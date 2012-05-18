Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bloomberg : Steve Jobs yeni nesil iPhone modeli tasarımında aktif rol aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,3b
1
52
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili farklı tasarım iddiaları gündeme sık sık geliyor. Apple'ın artık daha büyük bir ekrana geçiş yapacağı konusunda yoğun görüşler bulunurken, Bloomberg yeni iPhone'da da Steve Jobs'ın izlerinin olacağını belirtti.

Büyük ekran, LTE desteği, daha güçlü bir işlemci aslında iPhone 4S duyurulmadan önce de gündeme gelmişti. Firmaya yakın kaynaklar Steve Jobs'ın yoğun bir şekilde yeni iPhone tasarımı için çalıştığını ve modeli yeniden tasarladığını iddia ediyor.

Geçen yıl sağlık sebepleri nedeniyle tepe yöneticiliğini bıraktıktan sonra Steve Jobs yeni iPhone modelinin tasarımı üzerine yoğunlaştı. 

Apple ilk tasarım değişikliğini iPhone 4 ile yapmıştı. Analistler iPhone 4S modelinde tasarıma dokunmayan Apple'ın bununla birlikte akıllı telefon segmentinde yaşanan hızlı değişim nedeniyle daha büyük ekran boyutunu masaya yatırdığını vurguluyor.

Apple hali hazırda LG Display, Sharp, Japan Display gibi firmalarla 4 inçlik ekran için çalışmalara başlamış durumda. Üretime başlama tarihi olarak ise Haziran ayı işaret ediliyor.

Yeni iPhone modeli yeni iPad modelinde olduğu gibi hücresel veri ağlarında en hızlı bağlantıyı sağlayacak. 

iPhone 4S modelinde yaşanan stok azlığını buna yoran çevreler mevcut. Tüm kaynaklar 4 inçlik bir model üzerinde fikir birliğine varsa da kasa boyutu değişmeden ekran mı değişecek yoksa kasa boyutu da mı değişecek buna cevap bulabilmiş değil.

Haziran ayında WWDC 2012 konferansında yeni iPhone ve iPad mini hakkındaki dedikodular karşılığını bulacaktır. Burada bir gelişme yaşanmaması halinde ise Ekim ayını beklemek en mantıklısı olacaktır.

http://www.bloomberg.com/news/2012-05-17/apple-said-to-plan-overhaul-of-iphone-with-bigger-screen.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asaltek 7 yıl en beğenilen
bir telefonda yanlızca bir adet button un olması bile başlı başına bir devrimdi. Hastalığı ciddileştikten sonra işle falan uğraştığını hiç sanmıyorum, kurduğu ve büyük bir emekle zirveye taşıdığı firmasının gelirlerinden ailesine ne kadar yararlandırabileceğinin hesaplarını yapıyordur doğal olarak. Bir sgs2 kullanıcısı olarak steve amcanın yeri ilk sıradadır. İlk iphonun sunumu bir teknoloji devrimidir.
bir telefonda yanlızca bir adet button un olması bile başlı başına bir devrimdi. Hastalığı ciddileştikten sonra işle falan uğraştığını hiç sanmıyorum, kurduğu v...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 7 yıl
DH Misafiri
wıtchkıngBu misafir hesaplar ne zaman kapatılacak? Her samsung apple haberinin altıda en az 1-2 tane görmekten bıkıyor insan.
bu konuda cok dertli gördüm seni sanki yıllı DH para ödüyormuş ve bunu bir farkı olmalı gibi hissediyormussun gibi?sen madem üyesin üyeliğini bil yada böle üye olanların silivride yer boş oraya gitsinler.

Para mı ödemesi gerekiyor? Adam zaten üyeliğini bilerek konuşuyor -ki ben de katılıyorum. Buradaki bağnaz yorumlarla amaçlanan ne bilgi paylaşımı ne de seviyeli bir tartışma. Amacı dışında kullanılan misafir hesap bence de kapatılmalı. O kadar boş yorumlarla karşılaşabiliyoruz ki amaç sırf ortalığı karıştırmak, fikir beyan etmek falan değil. O yüzden, dağdan gelip bağdakini kovarcasına dil uzatmadan önce gerçekten olup biteni görmek lazım.
DH MisafiriwıtchkıngBu misafir hesaplar ne zaman kapatılacak? Her samsung apple haberinin altıda en az 1-2 tane görmekten bıkıyor insa...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wıtchkıng 7 yıl
Bu misafir hesaplar ne zaman kapatılacak? Her samsung apple haberinin altıda en az 1-2 tane görmekten bıkıyor insan.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3dfx 6 yıl
Açılış ekranına bebeklik , kapanışa da mezar taşı resmi konsun Steve abimizin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zig Zag 6 yıl 3dfx
3dfx

Açılış ekranına bebeklik , kapanışa da mezar taşı resmi konsun Steve abimizin.

