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BlackBerry, BBM uygulamasını masaüstüne getirmeye kararlı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry, BBM uygulamasını masaüstüne getirmeye kararlı

Uzun süre BlackBerry ekosisteminde hizmet verdikten sonra Android ve iOS platformlarına da açılan ve kullanıcı sayısını kısa sürede ikiye katlayan BBM, yeni platformlar için gün sayıyor.

Uygulamanın önümüzdeki aylarda Windows Phone için geleceği zaten biliniyordu. Ancak BlackBerry patronu John Chen, ekibinin BBM uygulamasını masaüstüne getirmek için çok ciddi bir araştırma içerisinde olduğunu belirtti. Böylece kullanıcılar PC üzerinde başlattıkları bir sohbeti mobil cihazlarında devam ettirebilecekler.

Hem Windows Phone hem de Windows sürümü ile birlikte BBM kullanıcı sayısının önemil bir yükseliş daha yaşaması bekleniyor. Hali hazırda 85 miyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan BBM platformunun yükseliş eğilimine girdiği belirtiliyor. 

http://au.news.yahoo.com/technology/a/22234060/new-blackberry-phones-to-cater-to-keyboard-aficionados-ceo/ Yorum Yaz
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cntrl 5 yıl
Bbm den başka işleri yok bunlarında
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xapplex 5 yıl
blackberry bir kere piyasadan düştü artık ilk blackberry kullanırken iphone'den ne kadar kaliteliydi şimdi ne iphine'nin nede android'in yanına yaklaşabilir
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alcakkofte 5 yıl
Kasa 8/10 aşırı derece çekici ve sağlam.
platform 6/10
işlevsellik 5/10
ihtiyaca yönelik uygulama bolluğu 3/10 sadece facebook whatsapp twitter düzgün ve stabil çalışıyor desek o bile yanlış olur.
Fiyat 3/10 iphone 5 ten pahalı satıyolardı. Nasıl bir mantık. Ortaokula giden çocuğa fiyat listesi yaptırsan o bile 2bine satamayacağını bilir.

Batarya öldü 3 saat şarjı gidiyordu, telefon saatlerce kendini resetliyordu. Pili içindeyken kapatabilmem imkansızdı. pilini çıkarıp eve gidinceye kadar o şekilde geziyordum.
Velhasıl 2 sene 9900 kullandım. Nokia için söylediğimi tekrar edeyim bir daha Allah düşürmesin.
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alcakkofte 5 yıl
Kasa 8/10 aşırı derece çekici ve sağlam.
platform 6/10
işlevsellik 5/10
ihtiyaca yönelik uygulama bolluğu 3/10 sadece facebook whatsapp twitter düzgün ve stabil çalışıyor desek o bile yanlış olur.
Fiyat 3/10 iphone 5 ten pahalı satıyolardı. Nasıl bir mantık. Ortaokula giden çocuğa fiyat listesi yaptırsan o bile 2bine satamayacağını bilir.

Batarya öldü 3 saat şarjı gidiyordu, telefon saatlerce kendini resetliyordu. Pili içindeyken kapatabilmem imkansızdı. pilini çıkarıp eve gidinceye kadar o şekilde geziyordum.
Velhasıl 2 sene 9900 kullandım. Nokia için söylediğimi tekrar edeyim bir daha Allah düşürmesin.
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eftpft 5 yıl
Gecti borun pazari sur esegini nideye
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Blood Money 5 yıl
Bence güzel telefonlar yapıyorlar. Mağazada görmüştüm yağ gibi akıyor, arayüz harika. Tek sorun fiyat. Android uygulamalarını da açıyor.
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