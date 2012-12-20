BlackBerry Z10 siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ortaya çıktı

30 Ocak'ta düzenleyeceği New York şehrindeki tanıtım etkinliğiyle mobil sektöre yeni bir sayfa açacak olan Research In Motion, uygulama sayısı şimdiden yüz bin sınırına dayanan BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte yeni donanım çözümlerini gün yüzüne çıkaracak. Önemli değişiklikler, köklü yenilikler ve farklı stratejiler izleyen Kanadalı firma, dört rakamlı isimlendirme sistemini de bir kenara bırakıp yeni bir program benimseyebilir.





Unwiredview.com sitesi üzerinden paylaşımlarına devam eden evleaks, daha önce birçok kez güvenilirliğini kanıtlamış bir kaynak olarak RIM'in pazarlama dökümanlarından bir görüntü paylaşarak şirketin yeni cihazlarıyla alakalı bilgi verdi. London kod adıyla bilinen Torch modellerine benzer şekilde tam dokunmatik giriş yöntemini benimsemiş büyük ekranlı L serisinin ilk modelini BlackBerry Z10 olarak isimlendirecek olan üretici, detaylı görselleri internette boy gösteren bu modelin siyah çerçeveli, beyaz kasaya sahip bir sürümünü de satışa sunacak. QWERTY klavyenin eşlik ettiği ilk BlackBerry 10 işletim sistemli akıllı telefonun ise; BlackBerry X10 adıyla anılma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu ifade eden isimsiz kaynağın aygıtlar hakkında kısa süre içerisinde yeni detaylar paylaşacağı tahmin ediliyor.

Metal kasa, microUSB, microHDMI portları, 1,800 mAh pil gibi teknik detayları bünyesinde barındırdığı bilinen BlackBerry Z10'un 2013'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Nevada kod adlı fiziksel klavyeli çözümünse büyük ekranlı Z10 ile aynı zamanda olmasa da ilk BB10 işletim sistemli cihazın tüketiciyle buluşmasından kısa süre sonra çıkışını yapacağı ileri sürülüyor.

http://www.unwiredview.com/2012/12/20/blackberry-z10-first-blackberry-10-handset-pictured-in-black-white/