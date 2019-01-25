Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzay turizmini resmen başlatmaya artık çok yakın. Tekrar kullanılabilir roketi New Shepard'ı geçtiğimiz günlerde yine başarılı bir şekilde test eden şirket, bu yıl içerisinde ilk kez mürettebatlı bir uçuşa çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca uzay turizmi için bilet satışları da yakında başlayacak.

https://www.nbcnews.com/mach/science/blue-origin-wants-launch-person-space-end-year-ncna962416

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