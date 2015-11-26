Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackFriday ve Cyber Weekend çılgınlığı uygulama marketlere de sıçradı

BlackFriday ve Cyber Weekend alışveriş çılgınlığı kapsamında uygulama marketler de boş durmadı ve Apple App Store ve Google Play Store çok güzel indirimler yer alma başladı.
3 yıl
3,1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackFriday ve Cyber Weekend çılgınlığı uygulama marketlere de sıçradı
 
Amerikanın alışveriş çılgına şimdiden başladığı "Black Friday" ve "Cyber Weekend" indirimleri kapsamında Apple App Store ve Google Play Store'da ciddi fırsatlar görülmeye başlandı.
İşte mobil tarafta için dünyanın en büyük iki uygulama marketinde öne çıkan fırsatlar;
Apple App Store:
  • Hydra (Eski fiyat: 15 TL - Yeni fiyat: 7,99 TL): iOS uyumlu fotoğraf uygulaması
  • Prune (Eski fiyat: 12 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
  • Week Calendar (Eski fiyat: 7 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): iOS uyumlu takvim uygulaması
  • The Earth by Tinybop (Eski fiyat: 7 TL - Yeni fiyat: 0,59 TL): iOS uyumlu eğitim uygulaması
  • Fantastical 2 (Eski fiyat: 15 TL - Yeni fiyat: 7,99 TL): iOS uyumlu takvim uygulaması
  • Graphic iPad (Eski fiyat: 27 TL - Yeni fiyat: 10,99 TL): iOS uyumlu grafik tasarım uygulaması
  • Graphic iPhone (Eski fiyat: 6 TL - Yeni fiyat: 2,69 TL): iOS uyumlu grafik tasarım uygulaması
  • Broken Age (Eski fiyat: 30 TL - Yeni fiyat: 7,69 TL): iOS uyumlu oyun
  • Tales From Deep Space (Eski fiyat: 13 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
  • Downwell (Eski fiyat: 9 TL - Yeni fiyat: 2,69 TL): iOS uyumlu oyun
  • Pixelmator iPhone (Eski fiyat: 15 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu gelişmiş tasarım uygulaması
  • Pixelmator Mac (Eski fiyat: 90 TL - Yeni fiyat: 40 TL): Mac uyumlu gelişmiş tasarım uygulaması
  • Linky (Eski fiyat: 12 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu link paylaşım uygulaması
  • Lost Within (Eski fiyat: 21 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
  • ToDo (Eski fiyat: 21 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu yapılacak listesi uygulaması
  • AG Drive (Eski fiyat: 12 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
  • Door Kickers (Eski fiyat: 15 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): iOS uyumlu oyun
  • Money Pro (Eski fiyat: 90 TL - Yeni fiyat: 7,99 TL): Mac uyumlu bütçe yönetim uygulaması
  • Unclutter (Eski fiyat: 18 TL - Yeni fiyat: 5,29 TL): Mac uyumlu not saklama uygulaması
  • Scrivener (Eski fiyat: 72 TL - Yeni fiyat: 64,99 TL): Mac uyumlu gelişmiş metin uygulaması
Google Play Store:
Not: Uygulama ya da oyunlara ulaşmak için isimleri üzerine tıklayabilirsiniz. Fiyatlar indirim sürecine ve geliştiricilere bağlı olarak kısa süre içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
eyoruk 3 yıl
MoneyPro kullanan var mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALPEREN A. 3 yıl eyoruk
eyoruk
MoneyPro kullanan var mı ?

Ben kullanıyorum idare eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Transistor ve Geometry wars 3'te de ciddi indirimler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Gear S2 ilk deneyim ve kutu içeriği 3 yıl Dijital Perde : Steven Spielberg'in yeni filmi ve vizyona girecek diğer filmler 3 yıl Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu 3 yıl Package Disabler Pro inceleme videosu "Samsung telefonlara hükmedin" 3 yıl Lenovo Vibe Shot kutu açma videosu 3 yıl Samsung Gear S2 akıllı saat Türkiye'de: İşte detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim