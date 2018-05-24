LG V35 ThinQ ilk kez çalışırken görüntülendi

LG yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ'in satışına başladı ve önümüzdeki ay bir başka premium akıllı telefon çıkaracağı söyleniyor. Şirketin Güney Kore'de bir dizi orta ve alt sınıf telefonla birlikte piyasaya süreceği cihazın LG V35 ThinQ olacağı ileri sürüldü. Yayınlanan yeni bir rapor akıllı telefonun görüntüsünü ortaya çıkarmış durumda.

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Haberlere bakılırsa LG V35 ThinQ, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan G7'ye benzer özelliklerle gelecek. Akıllı telefon 6 GB RAM ve 3.300 mAh pile sahip olabilir. Ayrıca 1440 × 2880 piksel çözünürlükte 6 inç çerçevesiz bir ekranla geleceği söylenen cihazın Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirileceği belirtiliyor. LG'nin mevcut amiral gemisi ile tanıttığı tüm yeni yapay zeka özelliklerinin de telefona dahil edilmesi söz konusu.

Güney Kore dışına çıkabilir

LG henüz V35 hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Cihazın önümüzdeki ay satışa sunulacağı Güney Kore dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği de bilinmiyor. Ancak akıllı telefonun diğer ülkelerde satışa sunulabileceğini gösteren bazı kanıtlar ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde LG V35 ile ilgili olarak daha fazla dedikodu duymaya başlayacağız.

https://www.ithome.com/html/android/361322.htm