Blackberry, artık 70 milyon kullanıcıyı birbirine bağlıyor

İstanbul'dan Kanada'ya göç eden Mike Laziridis tarafından kurulan Research In Motion'ın 1999 yılında teknoloji dünyasına kazandırdığı ve sektörde büyük bir devrime sebep olan Blackberry, 29 Eylül itibariyle dünya genelinde 70 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmayı başardı.

Bu başarısını hazırladığı "70 Milyon Hikaye" isimli 3 dakikalık kısa video ile kutlayan RIM'in Global Satış ve Bölgesel Pazarlama Yönetici Direktörü Patrick Spence, yaptığı açıklamada Blackberry kullanıcılarının çeşitliliğinin göz kamaştırıcı ve etkileyici olduğunu ifade ederken; hazırladıkları video ile ilgili olarak ise "Bu videoyla 70 milyon kullanıcıya ulaşmamızı kutluyor ve kullanıcıların birbirinden farklı ve sıra dışı hikayelerini paylaşarak onlara teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz." dedi.

İşte "70 Milyon Hikaye" videosu;

"70 Milyon Hikaye" videosunda yer alan Blackberry kullanıcıları ve Blackberry ile yaptıkları şöyle;

Dondurmacı olan Desert Chill , işletmesindeki yenilikleri BBM (Blackberry Messenger) üzerinden müşteriyle paylaşıyor.

, işletmesindeki yenilikleri BBM (Blackberry Messenger) üzerinden müşteriyle paylaşıyor. UPMC Mercy tıbbi tesisi, hasta bakımını biraz daha ileri götürerek geliştirmek için BlackBerry uyarılarını kullanıyor.

tıbbi tesisi, hasta bakımını biraz daha ileri götürerek geliştirmek için BlackBerry uyarılarını kullanıyor. Köpeklerin kurtarılmasını hedef alan Jakarta Dog Rescue , bu amaç doğrultusunda BBM servisini kullanıyor

, bu amaç doğrultusunda BBM servisini kullanıyor Shelli Henderson , BlackBerry LIVESTRONG.COM kalori sayacı uygulamasını kullanarak 40 kilodan fazla kilo vermeyi başarmış durumda.

, BlackBerry LIVESTRONG.COM kalori sayacı uygulamasını kullanarak 40 kilodan fazla kilo vermeyi başarmış durumda. Jonathan Field, Horsemen Kullanıcılar, BlackBerry akıllı telefonlarını kullanarak Global Binicilik Topluluğu ile sürekli iletişim halinde olabiliyor ve ihtiyaç duydukları zaman yardım ve tavsiye alabiliyor.

Kullanıcılar, BlackBerry akıllı telefonlarını kullanarak Global Binicilik Topluluğu ile sürekli iletişim halinde olabiliyor ve ihtiyaç duydukları zaman yardım ve tavsiye alabiliyor. Chicago Children’s Korosu müzik parçalarını araştırmak ve paylaşmak için BlackBerry kullanıyor.

müzik parçalarını araştırmak ve paylaşmak için BlackBerry kullanıyor. Herrle’s Country Farm Marketi BlackBerry akıllı telefonlarını ve BlackBerry PlayBook’u kullanarak müşterilerini yerel ve mevsimlik taze ürünler hakkında bilgilendiriyor.

BlackBerry akıllı telefonlarını ve BlackBerry PlayBook’u kullanarak müşterilerini yerel ve mevsimlik taze ürünler hakkında bilgilendiriyor. İngiliz South Yorkshire Polisi daha etkin bir hizmet için BlackBerry kullanıyor.

daha etkin bir hizmet için BlackBerry kullanıyor. Johannesburg 'dan Hyatt Regency, BlackBerry kullanarak Hyatt misafirlerinden oluşan bir topluluk oluşturuyor.

'dan BlackBerry kullanarak Hyatt misafirlerinden oluşan bir topluluk oluşturuyor. Caris Foundation BlackBerry akıllı telefonlarını ve BBM’i kullanarak dünya çapındaki yardım çabalarına destek sağlamak amacıyla kullanıyor.