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Blizzard, Hearthstone : Heroes of Warcraft oyununu tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5b
1
62
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Blizzard, Hearthstone : Heroes of Warcraft oyununu tanıttı

World of Warcraft oyunu ile MMORPG alanında yıllardır büyük bir hakimiyet süren Blizzard, uzun süren bir bekleyişin sonunda yeni kart oyununu duyurdu.

Titan adlı yeni bir online yapım beklenirken karşımıza çıkan kart oyunu Hearthstone: Heroes of Warcraft adını taşıyor. 

Oyun çapraz platform bir kart oyunu olacak. Free-to-play sistemine sahip oyun önce PC ve Mac için yayınlanacak, ardından iPad sürümü indirmeye sunulacak. 

Oyun toplam 300 karta sahip. Oyuncular 5 karttan oluşan bir paketle oyuna başlıyor. Mağazada her kart 1$ seviyesinden satılacak. Oynanış mekaniği otomatiğe yakın olduğu için öğrenmek ve oynamak oldukça kolay hale getirilmiş. Kartlar fenomen WOW evrenindeki karakterleri ve yeteneklerini yansıtıyor.

Oyunda eşleştirme 10 dakika içerisinde yapılırken, hedef karşıdaki rakibin kahramanını safdışı bırakmak. Yaz döneminde beta süreci başlayacakken, final sürümü yıl sonuna doğru yayınlanacak.

http://www.t3.com/news/blizzard-unveils-collectible-card-game-hearthstone Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matrix999 6 yıl en beğenilen
bence yugioh oyununu çok kapsamlı animasyonlu bir şekilde tüm platformlara online destekli çıkartsalar çok güzel olur
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agni_tr 6 yıl
Blizzard oyun keyfi ve oyuncu için çalişan bir firmaydı ne zaman activision geldi diniimanı para oldu bunların yazık.
THQ da kapandı zaten oyuncu için uğraşan kimse kalmadı
Blizzard oyun keyfi ve oyuncu için çalişan bir firmaydı ne zaman activision geldi diniimanı para oldu bunların yazık.THQ da kapandı zaten oyuncu için uğr...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Parn 6 yıl
Bilgisayar da oynanacak oyun değil ama iPad de çok güzel gider
1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
adamantium 5 yıl
Bilen kimse yok mu
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adamantium 5 yıl
Bu oyun ıpad platformuna ne zaman cıkar .
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DarkEternal 5 yıl adamantium
adamantium

Bu oyun ıpad platformuna ne zaman cıkar .

Blizzard ın oyunları ile ilgili en sorulmayacak soruyu sormuşsunuz. Blizzard da hiç bir şeyin tarihi zamanı belli olmaz)
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Amedra 5 yıl
4. Acc'mi de geçen hafta denedim hala bir tık yok yahu, aylar geçti gelmedi şu key. :(
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RoyBatty 5 yıl
yav arkadaş iyi güzel oynuyordukda ne oldu bune böyle 2 aydır oynuyorum habire deck açıyorum 7lik aldım bir kerede ne legendary ne bişe oynamadığım herolara epic kartlar düşüyor

yani tamam madem zor düşüyor beni niye habire legendary kartlı adamlarla eşleştiriyor bu oyun

bugün çıldırdım resmen adamın elinde kart kalmamış board da da hiç kartı yok tam biricem işini bende sürüyle kart koymuşum board a hepsine buff basmışım hoop adamın eline bir deathwing geliyor atıyor onu benim bütün kartlar patates oluyor 5 hp ile adam 2 kere koyuyor bana deathwing le hoop ben ölüyor başka oyuna giriyorum busefer adam ysera atıyor her el bir tane emerald drake atıyor öldür öldür bitmiyolar sinir oldum ya oynasım kalmadı
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deta53 5 yıl
beta key lazım nasıl bulabilirim.
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Coldthief333 5 yıl
Allahını seven key versin. (HORT)
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RoyaL.cLi 5 yıl
Elinde key olan varsa versin karşılığında origin hesabımı vericem
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Cloutout 6 yıl
beyler elinde beta keyi olan varmı
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DarkEternal 6 yıl
Bana şimdi geldi key :)) şaşırdım açıkçası, umudumu yitirmiştim
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Xcutter 6 yıl
beta key yollamadi blizzard
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Treth 6 yıl
İngilizce yetmediği için bu kart oyunlarını oynayamıyorum yoksa defalarca Magic the Gathering denedim ama kartları anlayamayınca yalan oldu hep.
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cengizhan1903 6 yıl
Ipade indiririz artik
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DarkEternal 6 yıl
Key dağıtan siteler falan var mı acaba? Bu Blizzard ın bize yollayacağı yok...
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David Webb 6 yıl
Güzele benziyor, key bulabilirsem denerim.
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Tasmalı Kedi 6 yıl
cidden pcde sarmaz bu oyun
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Guest-B7E0863E7 6 yıl
çöp
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