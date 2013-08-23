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BlackBerry Messenger, Android ve iOS için yakında yayınlanabilir

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry Messenger, Android ve iOS için yakında yayınlanabilir
BlackBerry’nin teknoloji dünyasının önemli firmalarından biri olmasında önemli pay sahibi olan BlackBerry Messenger’ın, değişen Pazar şartlarından dolayı hem Ios hem de Android için yayınlanacağı bir süre önce resmi olarak duyurulmuştu.

Ağustos başında beta sürecine geçildiği öğrenilen Android ve Ios için BBM’in ne zaman yayınlanacağı şimdilik açıklanmış değil ancak ortaya çıkan yeni sızıntı, uygulamanın çok yakında App Store ve Google Play’de yerini alabileceğine işaret ediyor.

BlackBerry, dün itibariyle BBM’in iOS ve Android uygulamaları için hazırladığı kullanıcı rehberlerini destek sayfasından yayınlamıştı. Bu gelişme “uygulamalar her an yayınlanabilir.” olarak yorumlansa da çok geçmede durumu farkeden BlackBerry, kullanıcı kılavuzlarını sayfasından kaldırdı. Fakat kılavuzların BBM 1.0 Beta ismiyle yayınlanmış olması, şu anki mevcut sürümün yakın zamanda uygulama mağazalarındaki yerini alabileceğini akıllara getirmiyor değil. Öte yandan uygulamanın App Store için Apple’a gönderilip gönderilmediğiyle ilgili herhangi bir bilgi de bulunmuyor.

Aylık 60 milyon aktif kullanıcı sayısıyla mesajlaşma alanındaki gücünü koruyan BlackBerry Messenger’ın, birçok benzer servisin bulunduğu iOS ve Android platformlarında ne derece başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz.


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Guest-7B43EA67E 5 yıl
BB Messenger android ve ios'a gelirse bence BB'nin pazar payi bayagi duser kendilerine riske sokarlar
ama bi Android kunlanicisi olarak bbmin gelmesine memnun olurum

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VR_27 5 yıl
Çıktığında bir sürü reklamlar döner durur. MessageMe gibi şişirmeler başlar. 1 hafta sonra doğru düzgün bakan bile kalmaz
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Amarilla 5 yıl
Bence yıkar geçer daha önce Blackberry kullanmış biri olarak söylüyorum telefonu 3 seneye yakın kullandım BBM vazgeçilmezimdi WhatsApp'te aylarca çevrimiçi olmadığımı biliyorum o biçim kullanışlıydı BBM.

Not: BBM iPhone'a gelirse biri beni alıntılasın.
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W.Fichtner 5 yıl
keşke çıkmasa bbm hep blackberry lere özel olarak kalsa
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Brave This Storm 5 yıl
Blackberry messanger kullanilir ilk bi patlama yasanirda gerisini bilmiyorum
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Recharged 5 yıl
Ben pek başarılı bir hamle olacağını düşünmüyorum.
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ConCarnage 5 yıl
Şimdilik lazım değil gibi duruyor. Fakat whatsapp ın yıllık ödemeli sisteme geçmesiyle bu tür alternatifler artıcaktır ve whatsapp ın en büyük rakibi olucaktır
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Guest-0DECB8E5A 5 yıl
tutmaz derim whatsapp varken hi bi arada bide messageme vardi , bunlar varken herkes 1nci 2nci gun indirip bakarlar nasil diye o da meraktan yani sonra her zamanki gibi whatsapp
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kymelria 5 yıl
bükemediğin eli öpeceksin derler buna.

çok geç kaldın bilekberi. kendi platformunda whatsapp var. artık insanlar onu kullanıyor.
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Yxhn 5 yıl
Diğer programlardan farklı bir özelliği olmayacaksa çöp.
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