BlackBerry KEY2 Red Edition resmen tanıtıldı

TCL, İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi kapsamında, klavyeyle kaplı akıllı telefonunun yeni ve renkli bir versiyonunu duyurdu.

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BlackBerry KEY2 Red Edition olarak lanse edilen model tasarım anlamında standart KEY2 ile neredeyse aynı. Bu da cihazın fiziksel klavye ve BlackBerry’nin güvenlik ve gizlilik özelliklerine sahip olduğu anlamına geliyor.

Fiyat etiketi de belli oldu

Şirketin "koyu kırmızı" olarak nitelendirdiği "Red Edition" 7000 serisi alüminyum çerçeveye sahip. Kırmızı ton telefonun önüne ve yanlarına hakim olsa da dokulu arka panelin hala siyah olması dikkat çekiyor.

BlackBerry KEY2 Red Edition, KEY2'nin standart versiyonundaki gibi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Akıllı telefon 779 euro (749 dolar) fiyat etiketi ile Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki bazı pazarlarda satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/2019/02/24/blackberry-key2-red-edition/