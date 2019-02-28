BlackBerry, teknolojilerini izinsiz kullandığı için Twitter’ı dava etti

Akıllı telefon pazarının ilk dönemlerinde önemli bir hakimiyete sahip olan BlackBerry, sadece kendi telefonlarına has olarak bir mesajlaşma yazılımı geliştirmiş ve bu alanda ilk olmuştu. Firma şimdi teknolojilerini izinsiz kullananların peşine düştü.

Birer birer dava açıyor

Geçtiğimiz aylarda firma Facebook ve Snapchat uygulamaları hakkında mesajlaşma teknolojilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı. Şimdi ise Twitter uygulamasına dava geldi.

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Kaliforniya’da açılan davaya göre Twitter’ın bazı önemli patentleri ihlal ettiği iddia ediliyor. Bunlar arasında yeni gelen mesaj bildirimlerinin daha optimize hale getirilmesi, uygulama içerisine odaklı reklamların entegre edilmesi, bir sohbette karşı tarafın mesajı okuyup okumadığının anlaşılması var.

BlackBerry dava dilekçesinde mobil mesajlaşma konusunda bir lider olduğunu, bu süreçte çok önemli teknolojiler geliştirdiğini ve bunları koruma altına aldığını ifade ediyor. Twitter’ın ise bunları bilinçli bir şekilde ihlal ettiğini iddia ediyor.

Firma bu ihlaller karşısında mahkeme masrafları ve avukat masrafları da dahil uğradığı tüm zararların karşılanmasını talep ediyor. Alınan savunmalar sonrasında mahkeme duruşma yapılıp yapılmayacağına karar verecek.