Blue Origin aynı roketi dördüncü kez indirdi: İşte o inanılmaz anlar (VİDEO)

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, tekrar kullanılabilir roketi New Shepard'ı dördüncü kez indirerek büyük bir başarıya imza attı. SpaceX'in aksine bugüne kadar dışarıya kapalı bir politika izlemeyi tercih eden şirket aynı zamanda ilk defa bir iniş denemesini YouTube üzerinden de canlı yayınladı.Geçtiğimiz Pazar günü TSİ 17.36'da kalkış yapan New Shepard roketi kalkış anından 8 dakika sonra başarıyla iniş yaptı. Kalkıştan bir süre sonra roketten ayrılan mürettebat kapsülüyse paraşüt sistemleri kullanarak New Shepard'dan yaklaşık bir dakika sonra inişini gerçekleştirdi.New Shepard roketiyle beraber önümüzdeki yıllarda uzay turizmini başlatmayı hedefleyen Blue Origin şirketi bu iniş denemesini başka bir test için daha kullandı. Roketten ayrılan mürettebat kapsülünün herhangi bir aksilik halinde de güvenliği sağlamasını isteyen şirket paraşütlerden birisini istemli bir şekilde açmayarak kapsülü yalnızca iki paraşütle iniş yaptırmaya zorladı. Bu değişikliğe rağmen iniş sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi.Blue Origin'in şu an için tek roketi olan New Shepard, alt-yörünge(100 km yükseklik) bölgesine yolcu taşımak için (uzay turizmi) dizayn ediliyor. 100 km yüksekliğe ulaştıktan sonra taşıdığı yolculara 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunan New Shepard, yapılış amacı ve dizayn anlamında SpaceX'in Falcon 9 roketinden oldukça farklı. Her ne kadar iki roket de tekrar kullanılabilir sınıfına giriyor olsalar da; Blue Origin ve SpaceX'in bu alandaki başarıları birbirleriyle karıştırılmamalı.New Shepard'ın dördüncü kez iniş yapmayı başardığı o muhteşem anlara aşağıdaki YouTube penceresini kullanarak sizler de göz atabilirsiniz.