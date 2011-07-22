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BlackBerry Bold 9790 ''Bellagio'' yayınlanan videoyla su yüzüne çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünya çapında iPhone ve Android işletim sistemini kullanan modellerle büyük rekabete giren, bu durumdan dolayı zorlu günler yaşayan Research in Motion, bir süre önce yaptığı açıklamada yedi yeni BlackBerry modelini yıl sonuna kadar teknoloji meraklılarıyla buluşturacağının altını çizmişti. Bahsi geçen yedi modelden birisi Bellagio kod adlı BlackBerry Bold 9790 olabilir.
RIM ve ürünlerine yakınlığıyla tanınan internet sitesi CrackBerry, Bold 9790 modeline ait olduğu söylenen bir videoyu Youtube'da yayınladı. RIM'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Bold 9790'ın BlackBerry 7.0 işletim sistemiyle geleceği, dokunmatik ekrana (boyut ve çözünürlük bilinmiyor) sahip olacağı, 8 GB dahili flash bellek sunacağı ve yeni jenerasyon BlackBerrylerde olduğu gibi NFC (Near-Field Communication) desteğiyle geleceği ifade ediliyor.
Bold 9900'a kıyasla daha alt segmentte konumlandırılabileceği söylenen akıllı telefonun diğer teknik özellikleri ve ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini korumakta.




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bkn131 8 yıl
Blackberry'i android telefonlarla kıyaslamak anlamsız, farklı kulvardalar...
Ne kadar gençlere hitap etmek için değişik seriler çıkarsa da Bold serisinde böyle bir amaç yok, iş telefonu ve bence en iyisi... Ben cihaz seçerken oyun kriterim olmasa direk alacağım seridir.
Modelin tek eksisi klavyenin kenarlara kadar sarkıp ordaki tuşların eğimli olması diye düşünüyorum.
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floydrose 8 yıl
Android kullanıcısıyım ama Blackberry ürünleride çok hoşuma gidiyor. Tasarımı , stabil olması ve dinlenememesi güzel yönleri.
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musti545 8 yıl
ANDROİD VARKEN BLACKBARY İN İSİ ZOR...
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HMY 8 yıl
Research in Motion bir tercih meselesi ama güncel teknolojiye pek uymuyor derim .
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