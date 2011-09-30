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Blackberry, artık 70 milyon kullanıcıyı birbirine bağlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,6b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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İstanbul'dan Kanada'ya göç eden Mike Laziridis tarafından kurulan Research In Motion'ın 1999 yılında teknoloji dünyasına kazandırdığı ve sektörde büyük bir devrime sebep olan Blackberry, 29 Eylül itibariyle dünya genelinde 70 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmayı başardı.

Bu başarısını hazırladığı "70 Milyon Hikaye" isimli 3 dakikalık kısa video ile kutlayan RIM'in Global Satış ve Bölgesel Pazarlama Yönetici Direktörü Patrick Spence, yaptığı açıklamada Blackberry kullanıcılarının çeşitliliğinin göz kamaştırıcı ve etkileyici olduğunu ifade ederken; hazırladıkları video ile ilgili olarak ise "Bu videoyla 70 milyon kullanıcıya ulaşmamızı kutluyor ve kullanıcıların birbirinden farklı ve sıra dışı hikayelerini paylaşarak onlara teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz." dedi.

İşte "70 Milyon Hikaye" videosu;



"70 Milyon Hikaye" videosunda yer alan Blackberry kullanıcıları ve Blackberry ile yaptıkları şöyle;

  • Dondurmacı olan Desert Chill, işletmesindeki yenilikleri BBM (Blackberry Messenger) üzerinden müşteriyle paylaşıyor.
  • UPMC Mercy tıbbi tesisi, hasta bakımını biraz daha ileri götürerek geliştirmek için BlackBerry uyarılarını kullanıyor.
  • Köpeklerin kurtarılmasını hedef alan Jakarta Dog Rescue, bu amaç doğrultusunda BBM servisini kullanıyor
  • Shelli Henderson, BlackBerry LIVESTRONG.COM kalori sayacı uygulamasını kullanarak 40 kilodan fazla kilo vermeyi başarmış durumda.
  • Jonathan Field, Horsemen Kullanıcılar, BlackBerry akıllı telefonlarını kullanarak Global Binicilik Topluluğu ile sürekli iletişim halinde olabiliyor ve ihtiyaç duydukları zaman yardım ve tavsiye alabiliyor.
  • Chicago Children’s Korosu müzik parçalarını araştırmak ve paylaşmak için BlackBerry kullanıyor.
  • Herrle’s Country Farm Marketi BlackBerry akıllı telefonlarını ve BlackBerry PlayBook’u kullanarak müşterilerini yerel ve mevsimlik taze ürünler hakkında bilgilendiriyor.
  • İngiliz South Yorkshire Polisi daha etkin bir hizmet için BlackBerry kullanıyor.
  • Johannesburg'dan Hyatt Regency, BlackBerry kullanarak Hyatt misafirlerinden oluşan bir topluluk oluşturuyor.
  • Caris Foundation BlackBerry akıllı telefonlarını ve BBM’i kullanarak dünya çapındaki yardım çabalarına destek sağlamak amacıyla kullanıyor.

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FromZeroToHero 8 yıl en beğenilen
İnsan istanbul ile ilgili bişey koyar en azından video'ya... O kadar ekmeğini yemiş suyunu içmişsin, insan İstanbul'a gelip de aşık olmadan dönebilir mi ?
1 Yanıt Yanıtla +9
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Guest-5980C441C 8 yıl
Türkiye Gençleri: Kızlar özenti bir modadan, erkekler ise bu kızlari düşürmek için BBM kullanıyor.
3 Yanıt Yanıtla +4
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DSGNRY 8 yıl
gerçekten güzel bir makina bu BB, askerden önce 9700 kullanıyordum, hele şimdiki tasarımı daha hoş E72 gibi incelmiş. Hep 3 tel. Kullanırım mecburen 3üncü tel belli oldu 9900
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eresist 8 yıl
Black Berry sahibi değilim. Ama yüzlerce kez bakma inceleme şansım olmuştur. Her elime aldığımda bu cihaza 1200 tl yi ne için verebilirim diye düşünmüşümdür. Belki hızlı oluşu denebilir ama onun dısında hic birşey bulamadım.800 tl lik 9300 ile samsung chat neredeyse aynı cihaz. ama chat 300 tl bile değil.
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Dancing Bear 8 yıl
eresist

Black Berry sahibi değilim. Ama yüzlerce kez bakma inceleme şansım olmuştur. Her elime aldığımda bu cihaza 1200 tl yi ne için verebilirim diye düşünmüşümdür. Belki hızlı oluşu denebilir ama onun dısında hic birşey bulamadım.800 tl lik 9300 ile samsung chat neredeyse aynı cihaz. ama chat 300 tl bile değil.

Ne 800 TLsi 1600 TL hocam 9300.


Şaka gibisiniz ya. Birkaç video izle, insanların yorumlarını al ve BIS kullan. Gör bakalım aradaki 300 TLlik farka değiyor muymuş?
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Vipracing 8 yıl
İyiki gidip oralarda başarılı olmuş yoksa burda bir firma açıp cihaz yapsa adınıda : Karadut koysa yanmıştı (Adından başlardık hemen
)
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Lepanto 8 yıl
En etkileyici hikaye İstanbul'dan:
Mekana giren genç kız elindeki Blackberry'ye bakarak yanındaki genç erkeğe, "Hayatııııım annem bizi tweetlemiiiiiş" der.
Not: Yaşanmış hikayedir.
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Can8063 8 yıl Vipracing
Vipracing
İyiki gidip oralarda başarılı olmuş yoksa burda bir firma açıp cihaz yapsa adınıda : Karadut koysa yanmıştı (Adından başlardık hemen
)

+1
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trockyalı27 8 yıl




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blackman 8 yıl
Evolution
Videonun sonunda Türkiyeden de facebooka giren twit atan kızlar falan konmalıydı

===== HAHAHA :) keşke olsaydı
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Guest-5980C441C 8 yıl
Türkiye Gençleri: Kızlar özenti bir modadan, erkekler ise bu kızlari düşürmek için BBM kullanıyor.
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Evolution 8 yıl
Videonun sonunda Türkiye'den de facebook'a giren twit atan kızlar falan konmalıydı
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rmxstar 8 yıl
diffriend

Türkiye Gençleri: Kızlar özenti bir modadan, erkekler ise bu kızlari düşürmek için BBM kullanıyor.

Hahaha kesinlikle
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Campeón 8 yıl
diffriend

Türkiye Gençleri: Kızlar özenti bir modadan, erkekler ise bu kızlari düşürmek için BBM kullanıyor.

Sevgilim var ama kovalamıyor da değilim.
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FromZeroToHero 8 yıl en beğenilen
İnsan istanbul ile ilgili bişey koyar en azından video'ya... O kadar ekmeğini yemiş suyunu içmişsin, insan İstanbul'a gelip de aşık olmadan dönebilir mi ?
1 Yanıt Yanıtla +9
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Windows10 8 yıl FromZeroToHero
FromZeroToHero

İnsan istanbul ile ilgili bişey koyar en azından video'ya... O kadar ekmeğini yemiş suyunu içmişsin, insan İstanbul'a gelip de aşık olmadan dönebilir mi ?

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