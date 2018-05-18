BlackBerry KEY2, Snapdragon 660 yonga seti ile gelebilir

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BlackBerry KEY2, 7 Haziran tarihinde New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Akıllı telefonun nasıl bir performans sunabileceği konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayan bazı detaylar ortaya çıktı.Ayrıca Bkz. "Fortnite'ın Android versiyonu bu yaz geliyor"
BlackBerry marka bir akıllı telefona ait olduğu belirtilen Geekbench sonuçları yayınlandı. Cihazın Android 8.1 işletim sistemini çalıştırdığını ve Snapdragon 660 yonga seti ile donatıldığını görüyoruz. Mevcut hiçbir BlackBerry telefon bu özelliklere sahip olmadığı için bahsi geçen akıllı telefonun BlackBerry KEY2 olduğu söyleniyor.
İki farklı varyantı olacak
Qualcomm'un orta sınıf yonga setlerinden biri olan Snapdragon 660, Oppo R11s ve Vivo X20 gibi cihazlarda yer alıyor. Geekbench listeleri ayrıca, BlackBerry KEY2'nin 4 GB ve 6 GB RAM'le güçlendirilmiş iki farklı varyantta gelebileceğini ortaya koymuş durumda. Tüm gerçekleri önümüzdeki ay düzenlenecek lansmanda hep beraber öğreneceğiz.
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8301338 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunun kendince mantıklı-mantıksız sebepleri var fakat benim kızdığım nokta rım - microsoft gibi firmaların bazı şeylerde direterek tüketiciye kaybettirmesi.
hoş zaten avuçlarını yalayarak karşılıpğını alıyorlar ama berbaerinde tüketicide kaybediyor.
yıl 2018
gezegendeki en donanımlı android cihazla gerçek multitasking yapılmıyor.
çoklu ekranmış şuymuş buymuş hikaye..
pc deki özgürlükten hala fersahça geride.
ram dolmadığı halde 2.ci 3.cü uyglama açıldığı anda cpu sürekli yükte.
yahu çekirdeğe bölsen tek çekirdek yetiyor uygulamaya ama 8core cpu sürekli full load ve batarya su gibi akıyor.
16mb lı 32mb lı bb lerin arka planda müzik çalıp nette saatlerce dolandığımız zamanlara kıyasla sektör hala yerinde sayıyor.
tek sebebide tekele su taşıyan biliçsiz tüketici..
işini göreceği halde 1000tl lik cihaz dururken 3 katına cihaz alan tüketiciyi sektör hakettiğini veriyor..
kafasını kullanıp işletim sistemini firmalara açsaydı şu an kimse android denen çöplüğü konuşamzdı..
notebook cihazlarına göz kırpacak yetenekte yongaların androidle rehber açarken kasması androidin çıktığı günden bu yana pekte ilerlemediğini gösteriyor.
çünkü aslı inkar edilse de kernel hala sanal makine olarak çalışmakta.
teselli kaynağı olan rımın yapmadığını apple yaptı.
çift çekirdek işlemciyle bile 8core androidlere neler yaptığını hala hatırlıyorum..
son yıllarda bi şey değişmediğini de eminim.