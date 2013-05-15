BlackBerry, 5 inçlik yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

2013'e yeni işletim sistemi BlackBerry 10 ve donanım yapılarıyla mobil pazarın farklı kesimlerine hitap eden Z10, Q10 akıllı telefonlarıyla giriş yapan BlackBerry, sektördeki düşüşünü takip eden ekonomik sorunlarını aşmak için 30 yıllık Research in Motion markasını bir kenara itip meşhur telefon serisiyle aynı ismi taşımayı bile göze aldı. Büyük dokunmatik ekranlı Z10 ile beklentilerinden uzak bir satış grafiği çizen Kanadalı şirketin ana hayran kitlesini hedef alan Q10 modeli üreticinin yüzünü İngiltere çıkışıyla güldürmüştü. Şimdiyse fiziksel tuş takımlı bütçe dostu Q5 ile yaz aylarında gelişmekte olan ülkelerdeki genç tüketicilere gözünü diken firmanın bu sene satışa sunacağı ürünler Z10, Q10 ve Q5'le de sınırlı değil. KnowYourMobile sitesiyle irtibata geçen isimsiz bir kaynak, Kanada'da BlackBerry tarafından hazırlanan ürünlerin test faaliyetlerinde rol aldığını ileri sürerek 5 inçlik yeni bir modelin yolda olduğunu iddia etti.

Yıl sonuna doğru yeni bir BlackBerry amiral gemi telefonu duyurulacağı bilgisi, firmanın CEO'su Thorsten Heins tarafından dile getirilmişti. Aristo kod adıyla bir süredir söylentilere konu olan bu cihazın Full HD çözünürlüklü Super AMOLED ekranla donatıldığı bildiriliyordu. Son iddianın sahibi de 5 inçlik aygıtın Galaxy S4'ün AMOLED paneline oldukça benzer kalitede bir çözümü bünyesinde barındırdığını ifade ediyor. Z10'un çokça eleştirilen küçük pili ve yetersiz kullanım ömründen de ders çıkaran üretici, daha büyük bir güç ünitesi kullanmayı planlıyor. Üst düzey Android'li akıllı telefonlarla rekabet edebilmek için hazırladığı Aristo'yu A serisinden piyasaya süreceği belirtilen BlackBerry, ayrıca Snapdragon 600 gibi önceki çipset tercihlerinden daha güçlü bir yongada sistem çözümü tercih edecek.

BlackBerry'nin 2013 ürün yelpazesinde toplam beş ürün bulunduğu ve yıl sonuna doğru yeni bir büyük ekranlı modelin çıkış yapacağı öğrenilmişti. Ortaya atılan iddialar, eldeki resmi verilerle uyumlu olsa da cihazların teknik özelliklerini şimdiden kesitirmek güç. Sonbaharda organize edeceği bir etkinlikle Z10, Q10 ve Q5'i takip edecek diğer iki ürününü tanıtacak olan Kuzey Amerika'lı haberleşme devinin akıllı telefon piyasasındaki gerilemesini bu hamleler sonrası durdurmayı başaracağı ve hatta Q10'a gösterilen yoğun ilgi sayesinde yılın ilk yarısında küçülmesini önleyerek yükseliş gösterebileceği rapor ediliyor. BlackBerry'nin geleceği adına büyük öneme sahip olan 2013 yılını hangi konum ve ekonomik koşullarda tamamlayacağı merakla bekleniyor.

http://www.knowyourmobile.com/blackberry/20167/galaxy-s4-sized-blackberry-z10-reboot-now-testing