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Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın

Blue Origin tekrar kullanılabilir alt yörünge roketi New Shepard'ın testlerine devam ediyor. 10. başarılı deneme uçuşunu gerçekleştiren şirketin çok yakında insanlı uçuşlara başlaması bekleniyor.
3 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzay turizmini resmen başlatmaya artık çok yakın. Tekrar kullanılabilir roketi New Shepard'ı geçtiğimiz günlerde yine başarılı bir şekilde test eden şirket, bu yıl içerisinde ilk kez mürettebatlı bir uçuşa çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca uzay turizmi için bilet satışları da yakında başlayacak.

Test uçuşunun ardından bazı açıklamalar yapan Blue Origin yetkilisi Ariane Cornell,"Gerçekten de çok heyecanlı bir süreç içerisindeyiz. İnsanlı uçuşlara artık çok az kaldı. Bu yılın sonuna doğru ilk kez bir insanı alt yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyoruz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi öncelikle tam olarak hazır olmamız ve yolcularımızın güvenliğinden emin olmamız gerekiyor. Acelemiz yok." sözlerini kullandı.

Blue Origin 23 Ocak'ta gerçekleştirdiği test uçuşu:


Blue Origin, uzay gezisi için bilet satın alan yolcularını Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe taşıyacak. Alt yörünge olarak isimlendirilen bu bölgede yolcular 4 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi yaşayacak ve Dünya'yı uzaydan seyretmenin ayrılacağını hissedecek.

Tabi böylesine bir yolculuğun tahmin edeceğiniz üzere tuzlu bir ücreti de olacak. Jeff Bezos, bilet fiyatlarını şu an için henüz resmi olarak açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl Reuters'a konuşan şirket çalışanları, biletlerin en az 200 bin dolar seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini söylemişti. Blue Origin, uzay turizminden ciddi bir gelir elde etmeyi bekliyor.

Şirketin uzay turizminden kazandığı gelirler daha büyük roketler ve uzay araçları yapmak için kullanılacak. Blue Origin'in devasa tekrar kullanılabilir roketi New Glenn şu anda geliştirme sürecinde bulunuyor. Falcon 9'dan iki kat güçlü olan roket en son ABD Hava Kuvvetleri tarafından tam 500 milyon dolarlık yatırım almıştı. Roketin 2021 yılında ilk uçuşuna çıkması bekleniyor.

New Glenn'in temsili videosu:


https://www.nbcnews.com/mach/science/blue-origin-wants-launch-person-space-end-year-ncna962416 Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Soyulacak kazlar havada karada var.
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10ff 3 ay
Poşetler 25 kr olmuş...
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OverClocK1ng 3 ay
Uzay turizmi neredeyse başladı başlayacak. Yani yüzlerce insan uzaya gidecek ve Dünya'nın yuvarlak olduğunu görebilecekler.
Adamlar bırak uzaya gitmeyi, Mars'a bile uzay gemisi yolladılar. Hatta orada kolonileşme planları bile işleyişte. Nasa'nın gönderdiği uzay gemisi, milyonlarca kilometre uzaktan fotoğraf yolluyor.
Bu durumda bile hâlâ Dünyanın düz olduğunu iddia edenlerle, Uzaya Gidilmediciler var. Bakalım yüzlerce insan uzaya gidince bu Dünya Düzcülerle, Uzaya Gidilmediciler ne diyecekler çok merak ediyorum.
- Yuvarlakmış beeee, hayreett...
- Gidilmiş yaaaw...
1 Yanıt Yanıtla +1
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terimer 3 ay OverClocK1ng
Aynen :-)
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pspoor 3 ay
Once SpaceX seviyesine gelsin. Blue Origin testlerde cok dikkatli davraniyor, hatalara karsi onlem aliyorlar, bu guzel. Ama daha hala ortada belirgin bir basarilari yok. Acikcasi simdiye kadar en azindan birkac kez roketleri yere indirmeleri gerekirdi...
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