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Blue Origin aynı roketi dördüncü kez indirdi: İşte o inanılmaz anlar (VİDEO)

Tekrar kullanılabilir roketi New Shepard ile çok yakında uzay turizmini başlatacak olan Blue Origin testlere devam ediyor. İşte geçtiğimizPazar günü gerçekleşen başarılı denemenin muhteşem videosu:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, tekrar kullanılabilir roketi New Shepard'ı dördüncü kez indirerek büyük bir başarıya imza attı. SpaceX'in aksine bugüne kadar dışarıya kapalı bir politika izlemeyi tercih eden şirket aynı zamanda ilk defa bir iniş denemesini YouTube üzerinden de canlı yayınladı.

Geçtiğimiz Pazar günü TSİ 17.36'da kalkış yapan New Shepard roketi kalkış anından 8 dakika sonra başarıyla iniş yaptı. Kalkıştan bir süre sonra roketten ayrılan mürettebat kapsülüyse paraşüt sistemleri kullanarak New Shepard'dan yaklaşık bir dakika sonra inişini gerçekleştirdi.

New Shepard roketiyle beraber önümüzdeki yıllarda uzay turizmini başlatmayı hedefleyen Blue Origin şirketi bu iniş denemesini başka bir test için daha kullandı. Roketten ayrılan mürettebat kapsülünün herhangi bir aksilik halinde de güvenliği sağlamasını isteyen şirket paraşütlerden birisini istemli bir şekilde açmayarak kapsülü yalnızca iki paraşütle iniş yaptırmaya zorladı. Bu değişikliğe rağmen iniş sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi.

Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"
Blue Origin ve SpaceX farklı amaçlara sahip

Blue Origin'in şu an için tek roketi olan New Shepard, alt-yörünge(100 km yükseklik) bölgesine yolcu taşımak için (uzay turizmi) dizayn ediliyor. 100 km yüksekliğe ulaştıktan sonra taşıdığı yolculara 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunan New Shepard, yapılış amacı ve dizayn anlamında SpaceX'in Falcon 9 roketinden oldukça farklı. Her ne kadar iki roket de tekrar kullanılabilir sınıfına giriyor olsalar da; Blue Origin ve SpaceX'in bu alandaki başarıları birbirleriyle karıştırılmamalı.

New Shepard'ın dördüncü kez iniş yapmayı başardığı o muhteşem anlara aşağıdaki YouTube penceresini kullanarak sizler de göz atabilirsiniz.
 

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DH Misafiri 3 yıl
2050'de ilk yerli ucagimizi yapacagiz kimse merak etmesin bölgesel güç, küresel aktör olma adına bu çok önemli.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
dünya üzerinde teknoloji tekeli olan NASA insanların nasıl uzaya çıkacağını öğretti ! ama bunu bu işin maliyeti bu kadar yüksek olur diye öğretti !!!
şu an nasa nın gizli çalışmaları arasında plazma roket sistemli var !
ve bununlar normal itişli gaz sistemi 100 kat daha verimli ve 100 kat daha uzak mesafeye gitmek olası !
inanmıyorsanız nasa plazma motor diye aratın !
1 Yanıt Yanıtla
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knnkpln 3 yıl SEO-Uzmanı
Plazma motor şuanda uzayda seyir için işe yarar durumda yani yer çekimsiz ortamda. Şuan için önemli olan dünya üzerinden kalkış iniş yapabilmek. Hali hazırda zaten yeniden kullanabilir roketlerde ancak alt uzaya kadar gidebiliyor yörüngeden ayrılamıyor, ayrılsa bile zaten yakıtı yetmez yakıtı yetmesi içinde daha büyük olmaları lazım, daha büyük olurlarsa da Nasanın roketleri kadar büyük olurlar. Sonuç olarak Nasanın bunda bir suçu yok, teknoloji yetersiz. Blue Origin ve SpaceX sadece mevcut teknolojiyi biraz daha verimli hale getirip, ticari amaç için tasarlanmış roketler.
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emir kustirika 3 yıl
simbolmina
4. indirişte artık inanılmaz değildir muhtemelen. Bu roket Falcona göre epey küçükmüş sanırım. Bu yüzden indirmesi ve tekrar kullanılması görece daha kolaymış.

aynen kardeşim yanlışım yoksa biri 50 km yuksele bilirken öteki 150 km den el sallaya biliyor
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crazywinner3 3 yıl
Biz de daha iyisi yok muydu
edit: pardon ahmet gözütok değilmiş
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simbolmina 3 yıl
4. indirişte artık inanılmaz değildir muhtemelen. Bu roket Falcon'a göre epey küçükmüş sanırım. Bu yüzden indirmesi ve tekrar kullanılması görece daha kolaymış.
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