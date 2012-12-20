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BlackBerry Z10 siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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30 Ocak'ta düzenleyeceği New York şehrindeki tanıtım etkinliğiyle mobil sektöre yeni bir sayfa açacak olan Research In Motion, uygulama sayısı şimdiden yüz bin sınırına dayanan BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte yeni donanım çözümlerini gün yüzüne çıkaracak. Önemli değişiklikler, köklü yenilikler ve farklı stratejiler izleyen Kanadalı firma, dört rakamlı isimlendirme sistemini de bir kenara bırakıp yeni bir program benimseyebilir.

Unwiredview.com sitesi üzerinden paylaşımlarına devam eden evleaks, daha önce birçok kez güvenilirliğini kanıtlamış bir kaynak olarak RIM'in pazarlama dökümanlarından bir görüntü paylaşarak şirketin yeni cihazlarıyla alakalı bilgi verdi. London kod adıyla bilinen Torch modellerine benzer şekilde tam dokunmatik giriş yöntemini benimsemiş büyük ekranlı L serisinin ilk modelini BlackBerry Z10 olarak isimlendirecek olan üretici, detaylı görselleri internette boy gösteren bu modelin siyah çerçeveli, beyaz kasaya sahip bir sürümünü de satışa sunacak. QWERTY klavyenin eşlik ettiği ilk BlackBerry 10 işletim sistemli akıllı telefonun ise; BlackBerry X10 adıyla anılma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu ifade eden isimsiz kaynağın aygıtlar hakkında kısa süre içerisinde yeni detaylar paylaşacağı tahmin ediliyor. 
Metal kasa, microUSB, microHDMI portları, 1,800 mAh pil gibi teknik detayları bünyesinde barındırdığı bilinen BlackBerry Z10'un 2013'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Nevada kod adlı fiziksel klavyeli çözümünse büyük ekranlı Z10 ile aynı zamanda olmasa da ilk BB10 işletim sistemli cihazın tüketiciyle buluşmasından kısa süre sonra çıkışını yapacağı ileri sürülüyor.

http://www.unwiredview.com/2012/12/20/blackberry-z10-first-blackberry-10-handset-pictured-in-black-white/ Yorum Yaz
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Xagdas 6 yıl en beğenilen
9380'in yapabildikleri seni şaşırtıyosa iPhone, GalaxyS, GalaxyNote, Xperia, HTC falan alsan senin balatalar yanar sanırım.
3 Yanıt Yanıtla +12
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BarGoS 6 yıl
Uygulama sayısı sınırı 10,000 i aşmış.Bu demektirki artık bb gerçekten akıllandı.Xaten o yüzbin uygulama içindeki kullanılan rakam 10-20 adedi geçmiyor günlük kullanımlarda.Gameloft 11 yeni oyunu bb10 a çıkartıcanı sölemişti lansman günü için. 30 Ocak herşeyin cevabı olacak, bekleyip görelim.
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DH Misafiri 6 yıl
face1tr
Bundan 4 ay kadar önce, 530 lira /12 taksit ile turkcell den aldığım Blackberyy 9380 in yapabildiklerini gördükten sonra, abartı bir fiyatla satılmadığı sürece BLackberyy Z10 un bir sonraki telefonum olması önünde hiç bir engel göremiyorum. benim Z10 konusunda merak ettiğim, acaba dış kasa çizilmeye karşı müsayet mi? sağlam bir kasası varsa eğer, Z10, iphone satışlarına büyük darbe indirebilcek güçlü bir cihaz olarak pazarda yerini alabilir.

Müsayet. Git al.. :D
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Xagdas 6 yıl en beğenilen
9380'in yapabildikleri seni şaşırtıyosa iPhone, GalaxyS, GalaxyNote, Xperia, HTC falan alsan senin balatalar yanar sanırım.
3 Yanıt Yanıtla +12
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jubaxx 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196

9380'in yapabildikleri seni şaşırtıyosa iPhone, GalaxyS, GalaxyNote, Xperia, HTC falan alsan senin balatalar yanar sanırım.



aynen
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szr1907 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196
9380'in yapabildikleri seni şaşırtıyosa iPhone, GalaxyS, GalaxyNote, Xperia, HTC falan alsan senin balatalar yanar sanırım.


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BERK BEY 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196

9380'in yapabildikleri seni şaşırtıyosa iPhone, GalaxyS, GalaxyNote, Xperia, HTC falan alsan senin balatalar yanar sanırım.


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face1tr 6 yıl
Bundan 4 ay kadar önce, 530 lira /12 taksit ile turkcell den aldığım Blackberyy 9380 in yapabildiklerini gördükten sonra, abartı bir fiyatla satılmadığı sürece BLackberyy Z10 un bir sonraki telefonum olması önünde hiç bir engel göremiyorum.
benim Z10 konusunda merak ettiğim, acaba dış kasa çizilmeye karşı müsayet mi? sağlam bir kasası varsa eğer, Z10, iphone satışlarına büyük darbe indirebilcek güçlü bir cihaz olarak pazarda yerini alabilir.
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