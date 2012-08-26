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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bloomberg : Samsung, yeni akıllı telefon ve tablet modellerinin çıkışını erteleyebilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Apple arasında ABD'de devam eden patent ihlali davasında 1 milyar dolarlık tazminat kararının çıkmasının ardından, hukukçular ve patent uzmanları kararın yansımalarını değerlendirdi.

20 Eylül'de mahkeme Galaxy Tab 10.1 de dahil olmak üzere Apple'ın satış yasağı talep ettiği ürünleri görüşecek. 

Davanın doğrudan ilgilendirdiği ilk firma Samsung. Değeri 219 milyar dolara ulaşan global akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, geliştirmekte olduğu bazı ürünlerde değişikliğe gidebilir. Güney Kore kaynaklı yatırım firmalarının görüşlerine göre, altı ayda bir yeni ürün geliştiren Samsung, üretim hattındaki bazı ürünlerinde davaya konu olan ihlallerden kaçınması için değişiklik yapabilir. Bu da ürünlerin geliştirme ve satışa sunma dönemlerini geciktirebilir. Değiştirilmesi gereken ürünlerin toplam değerinin 5.8 milyar dolar olabileceği öngörülüyor.

Bilgisayar bellek yongaları, düz ekran panel ve TV üretiminde lider olan Samsung, üretimi artırmak için yıl sonuna kadar 25 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Villanova Üniversitesi patent hukuğu profesörü Michael Risch, Samsung'un bazı tasarımlarda değişiklik yapacağını dile getiriyor.

Samsung ise ürün tanıtım tarihlerinde herhangi bir erteleme olmayacağını belirtiyor.

Apple'ın patent ihlali ile suçladığı diğer bir firma olan HTC açısından da bu dava önem taşıyor. Tayvanlı hukukçular, HTC'nin Samsung'un davasındaki patentleri dikkatle incelediğini ve kendi davasını ilgilendirecek patentleri mercek altına aldığını vurguluyor. Samsung davasındaki patentlerden ikisi, Apple'ın pek çok HTC cihazına açtığı davanın konusunu oluşturuyor. 

Diğer bir yatırımcı Seo Won Seok, bu davanın Android ekosisteminin tamamını ilgilendirdiğini ifade ediyor. Talep ettiği tazminatın yarısını alan Apple'ın federal kanunlara göre miktarı üç katına kadar çıkarma ihtimali bulunuyor.

Apple ile Samsung bilindiği gibi işlemci ve panel üretiminde işbirliği halinde. Samsung'un gelirinin yüzde 9'u Apple'dan geliyor. 

27 Ağustos'ta Apple, hangi Samsung cihazının yasaklanmasını istediğini tek sayfa halinde jüreiye sunacak ve 20 Eylül'de de karar verilecek. 

Uzmanlar satış yasağı kararının Samsung'a 5 milyar dolarlık bir zarar vereceğini hesaplıyor. Ancak kararın uygulamaya konulmasının uzun sürecek olması ve Samsung'un temyiz başvurusuyla süreci uzatması neticesinde firma bu zararı kolaylıkla tazmin edebilecek. 

Ürün geliştirmesinin gecikmesi konusu şimdilik ABD içerisine sunulacak cihazlar için geçerli olacak. Ancak 4 kıtada devam eden davaların bu karar sonrasında oluşacak seyrine göre global ürün lansmanlarında da bazı gecikmeler yaşanabilir. IFA 2012 fuarında kararın etkileri biraz daha şekillenecektir.


