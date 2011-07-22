BlackBerry Bold 9790 ''Bellagio'' yayınlanan videoyla su yüzüne çıktı

Dünya çapında iPhone ve Android işletim sistemini kullanan modellerle büyük rekabete giren, bu durumdan dolayı zorlu günler yaşayan Research in Motion, bir süre önce yaptığı açıklamada yedi yeni BlackBerry modelini yıl sonuna kadar teknoloji meraklılarıyla buluşturacağının altını çizmişti. Bahsi geçen yedi modelden birisi Bellagio kod adlı BlackBerry Bold 9790 olabilir.

RIM ve ürünlerine yakınlığıyla tanınan internet sitesi CrackBerry, Bold 9790 modeline ait olduğu söylenen bir videoyu Youtube'da yayınladı. RIM'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Bold 9790'ın BlackBerry 7.0 işletim sistemiyle geleceği, dokunmatik ekrana (boyut ve çözünürlük bilinmiyor) sahip olacağı, 8 GB dahili flash bellek sunacağı ve yeni jenerasyon BlackBerrylerde olduğu gibi NFC (Near-Field Communication) desteğiyle geleceği ifade ediliyor.

Bold 9900'a kıyasla daha alt segmentte konumlandırılabileceği söylenen akıllı telefonun diğer teknik özellikleri ve ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini korumakta.









