Blackberry: 1 milyon adet BB10'lu akıllı telefon siparişi aldık

Bir zamanlar akıllı telefon dünyasının açık ara lideri olan Blackberry, yeni nesil işletim sistemi Blackberry 10 ile eski günlerine geri dönme çabası gösteriyor.Kısa bir süre önce Z10'u 30'a yakın ülkede satışa sunarak bu hedefi doğrultusundaki ilk adımını atan Blackberry için görünüşe göre 2013 beklediğinden daha iyi geçecek.

Blackberry'nin resmi internet günlüğünde yer verilen açıklamaya göre firmanın iş ortaklarından biri, 1 milyon adet Blackberry 10'lu akıllı telefon siparişini vererek firma tarihinin en büyük satış anlaşmasını yaptı.

Bu iş ortağının bir operatör mü, bir mağazası mı yoksa yerel bir distribütör mü olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken; küresel satıştan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rick Constanzo yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 milyonluk sipariş, Blackberry 10'a duyulan büyük güvenin en güçlü göstergesi. Tüketiciler,yeni kullanıcı deneyimi için hazırlar ve BB10, bunun için yola çıkmış durumda. Güçlü ortaklıklarımız, tamamen yeniden geliştirilen platformumuzla birleşince başarı için mükemmel bir çözüme sahip oluyoruz."

Hatırlanacağı gibi Blackberry, kısa bir süre önce Z10'u aralarında ülkemizin de bulunduğu birçok ülkede satışa sunmuş ve mayıs ayında satışa sunulması planlanan, geleneksel Blackberry tasarım çizgileriyle geliştirilen Q10'u tanıtmıştı.

http://blogs.blackberry.com/2013/03/one-million-blackberry-10-sold/