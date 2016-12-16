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BlackBerry markalı akıllı telefonları artık TCL devam ettirecek

Kanadalı telefon üreticisi BlackBerry, kendi markasını taşıyacak akıllı telefonların tasarım, üretim ve satışını TCL'e lisansladığını açıkladı. Çinli şirket, sahip olduğu Alcatel markasıyla tanınıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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BlackBerry beklenildiği gibi kendi markasını taşıyacak akıllı telefonların tasarım, üretim ve satış lisansını alan şirketi açıkladı. TCL isimli firma artık BlackBerry markalı akıllı telefonları sürdürmeye devam edecek. Firmayı zaten çoğumuz sahip olduğu Alcatel markasıyla tanıyoruz. BlackBerry ve Çinli şirket TCL, iki şirket arasında yapılan son işbirliğinin devamı olan bir küresel lisans sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.
Hem DTEK50 hem de DTEK60 akıllı telefonların TCL tarafından üretilmiş olması, BlackBerry'nin Çinli şirketi seçmesindeki en önemli etkenlerden biri. TCL Communication Genel Müdürü Nicolas Zibell konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "BlackBerry'ye ve markanın güvenilirliğine inanan tüketicilere ve kurumsal kullanıcılara, Android platformuyla birlikte kaliteli destek sağlarken, en iyi portföy çözümlerini üretmeye kararlıyız. BlackBerry'nin akıllı telefon yazılımı platformuyla birlikte bu ortaklık, küresel mobil pazardaki yerimizi güçlendirecek." dedi.
Ayrıca Bkz. "Trump'tan teknoloji liderlerine: Bir sorununuz olursa direkt beni arayın"
TCL Communication, Kuzey Amerika'nın dördüncü büyük telefon üreticisi arasında yer alırken IDC'ye göre dünyanın en popüler 10 markası arasında bulunuyor. Çinli şirket, BlackBerry markalı akıllı telefonlarını Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladeş ve Endonezya hariç olmak üzere tüm dünyada satışa sunacak. TCL'in bu cihazlar için en büyük pazarlarından biri olan Endonezya'da BlackBerry markalı akıllı telefon çıkarmayı düşünmemesi ise oldukça garip.
BlackBerry telefonlarının satışı ve desteği için gerekli olan tüm altyapıyı korumuş gibi görünen Kanadalı şirket, TCL tarafından üretilen akıllı telefonları kendisi piyasaya sürmeyi de planlıyor olabilir. Böylece TCL, BlackBerry markalı telefonları tasarlayacak, ürettecek, satacak ve destekleyecek, Kanada şirket ise güvenlik ve yazılım çözümlerini kontrol ederek, geliştirmelerde bulunmaya devam edecek. Öte yandan BlackBerry, güvenlik yazılımını ve servis paketini de ilgili marka varlıklarıyla birlikte TCL'ye de lisansladığını açıkladı.

http://crackberry.com/blackberry-and-tcl-communication-sign-smartphone-software-and-brand-licensing-deal Yorum Yaz
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Guest-DC8F72E59 2 yıl
Ben Blackberry'nin yerinde olsam adam akıllı donanıma sahip bir Os10 çıkarıp yazılım ile destek verip varımı yoğumu bu cihaz üzerinden pazarlarım her ay güncelleme ile bir çok yeniliği sunup mevcut piyasamı yükseltirim android ile bu iş olmaz senin bir çizgin var çizginden saptığın zaman kaybettiğin zamandır ki kaybetti
bunları yazarken bir bb kullanıcıyım ve hastasıyım
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CuneytKarahan 2 yıl
Tasarımını da TCL yapacaksa kapatalım dükkanı beyler. Kendi düşen ağlamaz, bizi de bağlamaz. :)
Son dönemdeki telefonları güzeldi ama gerek malzeme kalitesi olsun gerek kalınlık olarak olumsuz durumlar vardı. 2016'ya uygun telefonlar yapamadı BB tam olarak.
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vodka z 2 yıl
Blackberry iyi telefondu ama bitirdiler zamanla. Gündemin gerisinde kaldı el değiştirmesi iyi olmuş.
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esmerbuyucu 2 yıl
BB OS bitti yani. Yazık oldu
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aceleciburak 2 yıl
Ülkemiz için durumu irdelersek yakın zaman içinde yeniden yapılanmış bir Alcatel Türkiye mevcut bu açıdan BlackBerry cihazlarin ülkemize gelmesi daha kolay olacaktir ama ürün gamı olarak DTEK50 ve DTEK60 bu iki cihaz normalde Alcatel idol 4 serisinden turetilme cihazlar özgün cihaz görme durumumuz ne olacak BlackBerry de bu soru işareti . Yakın zamanda General Mobile da TCL ile işbirliğine giderse hiç şaşırmam çünkü TCL ciddi şekilde büyümeye başladı marka telefon yaptıran firmalar TCL in kapısını kesin calacaktir.
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Xloud 2 yıl
TCL'de çok ilginç zarar edeni batanı ham yapıyor ismini alıp üretime devam ettiriyor... Alcatel, Philips TV, Blackberry... Sırada Nokia mı var acaba? Bence Vestel'de böyle bir ismi alıp global marka olmaya çalışmalı...
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enemywalker 2 yıl Xloud
Xloud

TCL'de çok ilginç zarar edeni batanı ham yapıyor ismini alıp üretime devam ettiriyor... Alcatel, Philips TV, Blackberry... Sırada Nokia mı var acaba? Bence Vestel'de böyle bir ismi alıp global marka olmaya çalışmalı...

Nokia bitmez.
Adamlar sadece telefon yapmıyorlar.
Baz istasyonuda yapıyorlar sadece araştırmak gerekli.
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CVenturas 2 yıl
Priv gibi yenilikçi bir telefonun çıktığı şirketin sırtını finans gücü yüksek bir deve yaslayarak var olmaya devam edecek olması beni mutlu etti.
Priv malzeme kalitesiyle haklı olarak eleştirildi fakat fiziksel olarak günümüzde bu denli radikal değişim yapabilen başka firma malesef yok.
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