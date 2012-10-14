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Bluetooth 4.0 kullanımı 2013 yılında yaygınlaşacak

6 yıl
2,5b
1
29
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır mobil cihazlarımızda kullandığımız ve kablosuz veri transferine imkan tanıyan Bluetooth teknolojisi, aradan geçen zamanda çok gelişti.

Son olarak 4.0 versiyonu ile çok düşük miktarlarda enerji harcaması sağlandı ve bu sayede akıllı saat gibi küçük bataryalara sahip cihazlarda da kullanılır oldu.

Bluetooth 4.0 teknolojisi şimdilik amiral gemisi tablet ve akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Ancak eğilim gelecek yıl bu teknolojinin yaygın kullanıma geçeceğini gösteriyor. 

Akıllı telefon üreticilerinin öngörüsüne göre, yognasetlerindeki fiyat düşüşü nedeniyle, RIM, Microsoft ve Google gibi firmalar Bluetooth 4.0 teknolojisine yeni nesil cihazlarında yer verecek. Bluetooth 4.0 tek yonga modüllerinin fiyatı 1$ seviyesine kadar indi.

Bluetooth 4.0 teknolojisinin bu yıl yaygınlaşması beklenirken, platform desteğinin eksikliği nedeniyle yüzde 100 hedefi tutturulamadı. Apple şimdilik teknolojinin en büyük destekçisi konumunda. 2013 yılında ise pek çok mobil cihaz Bluetooth 4.0 yüklü olarak piyasaya çıkacak.

Bunun yanında ayakkabı, oyuncak ve navigasyon cihazları gibi pek çok tüketici elektroniği üründe de Bluetooth 4.0 teknolojisine rastlayabileceğiz.

http://www.digitimes.com/news/a20121011PD216.html Yorum Yaz
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idris 6 yıl en beğenilen ekrem71
ekrem71
.... şimdilik teknolojinin en büyük destekçisi konumunda.

Böyle haber yapıyorsunuz işte. Sonra yurdumun cahil insanları her yeni teknolojiyi bunların geliştirdiğini ve desteklediğini zannediyor.
Oysa bluetooth sadece kulaklık ve hoparlör bağlamak için kullanılan bir teknoloji değildir. Farklı teknolojiye ve farklı üreticilere sahip firmaların ürünleriyle uyum içinde veri aktarımı yapmak içindir.
ekrem71.... şimdilik teknolojinin en büyük destekçisi konumunda.Böyle haber yapıyorsunuz işte. Sonra yurdumun cahil insanla...
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SystemApps 6 yıl
Apple şimdilik teknolojinin en büyük destekçisi konumunda.


çok şükür nfc yok ama kısıtlamalı bir bluetooth 4.0 var.
ya desteklemeseydi


Apple şimdilik teknolojinin en büyük destekçisi konumunda.çok şükür nfc yok ama kısıtlamalı bir bluetooth 4.0 var.ya deste...
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DH Misafiri 5 yıl
bir sürü yorum yapılmış falan ama benim gerçekten canım sıkıldı artık. türkiyede ciddi anlamda işler yavaş yürüyor. 6 aydan beri bluetooth 4.0 dongle ı arıyorum hiç bir yerde satılmıyor. eğer bileniniz çıkarsa tabi trust markası hariç valla 100 tl deseler alacağım o derece. ben işletim sistemi olarak mac os x 10.8.4 kullanıyorum. ve klavyemi uyku modunda çalıştırabilmek için 4.0 a ihtiyacım var. yurt dışından alayım istiyorum ama ne şekilde alacağım bulamadım. bilgisi olan varsa cidden yazsın
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OverClocK1ng 6 yıl
Bukalemun
Siz şimdi İP4 s deki GLONASS (GLObal Navigation Satellite System), Rusya tarafından geliştirilen ikinci kuşak bir sistemini de eleştirisiniz

Ahaa. Glonass'ı Apple icat etti sanmaya başlayanlardan birisi daha. Neredeyse cep telefonunu da Apple buldu zaten demeye başlayacaklar...
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DigitalWorld 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bukalemun

Siz şimdi İP4 s deki GLONASS (GLObal Navigation Satellite System), Rusya tarafından geliştirilen ikinci kuşak bir sistemini de eleştirisiniz


Ahaa. Glonass'ı Apple icat etti sanmaya başlayanlardan birisi daha. Neredeyse cep telefonunu da Apple buldu zaten demeye başlayacaklar...


Diyen yok değil.

Dikdörtgeni de Apple buldu.

Retina ekran da zaten Apple ın icadı.

Kapasitif dokunmatik ekranı da Apple buldu.



