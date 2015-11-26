BlackFriday ve Cyber Weekend çılgınlığı uygulama marketlere de sıçradı

Amerikanın alışveriş çılgına şimdiden başladığı "Black Friday" ve "Cyber Weekend" indirimleri kapsamında Apple App Store ve Google Play Store'da ciddi fırsatlar görülmeye başlandı.

İşte mobil tarafta için dünyanın en büyük iki uygulama marketinde öne çıkan fırsatlar;

Apple App Store:

Google Play Store:

Not: Uygulama ya da oyunlara ulaşmak için isimleri üzerine tıklayabilirsiniz. Fiyatlar indirim sürecine ve geliştiricilere bağlı olarak kısa süre içerisinde değişkenlik gösterebilir.