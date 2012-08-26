Bloomberg : Samsung, yeni akıllı telefon ve tablet modellerinin çıkışını erteleyebilir

Samsung ve Apple arasında ABD'de devam eden patent ihlali davasında 1 milyar dolarlık tazminat kararının çıkmasının ardından, hukukçular ve patent uzmanları kararın yansımalarını değerlendirdi.





20 Eylül'de mahkeme Galaxy Tab 10.1 de dahil olmak üzere Apple'ın satış yasağı talep ettiği ürünleri görüşecek.





Davanın doğrudan ilgilendirdiği ilk firma Samsung. Değeri 219 milyar dolara ulaşan global akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, geliştirmekte olduğu bazı ürünlerde değişikliğe gidebilir. Güney Kore kaynaklı yatırım firmalarının görüşlerine göre, altı ayda bir yeni ürün geliştiren Samsung, üretim hattındaki bazı ürünlerinde davaya konu olan ihlallerden kaçınması için değişiklik yapabilir. Bu da ürünlerin geliştirme ve satışa sunma dönemlerini geciktirebilir. Değiştirilmesi gereken ürünlerin toplam değerinin 5.8 milyar dolar olabileceği öngörülüyor.





Bilgisayar bellek yongaları, düz ekran panel ve TV üretiminde lider olan Samsung, üretimi artırmak için yıl sonuna kadar 25 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Villanova Üniversitesi patent hukuğu profesörü Michael Risch, Samsung'un bazı tasarımlarda değişiklik yapacağını dile getiriyor.





Samsung ise ürün tanıtım tarihlerinde herhangi bir erteleme olmayacağını belirtiyor.





Apple'ın patent ihlali ile suçladığı diğer bir firma olan HTC açısından da bu dava önem taşıyor. Tayvanlı hukukçular, HTC'nin Samsung'un davasındaki patentleri dikkatle incelediğini ve kendi davasını ilgilendirecek patentleri mercek altına aldığını vurguluyor. Samsung davasındaki patentlerden ikisi, Apple'ın pek çok HTC cihazına açtığı davanın konusunu oluşturuyor.





Diğer bir yatırımcı Seo Won Seok, bu davanın Android ekosisteminin tamamını ilgilendirdiğini ifade ediyor. Talep ettiği tazminatın yarısını alan Apple'ın federal kanunlara göre miktarı üç katına kadar çıkarma ihtimali bulunuyor.





Apple ile Samsung bilindiği gibi işlemci ve panel üretiminde işbirliği halinde. Samsung'un gelirinin yüzde 9'u Apple'dan geliyor.





27 Ağustos'ta Apple, hangi Samsung cihazının yasaklanmasını istediğini tek sayfa halinde jüreiye sunacak ve 20 Eylül'de de karar verilecek.





Uzmanlar satış yasağı kararının Samsung'a 5 milyar dolarlık bir zarar vereceğini hesaplıyor. Ancak kararın uygulamaya konulmasının uzun sürecek olması ve Samsung'un temyiz başvurusuyla süreci uzatması neticesinde firma bu zararı kolaylıkla tazmin edebilecek.





Ürün geliştirmesinin gecikmesi konusu şimdilik ABD içerisine sunulacak cihazlar için geçerli olacak. Ancak 4 kıtada devam eden davaların bu karar sonrasında oluşacak seyrine göre global ürün lansmanlarında da bazı gecikmeler yaşanabilir. IFA 2012 fuarında kararın etkileri biraz daha şekillenecektir.