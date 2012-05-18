Bloomberg : Steve Jobs yeni nesil iPhone modeli tasarımında aktif rol aldı

Yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili farklı tasarım iddiaları gündeme sık sık geliyor. Apple'ın artık daha büyük bir ekrana geçiş yapacağı konusunda yoğun görüşler bulunurken, Bloomberg yeni iPhone'da da Steve Jobs'ın izlerinin olacağını belirtti.





Büyük ekran, LTE desteği, daha güçlü bir işlemci aslında iPhone 4S duyurulmadan önce de gündeme gelmişti. Firmaya yakın kaynaklar Steve Jobs'ın yoğun bir şekilde yeni iPhone tasarımı için çalıştığını ve modeli yeniden tasarladığını iddia ediyor.





Geçen yıl sağlık sebepleri nedeniyle tepe yöneticiliğini bıraktıktan sonra Steve Jobs yeni iPhone modelinin tasarımı üzerine yoğunlaştı.





Apple ilk tasarım değişikliğini iPhone 4 ile yapmıştı. Analistler iPhone 4S modelinde tasarıma dokunmayan Apple'ın bununla birlikte akıllı telefon segmentinde yaşanan hızlı değişim nedeniyle daha büyük ekran boyutunu masaya yatırdığını vurguluyor.





Apple hali hazırda LG Display, Sharp, Japan Display gibi firmalarla 4 inçlik ekran için çalışmalara başlamış durumda. Üretime başlama tarihi olarak ise Haziran ayı işaret ediliyor.





Yeni iPhone modeli yeni iPad modelinde olduğu gibi hücresel veri ağlarında en hızlı bağlantıyı sağlayacak.





iPhone 4S modelinde yaşanan stok azlığını buna yoran çevreler mevcut. Tüm kaynaklar 4 inçlik bir model üzerinde fikir birliğine varsa da kasa boyutu değişmeden ekran mı değişecek yoksa kasa boyutu da mı değişecek buna cevap bulabilmiş değil.





Haziran ayında WWDC 2012 konferansında yeni iPhone ve iPad mini hakkındaki dedikodular karşılığını bulacaktır. Burada bir gelişme yaşanmaması halinde ise Ekim ayını beklemek en mantıklısı olacaktır.