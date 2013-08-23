BlackBerry Messenger, Android ve iOS için yakında yayınlanabilir

BlackBerry’nin teknoloji dünyasının önemli firmalarından biri olmasında önemli pay sahibi olan BlackBerry Messenger’ın, değişen Pazar şartlarından dolayı hem Ios hem de Android için yayınlanacağı bir süre önce resmi olarak duyurulmuştu.

Ağustos başında beta sürecine geçildiği öğrenilen Android ve Ios için BBM’in ne zaman yayınlanacağı şimdilik açıklanmış değil ancak ortaya çıkan yeni sızıntı, uygulamanın çok yakında App Store ve Google Play’de yerini alabileceğine işaret ediyor.

BlackBerry, dün itibariyle BBM’in iOS ve Android uygulamaları için hazırladığı kullanıcı rehberlerini destek sayfasından yayınlamıştı. Bu gelişme “uygulamalar her an yayınlanabilir.” olarak yorumlansa da çok geçmede durumu farkeden BlackBerry, kullanıcı kılavuzlarını sayfasından kaldırdı. Fakat kılavuzların BBM 1.0 Beta ismiyle yayınlanmış olması, şu anki mevcut sürümün yakın zamanda uygulama mağazalarındaki yerini alabileceğini akıllara getirmiyor değil. Öte yandan uygulamanın App Store için Apple’a gönderilip gönderilmediğiyle ilgili herhangi bir bilgi de bulunmuyor.

Aylık 60 milyon aktif kullanıcı sayısıyla mesajlaşma alanındaki gücünü koruyan BlackBerry Messenger’ın, birçok benzer servisin bulunduğu iOS ve Android platformlarında ne derece başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz.