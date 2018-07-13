Blue Origin'le uzay seyahatinin bedeli en az 200 bin dolar olacak

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Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos tarafından kurulan uzay turizmi şirketi Blue Origin, henüz insanlı bir yolculukla roketlerini test etmiş değil ancak şirketin sunduğu uzay yolculuğu fikri bu yolculuğu maliyeti hakkındaki tartışmaları çoktan başlatmış durumda. New Shepard isimli roketiyle yeryüzünden 100 kilometre yükseğe çıkıp misafirlerine, Dünya'yı uzaydan seyretme imkanı sunacak olan şirketin uzay yolculuğu için 100-200 bin dolarlık ücret isteyeceği konuşuluyordu. Reuters'a konuşan iki şirket çalışanına göre ise uzay yolculuğunun bedeli tahminlerin üstünde olabilir.





En az 200 bin dolar

Şirketin fiyatlandırma stratejisi şu aşamada gizli olduğundan Reuters, kendileriyle bilgi paylaşan iki çalışanın ismini saklı tutuyor ancak çalışanlardan ilki bilet fiyatının 200 ila 300 bin dolar arasında olacağını; diğeri ise bilet fiyatının en az 200 bin dolar olacağını belirtiyor. Yani daha önceki tahminlerde üst sınır olan 200 bin dolar seviyesi, şirket tarafından taban fiyat olarak görülüyor. Çalışanların açıkladığı fiyatların doğru olması halinde oldukça lüks olsa da uzay turizminde sıkı bir rekabet yaşanacağını söyleyebiliriz zira bir diğer uzay turizmi şirketi Virgin Galactic 200 ila 250 bin dolar arasında fiyatlandırdığı biletleri halihazırda satışa sunmuş durumda.





Söz konusu fiyatlar henüz netlik kazanmamış olsa da iki çalışanın açıklamalarının örtüşmesi bilet fiyatının 200-300 bin dolar olabileceğini gösteriyor. Daha önceki tahminlerin üstünde olan bu fiyatlar yine de Blue Origin'in maliyetini karşılamak için yeterli değil. New Shepard roketinin taşıdığı kapsülle insanlara yer çekimsiz ortamı deneyimleme imkanı sunacak olan şirket, yolculuk maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Buna karşılık kapsüller 6 kişilik. Yani 6 kişinin 300 bin dolar ödemesi halinde bile şirket 8.2 milyon dolar zarar edecek.





Tabi tüm bu hesaplamalara geçmeden önce şirketin insanlı uçuşlarla New Shepard roketini ve kapsülü test etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl roketi ve kapsülü mankenlerle test eden şirket, insanlı testlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili ayrıntıları paylaşmış değil ancak şirketin daha önce yaptığı açıklamalara göre bu yıl içinde roket ilk kez insanlı yolculuğa çıkacak.

https://www.engadget.com/2018/07/13/blue-origin-suborbital-flight-ticket-price/