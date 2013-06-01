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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlueStacks, Android'li oyun konsolu GamePop'un perakende fiyatını ve anlaşmaya vardığı yeni geliştiricileri açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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BlueStacks, Android'li oyun konsolu GamePop'un perakende fiyatını ve anlaşmaya vardığı yeni geliştiricileri açıkladı

Abonelik sistemini benimseyen Android işletim sistemli oyun konsolunu Mayıs ayı başında resmen duyuran BlueStacks, GamePop isimli ürünü hakkında yeni detaylar yayınladı. Yaklaşık bir aydır ön sipariş alımları devam eden konsolun beklentilerinin de üzerinde bir satış performansı ortaya koyduğunu belirten yazılım şirketi, Mayıs 2013'e özel kampanyasını Haziran sonuna kadar uzattığını ilan etti. Ay sonuna kadar 83.88$ değerinde bir yıllık GamePop aboneliğini satın alanlar, oyun konsolu ve bir oyun kolunu tamamen ücretsiz edinebilecekler. Halihazırda 500 civarında ücretli yapımı bünyesinde barındıran GamePop platformu, tüm bu içerikleri aylık 6.99$'a kullanıcılarıyla buluşturacak. 
Konsolun tanıtımı sırasında donanımın fiyatını açıklamayan Silikon Vadisi girişimi, bir oyun kolu ile birlikte GamePop'un perakende mağazalar ile çevrimiçi alışveriş sitelerinde 129$'dan satılacağını bildirdi. Oyun konsolunun donanım özellikleri henüz gün yüzüne çıkarılmadı; fakat oyun kolunun kendine özgü bir kontrol deneyimini beraberinde getireceği ifade edildi. OUYA gibi diğer Android'li konsolların aksine geliştiricilerden oyunlarını GamePop'u destekleyecek şekilde değiştirmelerini istemeyen BlueStacks, uzun süredir üzerinde çalıştığı LayerCake teknolojisi ile kendi konsolunu mevcut oyunlara kendi çalışmaları sonucu uygun hale getirecek. Aynı teknolojiyi kullanarak oluşturduğu App Player ile Windows ve Mac platformlarında on milyonlarca kullanıcıyı Android platformu için geliştirilmiş uygulamalarla buluşturan firma, HP, AMD, ASUS, Lenovo ve MSI gibi kişisel bilgisayar sektörünün önemli isimleriyle de özel anlaşmalar imzalamıştı.
Oyun sektörünün Netflix'i olmayı amaçlayan BlueStacks, elinde bulundurduğu LayerCake teknolojisi sayesinde çok sayıda kaynaktan bağış almıştı. GamePop ile teknolojisini özel bir platformda sektörün beğenisine sunacak olan geliştirici, önümüzdeki aylarda önde gelen geliştiricilerle anlaşarak ekosisteminin içerik yelpazesini genişletecek. Son olarak Güney Kore'nin en büyük oyun geliştiricisi COM2US, çocuklara yönelik eğitim içerikleri hazırlayan Intellijoy ve Tipitap ile anlaştığını açıklayan BlueStacks'ın GamePop platformunun içerik değeri 250$'ı aşmış oldu. Oyun ve uygulamaların kullanım oranlarına göre her içerikten elde edilen kazancın yarısı geliştiricilere ödenecek ve uygulama için ödeme sistemi gelirleri tamamen içerik sağlayıcısına aktarılacak. Hem tüketici hem de geliştiriciler açısından önemli avantajları yapısında barındıran GamePop, anlaşmalı geliştiricilerin oyunlarını önyüklü olarak beraberinde getirecek.
Oyun kolunun yanı sıra Android ve iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden de kontrol edilebilecek GamePop, yıl sonunda resmen piyasaya sürülecek. Bu döneme kadar içerik sayısı iki katına çıkması beklenen Android 4.2 Jelly Bean versiyonlu oyun konsolunun resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir; GamePop platformuyla ilgili yeni gelişmeleri gamepop.tv adresinden takip edebilirsiniz.

http://www.prweb.com/releases/2013/5/prweb10782650.htm Yorum Yaz
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aydemir__black 6 yıl en beğenilen
Bir zamanlar Ouya vardı. Çıkmadan eskidi.
2 Yanıt Yanıtla +11
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-Sniper- 6 yıl
dere.beyi
bu konuyla alakası yok ama bu haftaki 2si 1 programı neden yayınlanmadı ?

Mesut Çevik, Erdi Özüağ ve Ender Yıldız Tayvana gidecekti bu hafta o yüzden...
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aydemir__black 6 yıl en beğenilen
Bir zamanlar Ouya vardı. Çıkmadan eskidi.
1 Yanıt Yanıtla +11
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dere.beyi 6 yıl
bu konuyla alakası yok ama bu haftaki 2si 1 programı neden yayınlanmadı ?
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1OOOOOO 6 yıl aydemir__black
aydemir__black

Bir zamanlar Ouya vardı. Çıkmadan eskidi.

Aynen bende ona bakıyordum kolu falan devrim diyolardı ne oldu
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