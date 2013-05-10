Bluestacks, Android işletim sistemli oyun konsolu Gamepop'u duyurdu





Geliştirdiği LayerCake teknolojisi sayesinde Android işletim sistemi için yazılmış uygulamaları Windows ve Mac platformlarında kullanılabilir kılan Bluestacks, oyun konsolu pazarına giriş yapan son isim oldu. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve Lenovo, MSI, ASUS, AMD gibi isimlerle işbirliğine giden başarılı Silikon Vadisi girişimi, oyun endüstrisinin Netflix'i olmayı amaç edinerek aboneliğe dayanan oyun platformu ve ARM mimarili bir çipsete sahip donanımını piyasaya sürecek. Gamepop adlı cihaz, Android 4.2 Jelly Bean işletim sisteminin farklılaştırılmış bir sürümünü beraberinde getiriyor. Hızla genişleyen Android'li oyun konsolu sınıfında OUYA, Project SHILED, GameStick gibi rakiplerinden çok daha farklı bir iş modeli benimseyen firma, bununla birlikte yazılımsal anlamda da daha farklı bir yapıyla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

OUYA veyahut oyun sektörü için özelleştirilmiş diğer Android cihazları, içeriklerin geliştiricileri tarafından destekli hale getirilmeleri gerekiyor. Yani her yapım için konsolların üreticileri yazılım geliştiricileriyle masaya oturarak birlikte çalışmalarda bulunuyor. Bluestacks ise; bir oyun koluyla gelen, akıllı telefon ya da tablet bilgisayarla da yönetilebilen Gamepop'a entegre ettiği yazılım sayesinde hiçbir ek geliştirme faaliyetine ihtiyaç duymadan mevcut oyunları oynatabiliyor. Henüz yazılım ve donanım detayları bilinmeyen konsolu Mayıs ayı içerisinde ön siparişle satın alıp 12 ay abonelik kaydı oluşturan tüketiciler, bir oyun kolu ve Gamepop için hiçbir ücret ödemeyecekler. Mayıs sonrasında oyun konsolunun tek oyun koluyla fiyatlandırması yaklaşık 100$ civarında olacak. Gamepop aboneleri, her ay yalnızca 6.99$ ödeyerek çok sayıda ücretli içeriği tecrübe etme şansı yakalayacak.

Bir yıllık abonelikten sonra bile yalnızca 83.88$'lık bir masraf oluşturan Gamepop, oyunculara ekonomik anlamda gayet cazip bir teklif sunuyor. Halihazırda Com2uS, Gameloft, Glu, Halfbrick, Jawfish Games, Deemedya gibi oyun stüdyolarıyla anlaşan Bluestacks, oyun içi ödeme sistemlerinden hiçbir komisyon almadığı gibi; abonelik ücretlerinin yarısını da kullanım oranlarıan göre geliştiricilere dağıtacağını belirtiyor. Hem oyuncu hem de geliştiriciyi memnun edecek bir oyun aboneliği sistemi meydana getiren yazılım şirketinin konsolu, halihazırda 500'ün üzerinde anlaşmalı oyunu bünyesinde barındırıor. Oyunlar cihazın donanımı üzerinde depolanırken, abonelik sona erdikten sonra erişim kesiliyor. Önümüzdeki kış dağıtımına başlanacak Gamepop'un tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek ürün hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ön siparişler bugün kaynak bağlantısından alınmaya başladı.

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http://www.gamepop.tv/