Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı

Sinema tarihinin en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Blade Runner, 25 yıl sonra devam filmine kavuşuyor. Bu sonbaharda vizyona girecek Blade Runner 2049'ın çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte filmin tanıtım çalışmaları da hız kazandı. Daha önce film için bir kısa bir de uzun fragman yayınlayan Warner Bros, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.



1982 yılında vizyona giren ve zamanla kült filmler arasına giren Blade Runner, Los Angeles'ın karanlık

bir metropole dönüştüğü yakın bir gelecekte geçiyor ve replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyordu.



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İlk filmin 30 yıl sonrasında geçen Blade Runner 2049 ise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatıyor. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu Harrison Ford'un Deckard rolü ile geri döndüğü Blade Runner 2049'ta K'i yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandırıyor. İlk filmin 30 yıl sonrasında geçen Blade Runner 2049 ise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatıyor. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu'un Deckard rolü ile geri döndüğü Blade Runner 2049'ta K'i yıldız oyuncucanlandırıyor.



İlk filmin yönetmeni olan Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni, Arrival ve Sicario gibi başarılı filmler ile adını duyuran Dennis Villeneuve. Barşollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'a Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis'in eşlik edeceği Blade Runner 2049, 6 Ekim'de vizyona girecek.