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BlackBerry KEY2, Snapdragon 660 yonga seti ile gelebilir

Önümüzdeki ay tanıtılacak BlackBerry KEY2 ile ilgili detaylar netleşiyor. Snapdragon 660 yonga seti ile donatılması beklenen akıllı telefonun 4 GB ve 6 GB RAM'le güçlendirilmiş iki varyantı olacak.
1 yıl
7,1b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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BlackBerry KEY2, 7 Haziran tarihinde New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Akıllı telefonun nasıl bir performans sunabileceği konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayan bazı detaylar ortaya çıktı.
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BlackBerry marka bir akıllı telefona ait olduğu belirtilen Geekbench sonuçları yayınlandı. Cihazın Android 8.1 işletim sistemini çalıştırdığını ve Snapdragon 660 yonga seti ile donatıldığını görüyoruz. Mevcut hiçbir BlackBerry telefon bu özelliklere sahip olmadığı için bahsi geçen akıllı telefonun BlackBerry KEY2 olduğu söyleniyor.

İki farklı varyantı olacak

Qualcomm'un orta sınıf yonga setlerinden biri olan Snapdragon 660, Oppo R11s ve Vivo X20 gibi cihazlarda yer alıyor. Geekbench listeleri ayrıca, BlackBerry KEY2'nin 4 GB ve 6 GB RAM'le güçlendirilmiş iki farklı varyantta gelebileceğini ortaya koymuş durumda. Tüm gerçekleri önümüzdeki ay düzenlenecek lansmanda hep beraber öğreneceğiz.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8301338 Yorum Yaz
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selahattın ısık 1 yıl en beğenilen intel7mix
androidin en mükemmel hali beğensenizde beğenmesenizde bb os buglı halinden kötü.
bunun kendince mantıklı-mantıksız sebepleri var fakat benim kızdığım nokta rım - microsoft gibi firmaların bazı şeylerde direterek tüketiciye kaybettirmesi.
hoş zaten avuçlarını yalayarak karşılıpğını alıyorlar ama berbaerinde tüketicide kaybediyor.
yıl 2018
gezegendeki en donanımlı android cihazla gerçek multitasking yapılmıyor.
çoklu ekranmış şuymuş buymuş hikaye..
pc deki özgürlükten hala fersahça geride.
ram dolmadığı halde 2.ci 3.cü uyglama açıldığı anda cpu sürekli yükte.
yahu çekirdeğe bölsen tek çekirdek yetiyor uygulamaya ama 8core cpu sürekli full load ve batarya su gibi akıyor.
16mb lı 32mb lı bb lerin arka planda müzik çalıp nette saatlerce dolandığımız zamanlara kıyasla sektör hala yerinde sayıyor.
tek sebebide tekele su taşıyan biliçsiz tüketici..
işini göreceği halde 1000tl lik cihaz dururken 3 katına cihaz alan tüketiciyi sektör hakettiğini veriyor..
androidin en mükemmel hali beğensenizde beğenmesenizde bb os buglı halinden kötü.bunun kendince mantıklı-mantıksız sebepleri var fakat benim kızdığım nokta...
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Yanıtla +15
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selahattın ısık 1 yıl intel7mix
elindeki donanım ve yazılım patentleri sayesinde..

kafasını kullanıp işletim sistemini firmalara açsaydı şu an kimse android denen çöplüğü konuşamzdı..
notebook cihazlarına göz kırpacak yetenekte yongaların androidle rehber açarken kasması androidin çıktığı günden bu yana pekte ilerlemediğini gösteriyor.
çünkü aslı inkar edilse de kernel hala sanal makine olarak çalışmakta.
teselli kaynağı olan rımın yapmadığını apple yaptı.
çift çekirdek işlemciyle bile 8core androidlere neler yaptığını hala hatırlıyorum..
son yıllarda bi şey değişmediğini de eminim.
elindeki donanım ve yazılım patentleri sayesinde..kafasını kullanıp işletim sistemini firmalara açsaydı şu an kimse android denen çöplüğü konuşa...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Kergit 12 ay
Hala orta seviye işlemcide diretiyorlar.
Bu işlemciye amiral gemisi parası isterse yine satamayacaktır.
Hoş blackberry'nin geniş kitleye hitap etmek gibi bir problemi olmayabilir
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Jül Sezar 1 yıl shmyrat
Cidden anlamıyor musun?
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tugares 1 yıl
Maalesef +1 diyorum. iOS ve Android hükümdarlık kurdular. Fakat iOS, android dev?irmesi gibi oldu son yıllarda...
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shmyrat 1 yıl
O deilde millet çerçevesiz ekran yapmaa yarisina girmisken Hala ekrani kaplayan mekanik klavye nedir anlamiyorum.
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intel7mix 1 yıl
O kadar zarara nasıl batmadığını anlamadığım ender firmalardan bir tanesi
2 Yanıt Yanıtla
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selahattın ısık 1 yıl intel7mix
elindeki donanım ve yazılım patentleri sayesinde..

kafasını kullanıp işletim sistemini firmalara açsaydı şu an kimse android denen çöplüğü konuşamzdı..
notebook cihazlarına göz kırpacak yetenekte yongaların androidle rehber açarken kasması androidin çıktığı günden bu yana pekte ilerlemediğini gösteriyor.
çünkü aslı inkar edilse de kernel hala sanal makine olarak çalışmakta.
teselli kaynağı olan rımın yapmadığını apple yaptı.
çift çekirdek işlemciyle bile 8core androidlere neler yaptığını hala hatırlıyorum..
son yıllarda bi şey değişmediğini de eminim.
1 Yanıt Yanıtla +4
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zdniz 1 yıl intel7mix
Dostum büyük firmaların zararları şu şekilde oluyor senin benim bildigim gibi zarar değil onlar. Açıklayım hemen şimdi bi firma her yılbaşında veya 6 aylık dilimler halinde diyolarki bu dönem veya yıl 100 milyon dolar kazanıcaz ama 60 milyon kazandığı zaman 40 milyon zarar ettim açıklaması yapıyolar çünkü borsaya 100 milyon bildiriyolar bu kadar kazanaçaz diye ona göre işlem alıyolar. Zarardan kasıtları bu yani kardan zarar...
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