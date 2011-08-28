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BlackBerry Curve 9360, Torch 9810, Torch 9860 için İngiltere'de ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,5b
1
12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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BlackBerry Curve 9360, Torch 9810, Torch 9860 için İngiltere'de ön sipariş alınıyor
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3 Ağustos tarihinde, Research in Motion'ın Londra'da düzenlediği etkinlikte tanıtılan Curve 9360, Torch 9810 ve Torch 9860 için İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove, ön sipariş alımına başladı.
Clove'un ekim ayına doğru stoklara giriş yapacağını tahminlediği akıllı telefonlar için sırayla vergiler dahil 298,80 Pound (854 TL), 478.80 Pound (1368 TL) ve 418.80 Pound (1196 TL) fiyat belirlenmiş. Yeni akıllı telefonların öne çıkan teknik özellikleri şöyle;
BlackBerry Curve 9360
  • Dört band GSM şebekesi, HSPA
  • BlackBerry 7.0 işletim sistemi
  • 800 MHz işlemci
  • 512 MB RAM
  • 2.44-inç, 480 x 360 piksel ekran
  • QWERTY klavye
  • microSD kart girişi
  • 5 megapiksel kamera, LED flaş
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 2.1
  • GPS
BlackBerry Torch 9810

  • Dört band GSM şebekesi, HSPA
  • BlackBerry 7.0 işletim sistemi
  • 1.2 GHz işlemci
  • 768 MB RAM
  • 3.2-inç, 480 x 640 piksel, dokunmatik ekran
  • QWERTY klavye
  • 8 GB dahili flash bellek + microSD kart girişi
  • 5 megapiksel kamera, LED flaş
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 2.1
  • GPS
BlackBerry Torch 9860
  • Dört band GSM şebekesi, HSPA
  • BlackBerry 7.0 işletim sistemi
  • 1.2 GHz işlemci
  • 768 MB RAM
  • 3.7-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik ekran
  • 4 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği
  • 5 megapiksel kamera, 720p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 2.1
  • GPS
BlackBerry Curve 9360, Torch 9810, Torch 9860 için İngiltere'de ön sipariş alınıyor
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BlackBerry Curve 9360, Torch 9810, Torch 9860 için İngiltere'de ön sipariş alınıyor
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http://blog.clove.co.uk/2011/08/26/new-blackberry-curve-new-blackberry-torch-now-available-to-pre-order-from-clove/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CloveTechnologysBlog+%28Clove+Technology%27s+Blog%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OvernightSensation 8 yıl
musivga

9860 daha iyi duruyor ekran geniş çözünürlük 9810 a göre daha iyi ama daha ucuz enteresan...


fiziksel klavyeden dolayıdır o.
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berkaycinar 8 yıl
arkadaşlar bu modellerin ne zaman türkiye'ye geleceği konusunda bir fikri olan var mı?
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Tek.Türk 8 yıl
Curve u yenılemenın vaktıde gelmıstı artık yenı curve e gecerıs
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Max payne 35 8 yıl
Sadece tek bir modelin NFC desteği sunması tuhaf.
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musivga 8 yıl
9860 daha iyi duruyor ekran geniş çözünürlük 9810 a göre daha iyi ama daha ucuz enteresan...
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OnrbK 8 yıl musivga
musivga

9860 daha iyi duruyor ekran geniş çözünürlük 9810 a göre daha iyi ama daha ucuz enteresan...


Neresi ucuz ? 1£=2,84TL

Umarım 9360'ın fiyatı 750 lirayı aşmaz burada.
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Stanislas Xavier 8 yıl
bir soru soracam merak ettiğim bu cihazlar markası fark etmez neden ilk önce ingiltere de çıkıyor ???
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OvernightSensation 8 yıl
9860 çok güzel telefon olmuş ama ön kamerası yok benim görüntülü konuşma yapanlar için büyük eksikli onun haricinde telefonda bir kusur göremiyorum.
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Campeón 8 yıl
Torchlar süper 9800'i 5'e katlar resmen.
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