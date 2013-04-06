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Blink tarayıcı işleme motoru Chrome 28 sürümü ile gelecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Blink tarayıcı işleme motoru Chrome 28 sürümü ile gelecek



 Google'ın Chromium açık kaynak tarayıcı projesinde popüler WebKit motoru yerine, yine WebKit motorunu temel alan ancak daha basitleştirilmiş bir kod yapısına sahip olan Blink'e yer vereceği bir süre önce duyurulmuştu. 

Firma tarafından yapılan duyuruda Blink tarayıcı işleme motorunun Haziran civarında yayınlanacak Chrome 28 sürümüne hayat vereceği açıklandı. Şu anda ise Chrome 27 sürümü Beta sürecine başladı.

Google, Blink işleme motorunu tüm tarayıcı ve işletim sistemlerinde WebKit'in yerine kullanacak. Opera da Google ile birlikte Blink motorunu destekleyeceğini açıklamıştı. Ancak Blink motorunun temelde ne gibi değişiklikler getireceği bilinmiyor. Google geliştirici açısından çok büyük fark yaşanmayacağını ifade ediyor.


http://www.techradar.com/news/internet/google-s-switch-to-blink-arrives-in-ten-weeks-with-chrome-28-1142898 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şeker Hapı 6 yıl
blink dediği webkitteki gereksiz kodların çıkarılmış hali son kullanıcı için pek değişiklik yok belki biraz daha hızlı olur
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DH Misafiri 6 yıl
Editör arkadaş her halde baştan savma haberler yapmaya alışık bir sene önceki chrome logosunu başka bir açıklayamaz.
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hukumran 6 yıl
Opera zararlı çıkmaz bu işten umarım.
Umarım chromenin aynısı bi tarayıcı da yapmazlar. Opera nın chrome motorunu kullansın istiyordum uyumluluk için başından beri ama şu andaki hal ve gidişler rahatsız edici biraz.
Umarım farklı bir deneyim yaşatmaya devam eder opera.
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