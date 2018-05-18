BlackBerry KEY2, Snapdragon 660 yonga seti ile gelebilir

BlackBerry KEY2, 7 Haziran tarihinde New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Akıllı telefonun nasıl bir performans sunabileceği konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayan bazı detaylar ortaya çıktı.

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BlackBerry marka bir akıllı telefona ait olduğu belirtilen Geekbench sonuçları yayınlandı. Cihazın Android 8.1 işletim sistemini çalıştırdığını ve Snapdragon 660 yonga seti ile donatıldığını görüyoruz. Mevcut hiçbir BlackBerry telefon bu özelliklere sahip olmadığı için bahsi geçen akıllı telefonun BlackBerry KEY2 olduğu söyleniyor.

İki farklı varyantı olacak

Qualcomm'un orta sınıf yonga setlerinden biri olan Snapdragon 660, Oppo R11s ve Vivo X20 gibi cihazlarda yer alıyor. Geekbench listeleri ayrıca, BlackBerry KEY2'nin 4 GB ve 6 GB RAM'le güçlendirilmiş iki farklı varyantta gelebileceğini ortaya koymuş durumda. Tüm gerçekleri önümüzdeki ay düzenlenecek lansmanda hep beraber öğreneceğiz.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8301338