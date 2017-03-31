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Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler

Tekrar kullanılabilir alt yörünge roketi New Shepard'ı uzun bir süredir test etmeye devam eden Blue Origin, artık yavaş yavaş hedeflediği uzay turizmini başlatmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, 2018 itibariyle ilk turistleri uzaya taşımayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda artık son aşamalara kadar gelen şirket, yolcularını taşıyacağı kapsül içerisinden de bazı temsili kareler paylaştı.

Blue Origin'in paylaştığı görsellerde ilk kez iç detaylarını görebildiğimiz kapsül, bugüne kadar tam beş kez alt yörüngeye fırlatılıp tekrar Yeryüzü'ne indirilen tekrar kullanılabilir roket New Shepard'ın üstünde konumlanacak. Toplamda altı kişilik koltuk sayısına sahip olan kapsülün her bir koltuğunun önünde devasa birer cam bulunuyor. Yolcular bu camlar sayesinde uzayın ve Dünya'nın muhteşem manzarasının keyfini çıkaracaklar.

Jeff Bezos: Tüm koltuklarımız cam kenarı

Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler
Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler

Bir koltuğun fiyatı 100-200 bin dolar civarında

Blue Origin'in bu lüks uzay macerasının tuzlu bir fiyata da sahip olacağını muhtemelen tahmin etmişsinizdir. New Shepard roketiyle yüzeyden 100 kilometre yüksekliğe çıkıp alt yörünge dediğimiz bölgede yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşamak ve Dünya'yı uzaydan seyretmek isteyen yolcuların 100-200 bin dolar arasında bir ücret edemeleri gerekeceği konuşuluyor.

Blue Origin'in üçüncü iniş denemesinden görüntüleri aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.


http://www.theverge.com/2017/3/29/15105684/blue-origin-new-shepherd-crew-interior-photos-tourist-space Yorum Yaz
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Bu boncuk tanesine dışarıdan bakabilmeyi çok isterdim.
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St Batuhan 2 yıl
4 dakika değil de 4 saat olsa bu para mantıklı ama 4dk orada olmak için çok uçuk. Bare sonraki binişlerde indirimli tarife olsa.
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tobepeople 2 yıl
4dk. için değmez ayrıca o kadar yakın ki bari misket kadar falan görsünler dünyayı ve diğerlerini görebilseydi yine de giden olur tabi evlilik vs için ve zengin adam acımaz gider tabii...
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kadirirdem 2 yıl
Kim binmek istemez acaba...
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prowl12 2 yıl
4 dk kısa oraya gidipte o tadı aldıktan sonra yarım kalır adamın içinde kalır
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axaxa 2 yıl
Bi tur biniyim be :)
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Alpha Centauri 2 yıl
çok isterdim gezmeyi
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Krone 2 yıl
100 bin dolar maddi durumu iyi olana batmaz. Gerçekten müthiş bir deneyim olurdu.
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fantezimuziginsevilenismi 2 yıl
param olsa verir binerdim.
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Bu boncuk tanesine dışarıdan bakabilmeyi çok isterdim.
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Popüler, blue origin ve
6 etiket daha new shepard uzay turizmi MPopüler Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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