http://www.businessinsider.com/samsung-product-delays-2012-8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
strahd_von_zarovich 6 yıl en beğenilen
Eğer Samsung Jelly Bean i iyi kullandıysa Apple a sağladığı ekrandan daha yüksek çözünürlüklü cihazlar çıkaracak. Bu sayede büyük rakamların her şey olduğuna inanan insanları da kendi tarafına çeker. Dava konusunda samsung her ne kadar bölümlerimiz farklı yönetiliyor dese de onlarda apple ile daha fazla uğraşacaklardır. Hele birde sadece amerikadaki mahkemeler verdikleri kararla kalırlarsa apple ın şerefi falan kalmaz . Yeni iphone da 4s gibi çıkarsa , samsung note 2 ile hem telefon hem tablet pazarından büyük paylar alır. Apple düşüşe geçer.
Eğer Samsung Jelly Bean i iyi kullandıysa Apple a sağladığı ekrandan daha yüksek çözünürlüklü cihazlar çıkaracak. Bu sayede büyük rakamların her şey olduğuna in...
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ColDasHeLL 6 yıl
samsung'u hafife aldı sanırım apple. fakat samsung bu kullanıcı kitlesiyle sırtı yere gelmez adamlar hak ediolar verdigin parayı.fazlasıyla hemde
sempatizanlıkta yok bu arada hangisi iyise o
samsung'u hafife aldı sanırım apple. fakat samsung bu kullanıcı kitlesiyle sırtı yere gelmez adamlar hak ediolar verdigin parayı.fazlasıyla hemdesempatiza...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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nurettinaz 6 yıl
Umarım samsungunda appleında sonu izlanda gibi olur.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar sacmalamayin elma en kaliteli en hizli 40 cihaz uretse bile 2000 tl verdigin cihaz kendinin degil hala ayyyy tunesin kölesi. ben öz ve gür olmayi severim benim olsun isterim. ha masada hava atmak icin cihazi kullaniyosan ve cihazin hic bir teknelojik ozelliginden daha faydalanmasini bile bilmiyosan yani onunla vakit gecirmiyosan zaten oyle bicihazada veya s2.s3 vs yede gerek yok.
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depeche35 6 yıl
Niyetliyim 124Serçemi satıp Note2 alacağım.İyi araba alamadım hiç değilse ekosistemin en değerli en olağandışı cihazını alayım..
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Zuko 6 yıl
Apple'ın gözü dönmüş fanları yerini Samsung fanlarına bırakıyor. İnsanların haline bak, yazık.
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sinergy 6 yıl
apple fanlarından daha fazla samsung fanı olmuş
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bushways444 6 yıl
Apple ile Samsung bilindiği gibi işlemci ve panel üretiminde işbirliği halinde. Samsung'un gelirinin yüzde 9'u Apple'dan geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ColDasHeLL 6 yıl
samsung'u hafife aldı sanırım apple. fakat samsung bu kullanıcı kitlesiyle sırtı yere gelmez adamlar hak ediolar verdigin parayı.fazlasıyla hemde
sempatizanlıkta yok bu arada hangisi iyise o
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Özgür Can 6 yıl
Umarım Note 2'nin çıkış tarihi ertelenmez
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JohnLord 6 yıl
vitor reis
Yeni nesil iphone arifesinde zaten öyle bir salaklık yapacağnı düşünmüyorum samsungun.. kendi ipini çeker. apple yine kasup kavuracak ortalığı samsung ise her zamanki gibi tozları yutmayla yetincek

Aynı fiyata çıkan Samsung Galaxy S2 İphone 4
Samsung Galaxy S3 ve İphone 4s 'in satış rakamlarına bakarsan kimin daha çok toz yuttuğunu görmüş oluruz.
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hakanr 6 yıl
Hiç merak etmeyin Google Apple'nin eline verecek sopayı hiç merak etmeyin
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JrMaster 6 yıl
Google + üreticiler vs apple savaşında kaybedenler apple ve microsoft gibi fırsatçılar olacak
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myhotyro 6 yıl
Dikdörtgenin kullanım hakkı benimdir başkası kullanamaz diyen firma kısa vaddede olmasa da uzun vadede kaybetmeye mahkumdur. Samsung kısa vadede birkaç milyar dolar kardan zarar edebilir ama uzun vadede bundan zararlı çıkacak firma Apple'dır.
Diğer firmalar Apple'a karşı kazandıkları onlarca patent davasında bu zamana kadar pek agresif olmadılar. Bundan sonra ellerindeki patentler ile Apple'a karşı daha agresif yaklaşacakları kuşku götürmez.
Kısaca uzun vadese elmandaki ısırık sayısı birden fazla olacaktır.
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ment877 6 yıl
Samsung bununda üstesinden gelir evelallah
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