Bloomberg : HP, mali hedeflerini tutturamayan bölümleri elden çıkarabilir





Önceki yıl yaşanan mali kriz ve arından gelen tepe yöneticisi değişimi sonrasında, dünyanın en büyük PC üreticisi konumunda olan HP'nin satılacağı dedikoduları dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Yeni yönetici Meg Whitman kesinlikle iddiaları reddetse de yeni gelen haberler firmanın bir yeniden yapılanma içine girebileceğini gösteriyor.





Bloomberg tarafından verilen habere göre, firmanın ABD Gizlilik Komisyonu'na sunduğu mali yıl sonu raporlarında, beklentileri karşılayamayan bölümlerin elden çıkarılması değerlendirilebileceği yorumu yapılıyor.





Ayrıca herhangi bir elden çıkarma durumunda gerek alıcı bulma sıkıntısı, gerekse alternatif çekilme stratejilerinin stratejik hedefleri tutturmada firmaya gecikme yaşatabileceği de vurgulanıyor.





Meg Whitman göreve geldiği günden bu yana, firmayı son 5 çeyrek yılda yaşanan satış azalmalarından uzaklaştırarak, yükselişe geçirmek için çalışıyor. Ancak geçen yıl yazıcı ve kişisel bilgisayar bölümlerinin biraraya getirilmesi nedeniyle, düşük satışlar yapan yazıcı cephesinin bu birlikteliği sarsmaya başladığı belirtiliyor. Geçen yıl kişisel bilgisayar bölümü 34.5 milyar dolarlık satış yaparken, yazıcı bölümü ise 24.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.





HP'nin muhtemel bir malvarlığı satışı düşündüğü ancak bazı nedenlerden dolayı henüz bir girişimde bulunmadığı anlaşılıyor. Bu yıl yaşanacak gelişmeler, firmanın bir karar almasında etkili olacaktır.

http://www.tomshardware.com/news/10-K-Filing-SEC-PPSG-Printing-Group-Personal-Systems,20139.html