Bu neyin kafasıdır dostum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sedat79 7 yıl
teknolojiyi en estetik işçilikle Apple in tüm ürünlerine harmanlanması konusunda Steve Jobsun emeği büyüktü.Lakin bende hastalıgı ilerledikten sonra işten güçten kendini uzaklaştırdığına tüm kalbimle inanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
reklam için steve mezarından çıkaracaklar nerdeyse..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Charue2 7 yıl
bu benziyor yeni nesile :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALPEREN_06 7 yıl
bence yeni jenerasyon iphone da daha büyük ekran kullanılacağı kesin ama benim asıl merakım nitelik-içerik.şimdi sizlere yeni iphone de 1080p retina ekran,lte desteği ve buna paralel 2gb ram(lte teknolojisinin 3g ye oranla daha fazla ram desteğine ihtiyaç duymasından dolayı,yeni nesil 4 çekirdekli işlemci ve konsol seviyesi grafik desteği sunan ekran kartı kullanılacak desem buna en olumludan en olumsuza kadar birçok eleştiri gelir.ama yukarıda bahsettiğim donanımın hepsini bir arada da ancak apple vereceğinide taraflı tarafsız herkes kabul eder.ayrıca yaklaşık bir yıl önce s.j. apple ın sadece tasarım,yazılım ve verimlilikte değil,donanımda da en iyisini vereceğine değinmişti.bununda sanırım doğruluğunu yeni ipad ve yeni macbook pro ile görmüş bulunuyoruz.bence yeni iphone da nasılki yeni macbook pro sınıfının her yönden en iyisi ise,o da öyle olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
alacak olan alir almayan almaz ortaligi savas alanina cevirmeye gerek yok.ios ta size kalmaz androidde.hos bu dunya kimseye kalmayacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.m.y. 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

alacak olan alir almayan almaz ortaligi savas alanina cevirmeye gerek yok.ios ta size kalmaz androidde.hos bu dunya kimseye kalmayacak.

budur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
reklam kokan hareketler bunlar apple efendiii
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 7 yıl
DH Misafiri
Apple yaparsa alırım fiyatına bakmam , o kadar.

koyun
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhant 7 yıl
interlagos
12 Angry Men
feCiaLem apple gerçekten devrim niteliğinde işler yapıyor ama Türkiyeye telefon gelince çok pahalı oluyo ama yinede o parayı hak ediyor.. bu vergi işleri keşke daha düşük olsa.. tasarım konusunda kesinlikle bir değişikliğe gidilmeli..
Pardon parayı hakkediyormu sizin gibiler olmasa apple kimi kekliycek zaten s2 4s nin yarı fiyatında ama 2 katı performansı var ayrıca özgürce takılma imkanında var :)
Galaxy S ilk çıktığında iphone 4 ile neredeyse aynı fiyattı. hatta bazı kampanyalarda iphone 4 daha ucuzdu. şimdi ben 2 yıl önce aldığım iphone 4ümü satıp sıfır bir galaxy s2 alabilirim. benimle aynı zamanda galaxy s alanlar acaba satınca hangi telefonu alabiliyorlardır? kim keklendi?

Senin Allah'ina kurban. Tokat gibi 4 çekirdekli bir laf! Ama anlayana.
Arkadasim sifir s2 sini zor, zar aylarca ugrastida iphone4 8gb ile anca takas edebildi dunya varmis diyor. Acaba eamsumgumu alan adam nasil dayaniyordur. Kapanmayan uygulamalara gun ortasi pil,bitmeleri vs vs iphone ohh dumya varmis diyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Pisagor- 7 yıl
Yeni bir ıphone çıkacak ise ekran boyutunun değişmesi şart !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
raptor2009 7 yıl
Adam öldü gitti hala üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar ne kadar acımasız bir dünya olmuş. :s
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12255 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 4s ve
4 etiket daha 4 inch iphone steve jobs iphone 5 Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Canlı" 18 Mayıs 2012 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim