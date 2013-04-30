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BlackBerry, Q10 akıllı telefonunun 10 milyondan fazla satacağını tahmin ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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BlackBerry, Q10 akıllı telefonunun 10 milyondan fazla satacağını tahmin ediyor

Bloomberg televizyonunun önceki gün Milken Instıtute 2013 konferansından gerçekleştirdiği "Lunch Money" program yayınına özel bir röportaj veren BlackBerry CEO'su Thorsten Heins, kısa süre önce resmen satışa sunulan Q10 akıllı telefonuyla alakalı görüş ve tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta sonu Birleşik Krallık'ta özel satış anlaşmasına sahip perakende zinciri Selfridges'te 579.99£ fiyat seviyesinden tüketicilerle buluşan QWERTY klavyeli cihaz, mağaza önlerinde uzun kuyrukların oluşmasına sebep olmuştu. Satış başladıktan 24 saat sonra bir açıklama yapan Selfridges yöneticisi, BlackBerry Q10'un şimdiye kadar piyasaya sürdükleri tüketici elektroniği ürünleri arasındaki en hızlı satılan aygıt olduğunu ifade etmişti. Benzer satış performansı bildirimlerini Kanada'dan da alan firma, akıllı telefon pazarında birkaç yıldır devam eden düşüşünü Q10 ile sona erdirmeyi planlıyor.
Markasıyla özdeşleşmiş QWERTY klavye ve mesajlaşma servisi gibi çözümlerine tutkuyla bağlı 70 milyonluk bir kullanıcı kitlesi olduğunu belirten Heins, Q10'un yeni işletim sistemleri BlackBerry 10'u tecrübe etmek isteyen bu müşteri topluluğunu hedef aldığını belirtiyor. Mobil piyasada şirketin fiziksel klavyeleri ve çevrimiçi mesajlaşma hizmetiyle rekabet edebilecek ürünleri tek aygıtta birleştiren başka bir üreticinin olmamasını fırsat bilen BlackBerry, zor günlerinde yine elindeki en değerli kozlara sarılarak meydana getirdiği Q10'un geleceği adına Z10'dan daha mühim olduğunu düşünüyor. BlackBerry 10 ile sektördeki belki de son hamlesini hayata geçiren Kanadalı telekomünikasyon devi, beklentilerinin altında bir satış grafiği ortaya koyan Z10'un aksine Q10 ile son ayların en yüksek satış rakamlarına ulaşmayı umuyor. 
720 x 720 piksel çözünürlüklü 3.1 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran, 1.5GHz çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ve PowerVR SGX544 GPU'ya sahip Texas Instruments OMAP4470 çipset, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, 64GB'ye kadar microSD kart desteği, Bluetooth 4.0, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, A-GPS, 8MP arka, 2MP HD video çekim destekli ön kamera, 10.4 mm kalınlık, 139 gram ağırlık ve 2,100 mAh lityum iyon pil özelliklerini bünyesinde barındıran Nevada kod adlı Q10, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Uzun soluklu bir cihaz serisi olması beklenen Q10 ve Z10 serilerine mensup veyahut farklı yapıdaki birkaç yeni modelin daha 2013'te çıkış yapacağı biliniyor. BlackBerry 10 ve QWERTY klavyeli ilk aygıt olan Q10, Mayıs-Haziran aylarında Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede satılmaya başlayacak. BlackBerry CEO'sunun cihaz hakkındaki son açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
.

http://www.bloomberg.com/video/blackberry-s-heins-on-q10-z10-phones-and-strategy-UFsL4999TbOEriloiVDscw.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kadir Kaan 6 yıl en beğenilen matrix22
matrix22
bunun 10 milyonuda s4 ün 100 milyonuda hikayeden öteye geçmez diyorum


S4ü bilmem ama Q10 için 10 milyon hedef gayet makul.
matrix22bunun 10 milyonuda s4 ün 100 milyonuda hikayeden öteye geçmez diyorumS4ü bilmem ama Q10 için 10 milyon hedef g...
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onur01651 6 yıl
Batmamışmıydı BB ?
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TechTurkey 6 yıl
fiyat yüksek ama çok güzel telefon çok memnunum. her geçen gün yeni uygulamalar geliyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Kullanıyorum 1 aydır müthiş bir cihaz...
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domate5 6 yıl
O kadar satması imkansız mevcut popüler App desteğinin olmaması nedeniyle
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Wilshire 6 yıl
Too little too late.. Agizlariyla kus tutsalar gecti artik.
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ufoufo 6 yıl
İng de 550 paund mus.2000 tl garanti gıbı ins yanılırım
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ufoufo 6 yıl
Gelse de alsam merakla bekliyorum.Üstadlar 2.000 tl nın ustünde olmaz inş ,sizce kac paradan satışa sunulur
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BERK BEY 6 yıl
Alınabılır
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NevNiyaz 6 yıl
fiyatı uçuk olursa biraz çok bekler o kadar satmasını
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Skyfall44 6 yıl
Satarmi satabilir.Her yer dokunmatik çöplüğüne döndü.Sanal klavye bir yere kadar adı üstünde sanal ne kadar zevk verebilir hissetmedikten sonra :D.O yüzden bir çok kişi için BB bir nimet özellikle q10 :)Şahsen ben alırım.Çok hoş bir telefon olmuş.
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DonsuzBalık 6 yıl
sene 2013 hala blackbery mi cidddi bi sorun
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CERKEZ4 6 yıl
beğendim , alternatiflerim arasında tutuyorum..
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