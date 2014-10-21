Bluesmart akıllı valiz projesi gerçekleşmeye çok yakın





Genelde yolculuklarda başımıza en gelecek en talihsiz olay valizin kaybolması veya aşırı yük nedeniyle sonraki uçak seferi ile gönderilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Buna yönelik olarak çeşitli projeler mevcut ancak Bluesmart projesi akıllı bir valiz ile etkili bir çözüm bulmayı amaçlıyor.





Bluesmart akıllı valiz pek çok sensörü ve önemli özelliği ile şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan valiz belirli bir mesafe oluştuğunda kullanıcıyı uyarıyor veya güvenlik onaylı kilidin uzaktan açılıp kapanmasını sağlıyor.





Alüminyum alaşım kullanılan valiz hafif ve sağlam bir yapı sunarken, birleşim noktalarından herhangi bir şekilde su almasının önüne geçilmiş. Valiz check-in'lerde sıkıntı yaşamamak için kulbundan tutarak kaldırdığınızda içerisindeki eşyanın ağırlığını ölçebiliyor.





Valizin en büyük vaatlerinden birisi ise kaybolduğunda veya başka bir sefere alındığında konumunu size bildirmesi. Ancak bunun nasıl olacağı belirtilmezken, TripIt gibi seyahat planlayıcı platformları ile işbirliği yapılacağı belirtiliyor.





Valizin işlerliği için yaklaşık 10 000mAh gücünde bir dahili batarya da yer alıyor. Bu sayede dilerseniz mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. Proje gerekli bağışı kısa süre içerisinde topladı ve 235$ karşılığında yaz aylarında dağıtıma başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/bluesmart-world-s-first-smart-connected-carry-on