Bluetooth 4.0 kullanımı 2013 yılında yaygınlaşacak





Yıllardır mobil cihazlarımızda kullandığımız ve kablosuz veri transferine imkan tanıyan Bluetooth teknolojisi, aradan geçen zamanda çok gelişti.





Son olarak 4.0 versiyonu ile çok düşük miktarlarda enerji harcaması sağlandı ve bu sayede akıllı saat gibi küçük bataryalara sahip cihazlarda da kullanılır oldu.





Bluetooth 4.0 teknolojisi şimdilik amiral gemisi tablet ve akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Ancak eğilim gelecek yıl bu teknolojinin yaygın kullanıma geçeceğini gösteriyor.





Akıllı telefon üreticilerinin öngörüsüne göre, yognasetlerindeki fiyat düşüşü nedeniyle, RIM, Microsoft ve Google gibi firmalar Bluetooth 4.0 teknolojisine yeni nesil cihazlarında yer verecek. Bluetooth 4.0 tek yonga modüllerinin fiyatı 1$ seviyesine kadar indi.





Bluetooth 4.0 teknolojisinin bu yıl yaygınlaşması beklenirken, platform desteğinin eksikliği nedeniyle yüzde 100 hedefi tutturulamadı. Apple şimdilik teknolojinin en büyük destekçisi konumunda. 2013 yılında ise pek çok mobil cihaz Bluetooth 4.0 yüklü olarak piyasaya çıkacak.





Bunun yanında ayakkabı, oyuncak ve navigasyon cihazları gibi pek çok tüketici elektroniği üründe de Bluetooth 4.0 teknolojisine rastlayabileceğiz.

http://www.digitimes.com/news/a20121011PD216.html