BlackBerry Curve 9360, Torch 9810, Torch 9860 için İngiltere'de ön sipariş alınıyor

Haber Editörü
3 Ağustos tarihinde, Research in Motion'ın Londra'da düzenlediği etkinlikte tanıtılan Curve 9360, Torch 9810 ve Torch 9860 için İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove, ön sipariş alımına başladı.
Clove'un ekim ayına doğru stoklara giriş yapacağını tahminlediği akıllı telefonlar için sırayla vergiler dahil 298,80 Pound (854 TL), 478.80 Pound (1368 TL) ve 418.80 Pound (1196 TL) fiyat belirlenmiş. Yeni akıllı telefonların öne çıkan teknik özellikleri şöyle;
BlackBerry Curve 9360
- Dört band GSM şebekesi, HSPA
- BlackBerry 7.0 işletim sistemi
- 800 MHz işlemci
- 512 MB RAM
- 2.44-inç, 480 x 360 piksel ekran
- QWERTY klavye
- microSD kart girişi
- 5 megapiksel kamera, LED flaş
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 2.1
- GPS
- Dört band GSM şebekesi, HSPA
- BlackBerry 7.0 işletim sistemi
- 1.2 GHz işlemci
- 768 MB RAM
- 3.2-inç, 480 x 640 piksel, dokunmatik ekran
- QWERTY klavye
- 8 GB dahili flash bellek + microSD kart girişi
- 5 megapiksel kamera, LED flaş
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 2.1
- GPS
BlackBerry Torch 9860
- Dört band GSM şebekesi, HSPA
- BlackBerry 7.0 işletim sistemi
- 1.2 GHz işlemci
- 768 MB RAM
- 3.7-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik ekran
- 4 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği
- 5 megapiksel kamera, 720p video kaydı
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 2.1
- GPS
http://blog.clove.co.uk/2011/08/26/new-blackberry-curve-new-blackberry-torch-now-available-to-pre-order-from-clove/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CloveTechnologysBlog+%28Clove+Technology%27s+Blog%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fiziksel klavyeden dolayıdır o.
Neresi ucuz ? 1£=2,84TL
Umarım 9360'ın fiyatı 750 lirayı aşmaz burada.