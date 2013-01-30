BlackBerry Z10'un fiyatlandırması netleşiyor

Haber Editörü
BlackBerry'nin bugünkü BB10 etkinliğinde resmi lansmanını gerçekleştirdiği Z10'un fiyatları netleşiyor.
Ülkemizde Turkcell tarafından yakından satışa sunulacağı açıklanan Z10'un diğer pazarlardaki durumu şöyle:
- İngiltere: Z10, yarından itibaren EE, O2, Vodafone, Phones 4u, BT, 3UK ve Carphone Warehouse tarafından ön ödemeli planlar ya da aylık ön ödemeli planlar ile satışa sunuluyor.
- Kanada: BlackBerry'nin ana yurdu olan Kanada'da Z10, 5 Şubat'da operatörler aracılığı 3 yıllık sözleşme dahilinde 150 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak.
- Birleşik Arap Emirlikleri: Z10, BAE'nde 10 Şubat'tan itibaren tüketiciyle buluşacak. Operatörlerin belirleyeceği sözleşmeli fiyatlar farklılık gösterebileceği gibi, sözleşmesiz olarak ise 2599 AED yani yaklaşık 1251 TL'den satılacak.
- ABD: Z10, ABD'li teknoloji severler ile ancak Mart ayında buluşabilecek. Her ne kadar buluşmaya 1 ay gibi bir süre olsa da operatörler şimdiden telefon için ön talep toplamaya başlamış durumda. Operatörlerin belirleyeceği paketler ile satılacak olan Z10 için 2 yıllık kontrat kapsamında istenen peşin tutar ise 199 dolar mertebelerinde.
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En azından marketiyle alakalı bir kaç aydır hummmalı bir çalışma var.
İos wp7 android kullandım blackberry i kullanmak nasip olmadı daha kısmetse bu ilk blackberry'im olsun :)
Arab emirliklerinde 1.2500 tl ise hic 1500 olmasını beklemeyın 1800den gırer turkiyeye
Ve beyin giderek uzaklasir.
Nickini hatirlayamadim bir arkadastan alinti.
Ama cihaz gercekten guzel.