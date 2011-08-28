BlackBerry Curve 9360, Torch 9810, Torch 9860 için İngiltere'de ön sipariş alınıyor

3 Ağustos tarihinde, Research in Motion'ın Londra'da düzenlediği etkinlikte tanıtılan Curve 9360, Torch 9810 ve Torch 9860 için İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove, ön sipariş alımına başladı.

Clove'un ekim ayına doğru stoklara giriş yapacağını tahminlediği akıllı telefonlar için sırayla vergiler dahil 298,80 Pound (854 TL), 478.80 Pound (1368 TL) ve 418.80 Pound (1196 TL) fiyat belirlenmiş. Yeni akıllı telefonların öne çıkan teknik özellikleri şöyle;



BlackBerry Curve 9360



Dört band GSM şebekesi, HSPA

BlackBerry 7.0 işletim sistemi

800 MHz işlemci

512 MB RAM

2.44-inç, 480 x 360 piksel ekran

QWERTY klavye

microSD kart girişi

5 megapiksel kamera, LED flaş

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 2.1

GPS BlackBerry Torch 9810





Dört band GSM şebekesi, HSPA

BlackBerry 7.0 işletim sistemi

1.2 GHz işlemci

768 MB RAM

3.2-inç, 480 x 640 piksel, dokunmatik ekran

QWERTY klavye

8 GB dahili flash bellek + microSD kart girişi

5 megapiksel kamera, LED flaş

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 2.1

GPS



BlackBerry Torch 9860

Dört band GSM şebekesi, HSPA

BlackBerry 7.0 işletim sistemi

1.2 GHz işlemci

768 MB RAM

3.7-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik ekran

4 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği

5 megapiksel kamera, 720p video kaydı

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 2.1

GPS



http://blog.clove.co.uk/2011/08/26/new-blackberry-curve-new-blackberry-torch-now-available-to-pre-order-from-clove/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CloveTechnologysBlog+%28Clove+Technology%27s+Blog%29