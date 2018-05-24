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LG V35 ThinQ ilk kez çalışırken görüntülendi

LG tarafından önümüzdeki ay resmen tanıtması beklenen amiral gemisi LG V35 ThinQ çalışırken görüntülendi. Snapdragon 845 ve 6 GB RAM ile geleceği iddia edilen telefonun görüntüsü haberimizde.
12 ay
4,6b
2
23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ'in satışına başladı ve önümüzdeki ay bir başka premium akıllı telefon çıkaracağı söyleniyor. Şirketin Güney Kore'de bir dizi orta ve alt sınıf telefonla birlikte piyasaya süreceği cihazın LG V35 ThinQ olacağı ileri sürüldü. Yayınlanan yeni bir rapor akıllı telefonun görüntüsünü ortaya çıkarmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Fujifilm'den retro görünümlü yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T100"
Haberlere bakılırsa LG V35 ThinQ, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan G7'ye benzer özelliklerle gelecek. Akıllı telefon 6 GB RAM ve 3.300 mAh pile sahip olabilir. Ayrıca 1440 × 2880 piksel çözünürlükte 6 inç çerçevesiz bir ekranla geleceği söylenen cihazın Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirileceği belirtiliyor. LG'nin mevcut amiral gemisi ile tanıttığı tüm yeni yapay zeka özelliklerinin de telefona dahil edilmesi söz konusu.

Güney Kore dışına çıkabilir

LG henüz V35 hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Cihazın önümüzdeki ay satışa sunulacağı Güney Kore dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği de bilinmiyor. Ancak akıllı telefonun diğer ülkelerde satışa sunulabileceğini gösteren bazı kanıtlar ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde LG V35 ile ilgili olarak daha fazla dedikodu duymaya başlayacağız.

https://www.ithome.com/html/android/361322.htm Yorum Yaz
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speed001 12 ay en beğenilen
Bu da benim bootlooplu G3, son kez çalışmıyorken görüntüledim.
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Esteban C 11 ay
LG Q Stylus
Bootloop Ghostscreen falan yok

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Esteban C 11 ay
Samsung S9 da da 3000 mah pil var. İphone X de 2716 mah pil var.
Ama eleştirilen LG çünkü diğerleri Samsung ve Apple eleştirilemez değil mi ?


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Esteban C 11 ay
LG yi sürekli gömen tayfa gelmiş yine

Bootloop ve Ghostscreen i düzeltmişlerdir artık. Bu adamlar neden bile bile sorunlu cihazlar üretsinler ?
Ben G7 ve V30 dan itibaren sorun olduğunu düşünmüyorum. Hatta V10 ve V20 de bile bu sorunlar olmayabilir.
G6 da var mı bilmiyorum ama Stylus serisi de temizdi yani sorun yoktu.

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ozansirin89 12 ay
Lg G4 den sonra iyice bozuldu ve kötüleşti inşaallah bu model ile kendisini toparlar
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renega 12 ay speed001
:/
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renega 12 ay speed001
bu da benim g3 tıklamadı 3 yıldır
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speed001 12 ay renega
Ben de öyle diyordum hocam 3. yılın sonunda cebimden çıkardım tuş kilidine bastım kapandı ve bir daha açılmadı.
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axesis 12 ay
ince ekranı güzel bir telefon gibi duruyor .. yok bootlooop oluyeahh yok bataryasıı az geliyahh diyenlere şunu dişyim s9 un bataryası 3000 büyüğüde 3500 .. tamam 3300 üstü olsa iyi olur ma bu inceliği yakalayamaz o zamnda .. bootloopp filanda olmazz siz kafanızı yormayın o olaylar üstüne kaç yıl geçti karşınızdaki dünyanın en önemli markalarından çözmüştür .. kedi uzanamadığı ciğere piss der
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hopeyoung 12 ay axesis
Benim gibi düşünenler de varmış dedirttiniz teşekkürler. Bu sitede lg fanı gibi görünücem yakında. Aslında bilakis herhangi bir konuda taraftarlığı hiç seven birisi değilim.
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Whippoorwill 12 ay
Emin misiniz hocam?
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hopeyoung 12 ay
Bu kadar kasmayın artık adamlar düzelttiler. G4 ler bile bootloop olmuyor. Ghostscreen bitti artık. Siz de biraz rahat olun. Geniş açılı kameranın tadına varın biraz.
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KalemKolik 12 ay hopeyoung
Lg g6 kullanıyorum hayvan gibi ghostscreen var.
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Kuralsiz111 12 ay hopeyoung
v20 3 kez hayalet ekran yuzunden lcd panel değişimi geçirdi ve sonunda değişime girdi
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huseyincarnege 12 ay
LG G2 den sonra düzelmedi
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