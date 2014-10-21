Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluesmart akıllı valiz projesi gerçekleşmeye çok yakın

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
542
1
9
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bluesmart akıllı valiz projesi gerçekleşmeye çok yakın

Genelde yolculuklarda başımıza en gelecek en talihsiz olay valizin kaybolması veya aşırı yük nedeniyle sonraki uçak seferi ile gönderilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Buna yönelik olarak çeşitli projeler mevcut ancak Bluesmart projesi akıllı bir valiz ile etkili bir çözüm bulmayı amaçlıyor.

Bluesmart akıllı valiz pek çok sensörü ve önemli özelliği ile şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan valiz belirli bir mesafe oluştuğunda kullanıcıyı uyarıyor veya güvenlik onaylı kilidin uzaktan açılıp kapanmasını sağlıyor. 

Alüminyum alaşım kullanılan valiz hafif ve sağlam bir yapı sunarken, birleşim noktalarından herhangi bir şekilde su almasının önüne geçilmiş. Valiz check-in'lerde sıkıntı yaşamamak için kulbundan tutarak kaldırdığınızda içerisindeki eşyanın ağırlığını ölçebiliyor. 

Valizin en büyük vaatlerinden birisi ise kaybolduğunda veya başka bir sefere alındığında konumunu size bildirmesi. Ancak bunun nasıl olacağı belirtilmezken, TripIt gibi seyahat planlayıcı platformları ile işbirliği yapılacağı belirtiliyor. 

Valizin işlerliği için yaklaşık 10 000mAh gücünde bir dahili batarya da yer alıyor. Bu sayede dilerseniz mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. Proje gerekli bağışı kısa süre içerisinde topladı ve 235$ karşılığında yaz aylarında dağıtıma başlayacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/bluesmart-world-s-first-smart-connected-carry-on Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 5 yıl
Sold out.... vay be hızlı satılmış....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
Daha ucuzu yapılır merak etmeyin arkadaşlar.

Bir karşı devrim yapılır illa ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 5 yıl
En önemlisi boyuları kaç cm, kaç litre?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
O bataryanın patlama ve yanma riski var. Uçağa kabul edecekler mi bakalım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Güzel olur bence. Ha alır mısın desen belli olmaz. Ucuz olması zor görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
Aslında mantıklı düşünmüşler ama daha basiti olabilirdi . Bir tane gps verici ile batarya yeterdi . Fiyatı da güzel şişirmişler . Bu iş tutsa ucuza alırdık işimizi görürdü. Valizi kaybolmayan bunun ne kadar önemli olduğunu bilemez .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuan 5 yıl
Aklında suyunu çıkarttılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 5 yıl
Thy fırlatırsa yazık olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nz9 5 yıl
Özellikle ülkemizde ve diğer ülkelerin hava alanı bagaj kısımlarında ki hırsızlıklara karşı somut bir delil veya caydırıcı olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 21 Ekim 2014 5 yıl Creative GigaWorks T50 Test Masamızda 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Teknoloji Sohbetleri" 2. sezon ilk program yayın tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim