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Bluestacks, Android işletim sistemli oyun konsolu Gamepop'u duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
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13
Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bluestacks, Android işletim sistemli oyun konsolu Gamepop'u duyurdu

Geliştirdiği LayerCake teknolojisi sayesinde Android işletim sistemi için yazılmış uygulamaları Windows ve Mac platformlarında kullanılabilir kılan Bluestacks, oyun konsolu pazarına giriş yapan son isim oldu. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve Lenovo, MSI, ASUS, AMD gibi isimlerle işbirliğine giden başarılı Silikon Vadisi girişimi, oyun endüstrisinin Netflix'i olmayı amaç edinerek aboneliğe dayanan oyun platformu ve ARM mimarili bir çipsete sahip donanımını piyasaya sürecek. Gamepop adlı cihaz, Android 4.2 Jelly Bean işletim sisteminin farklılaştırılmış bir sürümünü beraberinde getiriyor. Hızla genişleyen Android'li oyun konsolu sınıfında OUYA, Project SHILED, GameStick gibi rakiplerinden çok daha farklı bir iş modeli benimseyen firma, bununla birlikte yazılımsal anlamda da daha farklı bir yapıyla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
OUYA veyahut oyun sektörü için özelleştirilmiş diğer Android cihazları, içeriklerin geliştiricileri tarafından destekli hale getirilmeleri gerekiyor. Yani her yapım için konsolların üreticileri yazılım geliştiricileriyle masaya oturarak birlikte çalışmalarda bulunuyor. Bluestacks ise; bir oyun koluyla gelen, akıllı telefon ya da tablet bilgisayarla da yönetilebilen Gamepop'a entegre ettiği yazılım sayesinde hiçbir ek geliştirme faaliyetine ihtiyaç duymadan mevcut oyunları oynatabiliyor. Henüz yazılım ve donanım detayları bilinmeyen konsolu Mayıs ayı içerisinde ön siparişle satın alıp 12 ay abonelik kaydı oluşturan tüketiciler, bir oyun kolu ve Gamepop için hiçbir ücret ödemeyecekler. Mayıs sonrasında oyun konsolunun tek oyun koluyla fiyatlandırması yaklaşık 100$ civarında olacak. Gamepop aboneleri, her ay yalnızca 6.99$ ödeyerek çok sayıda ücretli içeriği tecrübe etme şansı yakalayacak.
Bir yıllık abonelikten sonra bile yalnızca 83.88$'lık bir masraf oluşturan Gamepop, oyunculara ekonomik anlamda gayet cazip bir teklif sunuyor. Halihazırda Com2uS, Gameloft, Glu, Halfbrick, Jawfish Games, Deemedya gibi oyun stüdyolarıyla anlaşan Bluestacks, oyun içi ödeme sistemlerinden hiçbir komisyon almadığı gibi; abonelik ücretlerinin yarısını da kullanım oranlarıan göre geliştiricilere dağıtacağını belirtiyor. Hem oyuncu hem de geliştiriciyi memnun edecek bir oyun aboneliği sistemi meydana getiren yazılım şirketinin konsolu, halihazırda 500'ün üzerinde anlaşmalı oyunu bünyesinde barındırıor. Oyunlar cihazın donanımı üzerinde depolanırken, abonelik sona erdikten sonra erişim kesiliyor. Önümüzdeki kış dağıtımına başlanacak Gamepop'un tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek ürün hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ön siparişler bugün kaynak bağlantısından alınmaya başladı.
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http://www.gamepop.tv/ Yorum Yaz
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n_selim 4 yıl






baskın var herkese
















Baskın var herkese










susun







poli hadi bb herkese





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ulwi 5 yıl
Ps vita tv 99 dolarken bunu almak ne kadar mantikli bilemiyorum...
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digimon52 6 yıl
ahmetaktas

teksalihhep aynı hikayeler dönüp duruyor neden bu aleti alayım? ps3 zaten 500 lira alıp bütün oyunları oynamak daha mantıklı
tabii ps3 ile oyunlar beleş dağıtılıyo olsaydı senin dediğin 500 tl ver bütün oyunları oyna mantığı doğru olabilirdi


arkadas PSN Plus´u kastetmis 1 senelik üyelik al heray bedava ücretsiz full sürüm yeni gelen oyunlari oyna.
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Little big Metal 5 yıl
buna her yıl 80 dolar vericek varsa hiç durmasın alsın, yıllık ps plus bile 100 lira, vitada 20 tane oyun demek bu, kimse gelip vitaya pahalı demesin şunu alan.
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dark dragon 6 yıl
ahmetaktas
teksalihhep aynı hikayeler dönüp duruyor neden bu aleti alayım? ps3 zaten 500 lira alıp bütün oyunları oynamak daha mantıklı
tabii ps3 ile oyunlar beleş dağıtılıyo olsaydı senin dediğin 500 tl ver bütün oyunları oyna mantığı doğru olabilirdi

ps3'de uncharted gibi oyunlar oynuyorsun bunların bedava olmasını bekleyemezsin, android'de ise oyun namına temple run falan var ancak
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demo22 6 yıl
Tüm sorun en zor ve önemli olan oyun bu oldukdan sonra donanım her şekilde olur isterse konsolun fiyatı 250$ olsun
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savinelli 6 yıl
teksalih
hep aynı hikayeler dönüp duruyor neden bu aleti alayım? ps3 zaten 500 lira alıp bütün oyunları oynamak daha mantıklı

tabii ps3 ile oyunlar beleş dağıtılıyo olsaydı senin dediğin 500 tl ver bütün oyunları oyna mantığı doğru olabilirdi
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teksalih 6 yıl
hep aynı hikayeler dönüp duruyor neden bu aleti alayım? ps3 zaten 500 lira alıp bütün oyunları oynamak daha mantıklı
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yc#1 6 yıl
Tegra 4 ile gelirse iş yapabilir.
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foz54 6 yıl
Android telefon veya tableti olanlar için bunlar gereksiz bence. Zaten cihazın ekran görüntüsünü hdmi ile tvye aktarıp, otg çıkışından klavye, mouse, joystick bağlayabiliyoruz. Ancak bazı oyunlar joystick desteklerken bazıları desteklemiyor şuanlık tek sorun bu bence
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HectorBarbossa 6 yıl
Bunun da sonu OUYA gibi olmasın.
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caglet 6 yıl
Ouya'yi herkes bir heves begendi ama olmasi gereken kalitenin altinda bence , hdmi ile oynamaktan daha fazla bisey vaad etmiyor , buda birazcik gelismisi , dahada iyiler gelecektir ...
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