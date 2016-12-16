BlackBerry markalı akıllı telefonları artık TCL devam ettirecek

BlackBerry beklenildiği gibi kendi markasını taşıyacak akıllı telefonların tasarım, üretim ve satış lisansını alan şirketi açıkladı. TCL isimli firma artık BlackBerry markalı akıllı telefonları sürdürmeye devam edecek. Firmayı zaten çoğumuz sahip olduğu Alcatel markasıyla tanıyoruz. BlackBerry ve Çinli şirket TCL, iki şirket arasında yapılan son işbirliğinin devamı olan bir küresel lisans sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.

Hem DTEK50 hem de DTEK60 akıllı telefonların TCL tarafından üretilmiş olması, BlackBerry'nin Çinli şirketi seçmesindeki en önemli etkenlerden biri. TCL Communication Genel Müdürü Nicolas Zibell konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "BlackBerry'ye ve markanın güvenilirliğine inanan tüketicilere ve kurumsal kullanıcılara, Android platformuyla birlikte kaliteli destek sağlarken, en iyi portföy çözümlerini üretmeye kararlıyız. BlackBerry'nin akıllı telefon yazılımı platformuyla birlikte bu ortaklık, küresel mobil pazardaki yerimizi güçlendirecek." dedi.

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TCL Communication, Kuzey Amerika'nın dördüncü büyük telefon üreticisi arasında yer alırken IDC'ye göre dünyanın en popüler 10 markası arasında bulunuyor. Çinli şirket, BlackBerry markalı akıllı telefonlarını Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladeş ve Endonezya hariç olmak üzere tüm dünyada satışa sunacak. TCL'in bu cihazlar için en büyük pazarlarından biri olan Endonezya'da BlackBerry markalı akıllı telefon çıkarmayı düşünmemesi ise oldukça garip.

BlackBerry telefonlarının satışı ve desteği için gerekli olan tüm altyapıyı korumuş gibi görünen Kanadalı şirket, TCL tarafından üretilen akıllı telefonları kendisi piyasaya sürmeyi de planlıyor olabilir. Böylece TCL, BlackBerry markalı telefonları tasarlayacak, ürettecek, satacak ve destekleyecek, Kanada şirket ise güvenlik ve yazılım çözümlerini kontrol ederek, geliştirmelerde bulunmaya devam edecek. Öte yandan BlackBerry, güvenlik yazılımını ve servis paketini de ilgili marka varlıklarıyla birlikte TCL'ye de lisansladığını açıkladı.

http://crackberry.com/blackberry-and-tcl-communication-sign-smartphone-software-and-brand-licensing-deal