokta nokia bu blackberry den daha eski ve deneyimli olmasına rağmen blackberry görüldüğü üzere çağa ayak uydurma yönünde çok iyi iyileştirmeler yapıyor sistemine gel gelelim nokia hayal dünyasında resmen lale devri yaşıyor adamlar :) bu devrin sonunun nereye çıktığını herkez biliyor sanırım ama hadi hayırlısı...
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janparey 7 yıl
tekrar playbook alma isteğim depreşmeye başladı bu bb10 haberlerini duydukça.
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der_Kaiser 7 yıl
BB 10 Android gibi donanıma aç ve kaynak sömürücü olmasın, stabil olsun, iOS gibi kısıtlayıcı olmasın da varsın video düzenleme yazılımı olmasın.
QNX'i dört gözle beklemekteyim
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raptor2009 7 yıl en beğenilen
Umarım iş yapar BB10 rekabet her zaman iyidir bu sayede daha çok gelişme görebiliriz sonuçta kimse İOS ya da Android in tekeline geçmek istemez...
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