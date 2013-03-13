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Blackberry: 1 milyon adet BB10'lu akıllı telefon siparişi aldık

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Blackberry: 1 milyon adet BB10'lu akıllı telefon siparişi aldık

Bir zamanlar akıllı telefon dünyasının açık ara lideri olan Blackberry, yeni nesil işletim sistemi Blackberry 10 ile eski günlerine geri dönme çabası gösteriyor.Kısa bir süre önce Z10'u 30'a yakın ülkede satışa sunarak bu hedefi doğrultusundaki ilk adımını atan Blackberry için görünüşe göre 2013 beklediğinden daha iyi geçecek.

Blackberry'nin resmi internet günlüğünde yer verilen açıklamaya göre firmanın iş ortaklarından biri, 1 milyon adet Blackberry 10'lu akıllı telefon siparişini vererek firma tarihinin en büyük satış anlaşmasını yaptı.

Bu iş ortağının bir operatör mü, bir mağazası mı yoksa yerel bir distribütör mü olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken; küresel satıştan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rick Constanzo yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 milyonluk sipariş, Blackberry 10'a duyulan büyük güvenin en güçlü göstergesi. Tüketiciler,yeni kullanıcı deneyimi için hazırlar ve BB10, bunun için yola çıkmış durumda. Güçlü ortaklıklarımız, tamamen yeniden geliştirilen platformumuzla birleşince başarı için mükemmel bir çözüme sahip oluyoruz."
Hatırlanacağı gibi Blackberry, kısa bir süre önce Z10'u aralarında ülkemizin de bulunduğu birçok ülkede satışa sunmuş ve mayıs ayında satışa sunulması planlanan, geleneksel Blackberry tasarım çizgileriyle geliştirilen Q10'u tanıtmıştı.

http://blogs.blackberry.com/2013/03/one-million-blackberry-10-sold/ Yorum Yaz
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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
Shady dikkat çekeceğim diye küçülttüğün font yüzünden gözleri bozacağız bilmem farkında mısın.


Ondan sonra bozulan göze Z10 gelse ne fayda.
Shady dikkat çekeceğim diye küçülttüğün font yüzünden gözleri bozacağız bilmem farkında mısın.Ondan sonra bozulan göze Z10 gelse ne fayd...
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ziper_gazi_ 6 yıl
telefonda özellik yok bişi yok reklamlarda bile ne özelliğini desek diye bayağı düşünmüşler en sonunda "hızlı yazma özelliği" gibi saçma bişi çıkarmışlar, o saçma şey s3 de zaten var, canımı sıktığı için kapatmıştımda.
telefonda özellik yok bişi yok reklamlarda bile ne özelliğini desek diye bayağı düşünmüşler en sonunda "hızlı yazma özelliği" gibi saçma bişi çıkarmışlar, o saç...
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HumbiGumbi 6 yıl
blackberry i hiç sevmedim halada sevemiyorum . Nedendir bilmem çok uzak geliyor bu şirket. Telefonun markasından başka cezbedecek pek te bi özelliği yok gibi hani bi nokia lumia serisi çok daha fazla göz dolduruyor. Uygulama mağazası çok gelişirse belki tercihlerim arasına girebilir ama şu an itibariyle benim için anlamsız.
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mehmetemin1985 6 yıl
10 numara işletim sistemi 10 numara telefon. iphone kullanmış biri olarak ve dış görünüşe de önem veren biri olarak.. işletim sistemine iphone a 9 veriyorsam z10 a 8 android e 1 :D veririm :D
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haymatloshan 6 yıl
Azımsanmayacak bir sipariş sayısı,sadık müşterilerini de düşünürsek epey daha artar o sayı.Telefonda bu sefer oldum diyordu zaten.
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OverClocK1ng 6 yıl
Rim iyi bir şirket. Seviyorum. Bununla da başarılı olacağına inanıyorum. Umarım öyle olur.
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Lord Melkor 6 yıl
ziper_gazi_
telefonda özellik yok bişi yok reklamlarda bile ne özelliğini desek diye bayağı düşünmüşler en sonunda hızlı yazma özelliği gibi saçma bişi çıkarmışlar, o saçma şey s3 de zaten var, canımı sıktığı için kapatmıştımda.

Özelliği Blackberry olması yetmez mi
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ziper_gazi_ 6 yıl
telefonda özellik yok bişi yok reklamlarda bile ne özelliğini desek diye bayağı düşünmüşler en sonunda "hızlı yazma özelliği" gibi saçma bişi çıkarmışlar, o saçma şey s3 de zaten var, canımı sıktığı için kapatmıştımda.
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cengizhan1903 6 yıl
Uygulama dukkani biraz daha gelissin bende 9900 den gecicem Z10'a
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BERK BEY 6 yıl

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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
Shady dikkat çekeceğim diye küçülttüğün font yüzünden gözleri bozacağız bilmem farkında mısın.


Ondan sonra bozulan göze Z10 gelse ne fayda.
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