Bir de demiyorlar mı kardeşim kocaman firma bilmem kaç milyon dolarlık adamlar mı bilmeyecek diyorlar ya bu saflığa ölüyorum asıl. Bilmiyorlar işte. Adamların dediği şu : Ben yaparım siz istersiniz. Öyle de.

Ama adamların taktiği de iyi ya. Çünkü küçük ekranı bir reklam objesi olarak ve + bir özellik olarak kullanıp aynı zamanda ekranın büyük olması daha iyidir diyerek reklam yapmak başka kimsenin aklına gelmezdi. Bilmem belki de insanların cidden bunu yiyeceğini düşünmemişlerdi.

Çok değil 1-2 nesil önce doktorlar sigara içmeyi tavsiye ediyorlardı. Bize güvenin biz bu işin uzmanıyız. ( Örnek alkislarlayasiyorum.com/... ve zaman.com.tr/... Yani kendi işini biraz sen bileceksin. Şimdiye dek pek çok firma pek çok sorun yaşadı ve pek çok firma da şimdi burada "çok bilmiş" diye aşağılanmaya çalışılan basit insanlar tarafından kurtarıldı.

O çok büyük firmalardan biri olan Coca Cola nın da ilk formülü de gayet yüksek miktarda kokain içeriyordu. Daha sonra miktar azaltıldı ama suçlamalara rağmen 1905 yılına kadar kokain içermeye devam etti.

İSheep diye bir kavram doğdu.
DH de foxconn görevlisi ile bir görüşme vardı. İPad hakkında konuşuyorlar. Diyor ki ; Bakın benim evimde de ipad im var, ama bir resim atmak için bile uygulama yüklemem gerekiyor. Başka bir arkadaşıma aktarmak istediğimde ise iş tamamen çıkmaza giriyor. Yani nerede bunun kullanışlılığı.

Bir de demiyorlar mı Blutooth mu kaldı bu devirde diye. Allah ım Allah ım. En son Nokia 6600 ile blutooth gördüklerinden yeni teknolojinin ne hızlı olduğunu bilmiyorlar. Neymiş işte yavaşmış kullanan mı varmış. Yahu arkadaşım adamlar sizi kısıtlıyor diye kablo ile dolaşıp, 10-15MB lık müzik dosyasını mail ile göndermeye çalışıyorsanız bu gereksiz diye bir şey yok. Ben arkadaşlarım ile yüzlerce MB lık dosyaları saniyeler içinde paylaşıyorum. 2000TL lik bir telefonda blutooth olmamasını " Zaten Gerek Yok " diye savunmak teknik bir uftan başka bir şey değildir.

Bu arada bu video da çok hoşuma gitti.

alkislarlayasiyorum.com/...
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OverClocK1ng 6 yıl
lj94
Apple öyle destekliyorki bluetooth u sadece bt kulaklık için kulanılabiliyor eheh :)

Siz Bluetooth'u kullanmasını bilmiyorsunuz. Öyle kullanılır mı hiç...
Tööbeee töööbe. Şöyle kullanacaksınız...


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veteriner69 6 yıl
Bukalemun
bluetooth cihazımda olmasa ne kaybederim söylermisin ? 6 ayda bir cihaz çıkartıyorlar sen bununla meşgül olup biraz düşün bence. Apple ın kazması - android in ODUN telefonlarından iyidir.

Ohooo ben neden bahsediyorum sen ne anlatıyorsun?
Ben hem iphone, hem ipad 3, hem galaxy s3, hem vs vs kullanıyorum.
1990 ların başında Apple ürünlerini firmalara kuran bir şirketimiz vardı, bilkom eğitimlerinde MacOS vs de birinci olmuştum. Senin bildiğinden çok fazlasını biliyorum emin olabilirsin.
Konumuz : bluetooth dan dosya transferi
Çekiyorum örneğin ipad den fotoları, başka yere atmak ölüm! Ya salak itunes ya mail! Ne hafıza kartı ne bluetooth transfer. ARTIK EKSİK OLAN ŞEYLERİ SAVUNMAYIN, izleyin bakın bir sonraki iphone da NFC olacak mı olmayacak mı?

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Bukalemun 6 yıl veteriner69
veteriner69

Bukalemun
bluetooth cihazımda olmasa ne kaybederim söylermisin ? 6 ayda bir cihaz çıkartıyorlar sen bununla meşgül olup biraz düşün bence. Apple ın kazması - android in ODUN telefonlarından iyidir.


Ohooo ben neden bahsediyorum sen ne anlatıyorsun?
Ben hem iphone, hem ipad 3, hem galaxy s3, hem vs vs kullanıyorum.
1990 ların başında Apple ürünlerini firmalara kuran bir şirketimiz vardı, bilkom eğitimlerinde MacOS vs de birinci olmuştum. Senin bildiğinden çok fazlasını biliyorum emin olabilirsin.

