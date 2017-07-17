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Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı

Kült bilim-kurgu filmi Blade Runner'ın 25 yıl sonra gelen devam filmi Blade Runner 2049, ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak. Denis Villeneuve'nin yönettiği filmden yeni bir fragman yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Blade Runner, 25 yıl sonra devam filmine kavuşuyor. Bu sonbaharda vizyona girecek Blade Runner 2049'ın çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte filmin tanıtım çalışmaları da hız kazandı. Daha önce film için bir kısa bir de uzun fragman yayınlayan Warner Bros, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

1982 yılında vizyona giren ve zamanla kült filmler arasına giren Blade Runner, Los Angeles'ın karanlık
bir metropole dönüştüğü yakın bir gelecekte geçiyor ve replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyordu.

Ayrıca Bkz. "Bilim-kurgu filmi Zamanda Kıvrılma'nın ilk fragmanı yayınlandı"
İlk filmin 30 yıl sonrasında geçen Blade Runner 2049 ise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatıyor. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu Harrison Ford'un Deckard rolü ile geri döndüğü Blade Runner 2049'ta K'i yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandırıyor.

İlk filmin yönetmeni olan Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni, Arrival ve Sicario gibi başarılı filmler ile adını duyuran Dennis Villeneuve. Barşollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'a Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis'in eşlik edeceği Blade Runner 2049, 6 Ekim'de vizyona girecek.
 

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Lionel Fusco 2 yıl en beğenilen
Ben artık fragman izlememeyi tercih ediyorum, yine de sinemada görüyoruz bir şekilde. Aslında Nolan filmlerinin fragmanları gibi yapmaları gerekiyor. Herşeyi görmek istemiyoruz.
Ben artık fragman izlememeyi tercih ediyorum, yine de sinemada görüyoruz bir şekilde. Aslında Nolan filmlerinin fragmanları gibi yapmaları gerekiyor. Herşeyi g...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
dublaj türkçe kitabı gibi ! :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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DH Misafiri 2 yıl
Harrison Ford'a usta oyuncu diyen ezbere konuşuyordur. Holywood'daki en çöp oyunculardan biridir kendisi
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arel.gr 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Harrison Ford'a usta oyuncu diyen ezbere konuşuyordur. Holywood'daki en çöp oyunculardan biridir kendisi

her çöp gibi iyi satiyor.....
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arel.gr 2 yıl
hic fragman izlemem, ya sen @kadirirdem sta ?
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techniquest35 2 yıl
Fragman değil resmen spoiler gibi. Mantığı kuran kavrıyor zaten.
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nForcer 2 yıl
25 değil 35 yıl sonra olacak. 2007 yılında değiliz çünkü.
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Lionel Fusco 2 yıl en beğenilen
Ben artık fragman izlememeyi tercih ediyorum, yine de sinemada görüyoruz bir şekilde. Aslında Nolan filmlerinin fragmanları gibi yapmaları gerekiyor. Herşeyi görmek istemiyoruz.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
Bu filmi izlemeyi planladığımdan dolayı fragmanı izlemiyorum. fragman değil film özeti yapıyorlar adamlar artık
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strathmorea 2 yıl
Giriş gelişme sonuç. İyiden iyiye fragman izlemeyeceğim artık.
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