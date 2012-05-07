BlackBerry 10 video düzenleme yazılımı ortaya çıktı

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Geçtiğimiz hafta görkemli bir etkinlikle tanıtılan ve RIM firmasının akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönme amacını güttüğü BlackBerry 10 işletim sistemi; Android ve iOS benzeri bir arayüz ile özellikle dokunmatik ekranlı modeller ile sıkı bir rekabete gireceğinin sinyallerini veriyor.Bunun yanında Crackberry sitesinin paylaştığı bir görsel, yazılım tarafında önemli yeniliklerin henüz açıklanmadığını gösteriyor.Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği belirtilen firma içi dökümanlardaki bir görsel BB 10 işletim sistemi için hazırlanan video düzenleme yazılımını gözler önüne seriyor.Pek çok firma bu tür düzenleme yazılımları ile modellerini daha çekici hale getirmeye çalışıyor. Geçen yıl JayCut video yazılımları firmasını satın alan RIM'in bu tecrübeyi BB 10 işletim sistemine aktaracak olması muhtemel.Bunun haricinde cinnamon toast adı verilen ve cihazın hareketine göre kilitlenen ekran ve ekran üzerinde bildirimlerin gösterildiği sistem ile video aramalar için ekran paylaşma özelliği belirtilen dökümanlarda ortaya çıkan özellikler.İddialar karşısında henüz resmi bir cevap gelmedi ancak sürekli geliştirilen BB 10 işletim sisteminin final sürümünde hangi bilinmeyen sürpriz yenilikler sunulacak bunu yıl sonuna doğru görebileceğiz.