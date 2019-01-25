Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı

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Ekonomik sıkıntılarıyla gündemde olan Blizzard firması, saflarına yetenekli oyun geliştiricilerini katmaktan da geri kalmıyor.

Polonya merkezli oyun stüdyosu CD Projekt Red’de yaratıcı yönetmen pozisyonunda çalışan Sebastian Stepien, stüdyodaki kariyerine son verdi. Stepien artık Blizzard için çalışacak. CD Projekt Red tarafından da onaylanan ayrılış için bir Blizzard temsilcisi, Stepien’in geliştirici tecrübesiyle firmaya katıldığını beyan etmiş.

CD Projekt Red’in 2015 yılında piyasaya sürdüğü The Witcher 3 oyununun üç yaratıcı yönetmeninden biri olan Stepien, ilk iki Witcher oyununda da yazarlık koltuğunda görev yapmıştı. Sanatçı eski işinden ayrılmadan önce ise Cyberpunk 2077’nin başyazarlığı görevini yürütüyordu.

Blizzard saflarına katılan tecrübeli yazarın, firma için ne tür projelerde yer alacağı kapsamında çıkacak haberler için sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.hollywoodreporter.com/news/blizzard-hires-top-writer-cyberpunk-2077-away-cd-projekt-red-1178412