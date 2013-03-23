Blizzard, Hearthstone : Heroes of Warcraft oyununu tanıttı





World of Warcraft oyunu ile MMORPG alanında yıllardır büyük bir hakimiyet süren Blizzard, uzun süren bir bekleyişin sonunda yeni kart oyununu duyurdu.





Titan adlı yeni bir online yapım beklenirken karşımıza çıkan kart oyunu Hearthstone: Heroes of Warcraft adını taşıyor.





Oyun çapraz platform bir kart oyunu olacak. Free-to-play sistemine sahip oyun önce PC ve Mac için yayınlanacak, ardından iPad sürümü indirmeye sunulacak.





Oyun toplam 300 karta sahip. Oyuncular 5 karttan oluşan bir paketle oyuna başlıyor. Mağazada her kart 1$ seviyesinden satılacak. Oynanış mekaniği otomatiğe yakın olduğu için öğrenmek ve oynamak oldukça kolay hale getirilmiş. Kartlar fenomen WOW evrenindeki karakterleri ve yeteneklerini yansıtıyor.





Oyunda eşleştirme 10 dakika içerisinde yapılırken, hedef karşıdaki rakibin kahramanını safdışı bırakmak. Yaz döneminde beta süreci başlayacakken, final sürümü yıl sonuna doğru yayınlanacak.

http://www.t3.com/news/blizzard-unveils-collectible-card-game-hearthstone