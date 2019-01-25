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Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı

Oyun firmaları tecrübe transferi yarışlarına devam ediyor. Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündemde olan Blizzard firması, CD Projekt Red stüdyosundan bir geliştirici transfer etti.
4 ay
2,8b
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı
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Ekonomik sıkıntılarıyla gündemde olan Blizzard firması, saflarına yetenekli oyun geliştiricilerini katmaktan da geri kalmıyor.

Polonya merkezli oyun stüdyosu CD Projekt Red’de yaratıcı yönetmen pozisyonunda çalışan Sebastian Stepien, stüdyodaki kariyerine son verdi. Stepien artık Blizzard için çalışacak. CD Projekt Red tarafından da onaylanan ayrılış için bir Blizzard temsilcisi, Stepien’in geliştirici tecrübesiyle firmaya katıldığını beyan etmiş.

CD Projekt Red’in 2015 yılında piyasaya sürdüğü The Witcher 3 oyununun üç yaratıcı yönetmeninden biri olan Stepien, ilk iki Witcher oyununda da yazarlık koltuğunda görev yapmıştı. Sanatçı eski işinden ayrılmadan önce ise Cyberpunk 2077’nin başyazarlığı görevini yürütüyordu.

Blizzard saflarına katılan tecrübeli yazarın, firma için ne tür projelerde yer alacağı kapsamında çıkacak haberler için sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.


https://www.hollywoodreporter.com/news/blizzard-hires-top-writer-cyberpunk-2077-away-cd-projekt-red-1178412 Yorum Yaz
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YusufDev 3 ay
Belki OWa hikaye modu gelir
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sniper23 4 ay
World of Warcraft adeta para basıyor ama gene de parasal sıkıntı var.
Bu paralar nereye gidiyor, işletme maliyetleri vs. nedir merak ediyorum.
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Altyazar 4 ay sniper23
o kadar çok kazanmıyor demek ki, ayrıca blizzard'da zibilyon tane yazılımcı,ar-ge,mühendis,cart curt elemanı var vergiler falan bunlar reel giderler göz ardı edemezler, ayrıca bu adama kimbilir ne vaad ettiler de adam blizzarda katıldı. blizzard kaz gelecek yerden tavuk esigremiyor anlaşılan. ama yapacakları en iyi hamle hikaye modlu kendini tekrar etmeyen 80-100 saat arası sürecek bir oyun yapsın, ve low da gtx 550ti'ye kadar düşürsün gereksinimleri high da zaten sınır yok, parayı kırar. transfer ettiği adamın da işi bu zaten umarım harcamazlar herifi.
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wolwes 4 ay
Diablo 4 pls
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IhtiyarDelikanli 4 ay
yeni bir siberpank geliyor beyler kemerleri bağlayın geleceğe yolculuk ediyoruz
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