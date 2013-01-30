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BlackBerry Z10'un fiyatlandırması netleşiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
687
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry Z10'un fiyatlandırması netleşiyor

BlackBerry'nin bugünkü BB10 etkinliğinde resmi lansmanını gerçekleştirdiği Z10'un fiyatları netleşiyor.

Ülkemizde Turkcell tarafından yakından satışa sunulacağı açıklanan Z10'un diğer pazarlardaki durumu şöyle:

  • İngiltere: Z10, yarından itibaren EE, O2, Vodafone, Phones 4u, BT, 3UK ve Carphone Warehouse tarafından ön ödemeli planlar ya da aylık ön ödemeli planlar ile satışa sunuluyor.
  • Kanada: BlackBerry'nin ana yurdu olan Kanada'da Z10, 5 Şubat'da operatörler aracılığı 3 yıllık sözleşme dahilinde 150 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak.
  • Birleşik Arap Emirlikleri: Z10, BAE'nde 10 Şubat'tan itibaren tüketiciyle buluşacak. Operatörlerin belirleyeceği sözleşmeli fiyatlar farklılık gösterebileceği gibi, sözleşmesiz olarak ise 2599 AED yani yaklaşık 1251 TL'den satılacak.
  • ABD: Z10, ABD'li teknoloji severler ile ancak Mart ayında buluşabilecek. Her ne kadar buluşmaya 1 ay gibi bir süre olsa da operatörler şimdiden telefon için ön talep toplamaya başlamış durumda. Operatörlerin belirleyeceği paketler ile satılacak olan Z10 için 2 yıllık kontrat kapsamında istenen peşin tutar ise 199 dolar mertebelerinde.

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Kreativ 6 yıl
Esasen bu telefon wp8den daha fazla heyacanlandırdı diyebilirim.
En azından marketiyle alakalı bir kaç aydır hummmalı bir çalışma var.
İos wp7 android kullandım blackberry i kullanmak nasip olmadı daha kısmetse bu ilk blackberry'im olsun :)
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alp0007 6 yıl
Başarılı olmak istiyorsa fiyatı çok yüksek olmalı. Yoksa 'Iphone alamayanların aldığı marka' izlenimi doğar, kalite algısı düşer.Apple bu algıyı hiç bir ürününü ucuz satmayarak çok iyi sağlıyor.
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Takeshi Kovacs 6 yıl
1599 yada 1699 dan türkiyede olacak desene
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GHLDMR 6 yıl
Pazarda başarılı olmak istiyorsa fiyat çok iyi olmalı.
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hollowman_ 6 yıl
iyi hoş, tasarım güzelde, arayüze bir türlü ısınamadım.
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Scott23 6 yıl
Birleşik Arap Emirlikleri: Z10, BAE'nde 10 Şubat'tan itibaren tüketiciyle buluşacak. Operatörlerin belirleyeceği sözleşmeli fiyatlar farklılık gösterebileceği gibi, sözleşmesiz olarak ise 2599 AED yani yaklaşık 1251 TL'den satılacak.

Arab emirliklerinde 1.2500 tl ise hic 1500 olmasını beklemeyın 1800den gırer turkiyeye
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BarGoS 6 yıl
Burdada 1500 u gecmez insallah.İlk alanlardan biri olucam
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El Sonidito 6 yıl
Cihaz çok şık ama beni endişelendiren tek şey marketi.
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DH Misafiri 6 yıl
İsterse 10 milyar olsun, bu telefon alınır arkadaş! Samsung, Apple, Nokia, HTC hepsi çöp, tek çöp olmayan RIM.
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__Nikolaus__ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İsterse 10 milyar olsun, bu telefon alınır arkadaş! Samsung, Apple, Nokia, HTC hepsi çöp, tek çöp olmayan RIM.

Ve beyin giderek uzaklasir.

Nickini hatirlayamadim bir arkadastan alinti.

Ama cihaz gercekten guzel.
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