Konumuz : bluetooth dan dosya transferi

Çekiyorum örneğin ipad den fotoları, başka yere atmak ölüm! Ya salak itunes ya mail! Ne hafıza kartı ne bluetooth transfer. ARTIK EKSİK OLAN ŞEYLERİ SAVUNMAYIN, izleyin bakın bir sonraki iphone da NFC olacak mı olmayacak mı?





öyledir


Benden çok biliyorsun demediğim için diğer kalan kısım boş açıklama olmuş.
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veteriner69 6 yıl
Bluetooth u küçümsüyen apple kullanan gençler, kendilerine mail atsınlar hala!!
Apple kazmalık ediyor hala dosya yollatmayarak.
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Bukalemun 6 yıl veteriner69
veteriner69

Bluetooth u küçümsüyen apple kullanan gençler, kendilerine mail atsınlar hala!!
Apple kazmalık ediyor hala dosya yollatmayarak.


Android cihazların donanım olarak her zaman apple ın gerisinde kaldığı ve donanımların çoğunun yeterli YAZILIM desteği almadığı bir ortamda YÜZLERCE android cihaz varken - halen son sürüm ICS 4.0 yaygın değilken + resmi olarak 2 telefona verilen JB 4.1 ile sen neden bahsediyorsun !

Google nin android mobil işletim sistemi Samsung - HTC nin elinde öldü gitti , LG de halen BİRİNCİ ben olayımda yazılım sonra diyor !!!

Dünya devi firma için " kazma " derken senin satış / kar rakamlarından haberin yok sanırım !! O zaman apple da neden bluetooth 4.0 2011 den beri ( ilk cihaz ) var sanıyorsun. BUgün NFC de kullanılan bir teknoloji değil. Nokia nın WİN 8 li cihazlarındaki KABLOSUZ şarj da uçuk bir teknoloji ( aksesuarı cihaz bedeli kadar )

Tüm cihazlarda halen PİL ve garip garip ekran teknolojileri kullanılıyor . şimdide UCUZ donanımlı ICS 4.0 cihazları görüyoruz , hepsinin kaynağı BİLEREK yapılan şeyler. Bana android versiyon - destek lazım !! bluetooth cihazımda olmasa ne kaybederim söylermisin ? 6 ayda bir cihaz çıkartıyorlar sen bununla meşgül olup biraz düşün bence. Apple ın kazması - android in ODUN telefonlarından iyidir.
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Godolphin 6 yıl
Bluetooth'u ben hiç kullanmadım iphone'a geçtikten sonra,Eskiden dosya alır verirdik ise yarardi artık iphone ile öldü o teknoloji.
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Jül Sezar 6 yıl
Yıl olmuş 2012 hala bluetooth kullanan mı kaldı? Uzun zamandır android telefon kullanıyorum, yanlışlıkla basmam dışında bluetooth açılmadı.
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Bukalemun 6 yıl
Apple 2011 de bize bunu sağladı
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.ıIMAJORIı. 6 yıl
Benim bilgisayarın ki yeter bana
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furky86 6 yıl
Bence başlık bile garip, ben de başlık atıyorum "Bluetooth 5.0 2015 yılında mobil cihazlarda kullanılmaya başlanacak"
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Swein 6 yıl
Bence bu iş biraz daha uza.
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idris 6 yıl en beğenilen ekrem71
ekrem71
.... şimdilik teknolojinin en büyük destekçisi konumunda.

Böyle haber yapıyorsunuz işte. Sonra yurdumun cahil insanları her yeni teknolojiyi bunların geliştirdiğini ve desteklediğini zannediyor.
Oysa bluetooth sadece kulaklık ve hoparlör bağlamak için kullanılan bir teknoloji değildir. Farklı teknolojiye ve farklı üreticilere sahip firmaların ürünleriyle uyum içinde veri aktarımı yapmak içindir.
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myhotyro 6 yıl
SystemApps
Apple şimdilik teknolojinin en büyük destekçisi konumunda.
çok şükür nfc yok ama kısıtlamalı bir bluetooth 4.0 var.
ya desteklemeseydi

Hakkaten birde desteklemeseydi ne olurdu bluetoothun hali. Elma bu, neyi zamanında ve tam olarak eklediki ürünlerine, bluetoothu eklesin. "Az fonksiyonalite, çok stabilite" Appleın ana prensibi. Mesajla arama reddetmryi iOS 6 da daha yeni ekledi. MMS'i iOS 4 demi yoksa iOS5 demi eklemişti?
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