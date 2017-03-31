Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler

Jeff Bezos: Tüm koltuklarımız cam kenarı

Bir koltuğun fiyatı 100-200 bin dolar civarında

Blue Origin'in üçüncü iniş denemesinden görüntüleri aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, 2018 itibariyle ilk turistleri uzaya taşımayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda artık son aşamalara kadar gelen şirket, yolcularını taşıyacağı kapsül içerisinden de bazı temsili kareler paylaştı.Blue Origin'in paylaştığı görsellerde ilk kez iç detaylarını görebildiğimiz kapsül, bugüne kadar tam beş kez alt yörüngeye fırlatılıp tekrar Yeryüzü'ne indirilen tekrar kullanılabilir roket New Shepard'ın üstünde konumlanacak. Toplamda altı kişilik koltuk sayısına sahip olan kapsülün her bir koltuğunun önünde devasa birer cam bulunuyor. Yolcular bu camlar sayesinde uzayın ve Dünya'nın muhteşem manzarasının keyfini çıkaracaklar.Blue Origin'in bu lüks uzay macerasının tuzlu bir fiyata da sahip olacağını muhtemelen tahmin etmişsinizdir. New Shepard roketiyle yüzeyden 100 kilometre yüksekliğe çıkıp alt yörünge dediğimiz bölgede yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşamak ve Dünya'yı uzaydan seyretmek isteyen yolcuların 100-200 bin dolar arasında bir ücret edemeleri gerekeceği konuşuluyor.