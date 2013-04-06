Blink tarayıcı işleme motoru Chrome 28 sürümü ile gelecek













Google'ın Chromium açık kaynak tarayıcı projesinde popüler WebKit motoru yerine, yine WebKit motorunu temel alan ancak daha basitleştirilmiş bir kod yapısına sahip olan Blink'e yer vereceği bir süre önce duyurulmuştu.





Firma tarafından yapılan duyuruda Blink tarayıcı işleme motorunun Haziran civarında yayınlanacak Chrome 28 sürümüne hayat vereceği açıklandı. Şu anda ise Chrome 27 sürümü Beta sürecine başladı.





Google, Blink işleme motorunu tüm tarayıcı ve işletim sistemlerinde WebKit'in yerine kullanacak. Opera da Google ile birlikte Blink motorunu destekleyeceğini açıklamıştı. Ancak Blink motorunun temelde ne gibi değişiklikler getireceği bilinmiyor. Google geliştirici açısından çok büyük fark yaşanmayacağını ifade ediyor.





http://www.techradar.com/news/internet/google-s-switch-to-blink-arrives-in-ten-weeks-with-chrome-28-1142898