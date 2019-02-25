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BlackBerry KEY2 Red Edition resmen tanıtıldı

TCL, 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında BlackBerry KEY2 akıllı telefonunun kırmızı versiyonunu duyurdu. BlackBerry KEY2 Red Edition olarak lanse edilen modelin detayları ve fiyatı haberimizde.
2 ay
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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TCL, İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi kapsamında, klavyeyle kaplı akıllı telefonunun yeni ve renkli bir versiyonunu duyurdu.
Ayrıca Bkz. "HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı"
BlackBerry KEY2 Red Edition olarak lanse edilen model tasarım anlamında standart KEY2 ile neredeyse aynı. Bu da cihazın fiziksel klavye ve BlackBerry’nin güvenlik ve gizlilik özelliklerine sahip olduğu anlamına geliyor.

Fiyat etiketi de belli oldu

Şirketin "koyu kırmızı" olarak nitelendirdiği "Red Edition" 7000 serisi alüminyum çerçeveye sahip. Kırmızı ton telefonun önüne ve yanlarına hakim olsa da dokulu arka panelin hala siyah olması dikkat çekiyor.
BlackBerry KEY2 Red Edition, KEY2'nin standart versiyonundaki gibi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Akıllı telefon 779 euro (749 dolar) fiyat etiketi ile Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki bazı pazarlarda satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/2019/02/24/blackberry-key2-red-edition/ Yorum Yaz
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scorpion20 2 ay
aynen, hepsini kırmızı yapıp riske atmamışlar. sağ-sol kırmızı yapıp bakacaklar ki kimler alıyor
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DH Misafiri 2 ay
Üst sağ sol kırmızıysa sıkıntı yokmuş demek ki :D
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intel7mix 2 ay
Kırmızı diyor arka kapağı siyah ciddi misiniz siz.
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scorpion20 2 ay intel7mix
karbon kaplama gibi durmuyor mu?
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DH Misafiri 2 ay
blakberry key2 Türkiyede ne zaman satışa sunulacak bilen var mı?
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mahsur kalan adam 2 ay
hey gidi
nokia ve blackberry de anroid olmuş artık
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grupima 2 ay
Niçin Blackberry Priv'in o kızaklı sistemini kaldırdılar ki? Hem ekrandan yemiyordu hem de ihtiyacımız yokken ne güzel gizleniyordu tuşlar.
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teknokaptan 2 ay
5bin anca satar :)
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akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha MWC2019 blackberry key2 red edition Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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