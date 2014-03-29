BlackBerry, BBM uygulamasını masaüstüne getirmeye kararlı

Haber Editörü
Uzun süre BlackBerry ekosisteminde hizmet verdikten sonra Android ve iOS platformlarına da açılan ve kullanıcı sayısını kısa sürede ikiye katlayan BBM, yeni platformlar için gün sayıyor.
Uygulamanın önümüzdeki aylarda Windows Phone için geleceği zaten biliniyordu. Ancak BlackBerry patronu John Chen, ekibinin BBM uygulamasını masaüstüne getirmek için çok ciddi bir araştırma içerisinde olduğunu belirtti. Böylece kullanıcılar PC üzerinde başlattıkları bir sohbeti mobil cihazlarında devam ettirebilecekler.
Hem Windows Phone hem de Windows sürümü ile birlikte BBM kullanıcı sayısının önemil bir yükseliş daha yaşaması bekleniyor. Hali hazırda 85 miyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan BBM platformunun yükseliş eğilimine girdiği belirtiliyor.
http://au.news.yahoo.com/technology/a/22234060/new-blackberry-phones-to-cater-to-keyboard-aficionados-ceo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
platform 6/10
işlevsellik 5/10
ihtiyaca yönelik uygulama bolluğu 3/10 sadece facebook whatsapp twitter düzgün ve stabil çalışıyor desek o bile yanlış olur.
Fiyat 3/10 iphone 5 ten pahalı satıyolardı. Nasıl bir mantık. Ortaokula giden çocuğa fiyat listesi yaptırsan o bile 2bine satamayacağını bilir.
Batarya öldü 3 saat şarjı gidiyordu, telefon saatlerce kendini resetliyordu. Pili içindeyken kapatabilmem imkansızdı. pilini çıkarıp eve gidinceye kadar o şekilde geziyordum.
Velhasıl 2 sene 9900 kullandım. Nokia için söylediğimi tekrar edeyim bir daha Allah düşürmesin.
platform 6/10
işlevsellik 5/10
ihtiyaca yönelik uygulama bolluğu 3/10 sadece facebook whatsapp twitter düzgün ve stabil çalışıyor desek o bile yanlış olur.
Fiyat 3/10 iphone 5 ten pahalı satıyolardı. Nasıl bir mantık. Ortaokula giden çocuğa fiyat listesi yaptırsan o bile 2bine satamayacağını bilir.
Batarya öldü 3 saat şarjı gidiyordu, telefon saatlerce kendini resetliyordu. Pili içindeyken kapatabilmem imkansızdı. pilini çıkarıp eve gidinceye kadar o şekilde geziyordum.
Velhasıl 2 sene 9900 kullandım. Nokia için söylediğimi tekrar edeyim bir daha Allah düşürmesin.