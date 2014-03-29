BlackBerry, BBM uygulamasını masaüstüne getirmeye kararlı





Uzun süre BlackBerry ekosisteminde hizmet verdikten sonra Android ve iOS platformlarına da açılan ve kullanıcı sayısını kısa sürede ikiye katlayan BBM, yeni platformlar için gün sayıyor.





Uygulamanın önümüzdeki aylarda Windows Phone için geleceği zaten biliniyordu. Ancak BlackBerry patronu John Chen, ekibinin BBM uygulamasını masaüstüne getirmek için çok ciddi bir araştırma içerisinde olduğunu belirtti. Böylece kullanıcılar PC üzerinde başlattıkları bir sohbeti mobil cihazlarında devam ettirebilecekler.





Hem Windows Phone hem de Windows sürümü ile birlikte BBM kullanıcı sayısının önemil bir yükseliş daha yaşaması bekleniyor. Hali hazırda 85 miyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan BBM platformunun yükseliş eğilimine girdiği belirtiliyor.

http://au.news.yahoo.com/technology/a/22234060/new-blackberry-phones-to-cater-to-keyboard-aficionados-ceo/