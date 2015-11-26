BlackFriday ve Cyber Weekend çılgınlığı uygulama marketlere de sıçradı

Haber Editörü
Amerikanın alışveriş çılgına şimdiden başladığı "Black Friday" ve "Cyber Weekend" indirimleri kapsamında Apple App Store ve Google Play Store'da ciddi fırsatlar görülmeye başlandı.
İşte mobil tarafta için dünyanın en büyük iki uygulama marketinde öne çıkan fırsatlar;
Apple App Store:
- Hydra (Eski fiyat: 15 TL - Yeni fiyat: 7,99 TL): iOS uyumlu fotoğraf uygulaması
- Prune (Eski fiyat: 12 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
- Week Calendar (Eski fiyat: 7 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): iOS uyumlu takvim uygulaması
- The Earth by Tinybop (Eski fiyat: 7 TL - Yeni fiyat: 0,59 TL): iOS uyumlu eğitim uygulaması
- Fantastical 2 (Eski fiyat: 15 TL - Yeni fiyat: 7,99 TL): iOS uyumlu takvim uygulaması
- Graphic iPad (Eski fiyat: 27 TL - Yeni fiyat: 10,99 TL): iOS uyumlu grafik tasarım uygulaması
- Graphic iPhone (Eski fiyat: 6 TL - Yeni fiyat: 2,69 TL): iOS uyumlu grafik tasarım uygulaması
- Broken Age (Eski fiyat: 30 TL - Yeni fiyat: 7,69 TL): iOS uyumlu oyun
- Tales From Deep Space (Eski fiyat: 13 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
- Downwell (Eski fiyat: 9 TL - Yeni fiyat: 2,69 TL): iOS uyumlu oyun
- Pixelmator iPhone (Eski fiyat: 15 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu gelişmiş tasarım uygulaması
- Pixelmator Mac (Eski fiyat: 90 TL - Yeni fiyat: 40 TL): Mac uyumlu gelişmiş tasarım uygulaması
- Linky (Eski fiyat: 12 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu link paylaşım uygulaması
- Lost Within (Eski fiyat: 21 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
- ToDo (Eski fiyat: 21 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu yapılacak listesi uygulaması
- AG Drive (Eski fiyat: 12 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
- Door Kickers (Eski fiyat: 15 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
- Money Pro (Eski fiyat: 90 TL - Yeni fiyat: 7,99 TL): Mac uyumlu bütçe yönetim uygulaması
- Unclutter (Eski fiyat: 18 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): Mac uyumlu not saklama uygulaması
- Scrivener (Eski fiyat: 72 TL - Yeni fiyat: 64,99 TL): Mac uyumlu gelişmiş metin uygulaması
Google Play Store:
- Dragon Quest II: %50 indirimle 5,85 TL (Oyun)
- Klavye uygulaması Swiftkey'in 7 farklı teması %50 indirim aldı. (Uygulama)
- Dragon Quest III: %50 indirimle 11,71 TL (Oyun)
- Dragon Quest IV: %50 indirimle 17,56 TL (Oyun)
- Dragon Quest VIII: %50 indirimle 23,41 TL (Oyun)
- Final Fantasy III: %50 indirimle 14,49 TL (Oyun)
- Final Fantasy IV: %50 indirimle 14,49 TL (Oyun)
- Final Fantasy V: %50 indirimle 14,49 TL (Oyun)
- Final Fantasy VI: %50 indirimle 14,49 TL (Oyun)
- The Dark Knight Rises: %85 indirimle 14,99 TL (Oyun)
- True Skate: %50 indirimle 2,89 TL (Oyun)
- PAC-MAN CE DX: %60 indirimle 5,73 TL (Oyun)
Not: Uygulama ya da oyunlara ulaşmak için isimleri üzerine tıklayabilirsiniz. Fiyatlar indirim sürecine ve geliştiricilere bağlı olarak kısa süre içerisinde değişkenlik gösterebilir.
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