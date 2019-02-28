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BlackBerry, teknolojilerini izinsiz kullandığı için Twitter’ı dava etti

Mesajlaşma teknolojilerini uzun süredir patentler ile koruyan BlackBerry ihlallere karşı harekete geçti. Facebook ve Snapchat sonrasında Twitter da dava açılan firmalar arasına girdi.
2 ay
1,8b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının ilk dönemlerinde önemli bir hakimiyete sahip olan BlackBerry, sadece kendi telefonlarına has olarak bir mesajlaşma yazılımı geliştirmiş ve bu alanda ilk olmuştu. Firma şimdi teknolojilerini izinsiz kullananların peşine düştü.

Birer birer dava açıyor

Geçtiğimiz aylarda firma Facebook ve Snapchat uygulamaları hakkında mesajlaşma teknolojilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı. Şimdi ise Twitter uygulamasına dava geldi.

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Kaliforniya’da açılan davaya göre Twitter’ın bazı önemli patentleri ihlal ettiği iddia ediliyor. Bunlar arasında yeni gelen mesaj bildirimlerinin daha optimize hale getirilmesi, uygulama içerisine odaklı reklamların entegre edilmesi, bir sohbette karşı tarafın mesajı okuyup okumadığının anlaşılması var.

BlackBerry dava dilekçesinde mobil mesajlaşma konusunda bir lider olduğunu, bu süreçte çok önemli teknolojiler geliştirdiğini ve bunları koruma altına aldığını ifade ediyor. Twitter’ın ise bunları bilinçli bir şekilde ihlal ettiğini iddia ediyor.

Firma bu ihlaller karşısında mahkeme masrafları ve avukat masrafları da dahil uğradığı tüm zararların karşılanmasını talep ediyor. Alınan savunmalar sonrasında mahkeme duruşma yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

 

https://www.phonearena.com/news/BlackBerry-sues-Twitter-for-patent-infringement_id114143 Yorum Yaz
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danlabilic 2 ay en beğenilen ezimuse
tamam senin de bişeyin çalınırsa polise falan gitme tamam mı? sonuçta hırsızlığı görmezden geliyorsun
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kreat 2 ay
Kırılan ekran patenti alıp, ekranı kırılan her telefon üreticisinden tazminat alıcam


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scorpion20 2 ay kreat

super fikir
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Vartolu Saadettin 2 ay
Allah protez üretenlere dava acıyormuş düşünsene:ddd
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dodofran 2 ay
iflas eden bakkal eski defterleri karıştırırmış hesabı. okundu bilgisinin iletilmesinin patenti mi olurmuş lan?
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ezimuse 2 ay
satışlar azaldı tabi para lazım.
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danlabilic 2 ay ezimuse
tamam senin de bişeyin çalınırsa polise falan gitme tamam mı? sonuçta hırsızlığı görmezden geliyorsun
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esmerbuyucu 2 ay ezimuse
Zaten Blackberry artık son kullanıcı satışlarından kazanmıyor ki. Telefonları TCL çıkartıyor.
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