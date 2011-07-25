Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Bold 9790 ''Bellagio'' ile ilgili iki yeni video daha yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,1b
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Research in Motion firmasının önemli isimlerinden Jim Balsillie'nin, 2011 yılı sonuna kadar 7 yeni BlackBerry modelini teknoloji meraklılarıyla buluşturmayı planladıklarının açıklamasının hemen ardından, firmaya yakınlığıyla tanınan CrackBerry sitesi, Bellagio kod adlı BlackBerry Bold 9790'a ait olduğu ileri sürülen bir videoyu Youtube'da yayınlamıştı.
CrackBerry, Youtube'da iki yeni kullanım videosu daha paylaşarak Bold 9790'ı yeniden gündeme getirdi.  Bold 9900'a göre daha alt segmentte konumlandırılacağı düşünülen Bold 9790'un BlackBerry 7.0 işletim sistemi, NFC (Near-Field Commucations), 8 GB dahili flash bellek ve dokunmatik ekran gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapması bekleniyor.





Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Zotac GeForce GTX 560 AMP! Edition video inceleme 8 yıl Nokia E6 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim