BlackBerry Bold 9790 ''Bellagio'' ile ilgili iki yeni video daha yayınlandı

Research in Motion firmasının önemli isimlerinden Jim Balsillie'nin, 2011 yılı sonuna kadar 7 yeni BlackBerry modelini teknoloji meraklılarıyla buluşturmayı planladıklarının açıklamasının hemen ardından, firmaya yakınlığıyla tanınan CrackBerry sitesi, Bellagio kod adlı BlackBerry Bold 9790'a ait olduğu ileri sürülen bir videoyu Youtube'da yayınlamıştı.

CrackBerry, Youtube'da iki yeni kullanım videosu daha paylaşarak Bold 9790'ı yeniden gündeme getirdi. Bold 9900'a göre daha alt segmentte konumlandırılacağı düşünülen Bold 9790'un BlackBerry 7.0 işletim sistemi, NFC (Near-Field Commucations), 8 GB dahili flash bellek ve dokunmatik ekran gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapması bekleniyor.











