Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluetooth özellikli Casio Edifice sonbaharda satışa çıkıyor

4 yıl
3,5b
1
16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bluetooth özellikli Casio Edifice sonbaharda satışa çıkıyor

Saat pazarının köklü ve beğenilen firmalarından birisi de Japon Casio ve aynı Swatch gibi akıllı saatler konusunda firmayı muhafazakar bir tutum içerisinde izliyoruz. Casio bugüne kadar G-Shock serisinde Bluetooth üzerinden bağlanarak ekranında kısıtlı bildirimler gösteren modeller piyasaya sürmüştü. Ancak kesinlikle serinin ana ögelerinden taviz vermemişti. 

Firma bu kez de Edifice serisine Bluetooth özelliğini kazandırdı. İlk olarak Mart ayında görselleri paylaşılan Casio Edifice EQB-500 modeli Eylül ayı itibariyle İngiltere'de satışa sunulacak.

Casio yine elinden geldiği kadar tasarım ve donanım anlamında Edifice serisinin temel dinamikleriyle oynamıyor. Saatin motoru performans ve enerji verimliliğinden birşey kaybetmeden bir miktar küçülüyor ve kalan alana da Bluetooth 4.0 yongası ve kontrolcüler yerleştiriliyor. 

Casio Edifice analog bir kadrana sahip olduğu için bildirim ikonlarını yerleştirmek de beceri istiyor. Kadranın sol üst kısmında Bluetooth simgesi bağlantıyı gösterirken, diğer alanlardaki ikonlar da gelen bildirimleri gösteriyor.

Saat uyumlu uygulaması ile iPhone ve Android akıllı telefonlara bağlanıyor ve 300'den fazla zaman dilimi bilgisi ile otomatik olarak saatinizi en doğru olarak ayarlayabiliyor. 

Casio Edifice markası Red Bull Racing F1 takımının sponsoru olduğu için EQB-500 modeli Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo tarafından yarışlarda giyilecek. Modelin fiyatı ise 300 pound olarak açıklandı. 

http://www.pocket-lint.com/news/130110-bluetooth-watches-needn-t-look-naff-casio-edifice-eqb-500-bucks-trend Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fiyaka1903 4 yıl en beğenilen
Edifice candirrr. Yillar önce aldim bana mısın demedi bir kere bile..
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-85956E72E 4 yıl
Hatırlayan ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
En mantiklisini Casio yapiyor saatten bagimsiz bir pil koyuyor ve 1 yil boyunca gelen iletileri saatten ogreniyorsunuz. Gunumuz pil teknolojisinden ancak en iyisi bu kadar yapilabiliyor . Digerleri gibi macera aramaya gerek yok, 2-3 gunde biten pil yuzunden saati soran kisiye de sarjim yokt demiyorsunuz. :)
En mantiklisini Casio yapiyor saatten bagimsiz bir pil koyuyor ve 1 yil boyunca gelen iletileri saatten ogreniyorsunuz. Gunumuz pil teknolojisinden ancak en iy...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodmourne 3 yıl
saati 1 haftadır kullanıyorum mükemmel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 4 yıl
Akıllı saatinizi yapın istediğiniz kadar ama bizim efsanelere ve klasik analog saatlerimize ellemeyin.. :) Şu saatin duruşu, havası, endamı paha biçilemez :)
Hiç bir akıllı kordon bu demirlerin yerini alamaz benim için :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Zenginler için güzel oyuncak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UnInvited_Guest 4 yıl
http://www.amazon.co.uk/Casio-Edifice-Limited-Edition-ERA-200RBP-1AER/dp/B00FRZPAIU

Arkadaş Tr ye gelmedi şu saat gelmedi ya. Gözümde kaldı :( Çok seviyorum Casio nun saatlerini hele bu serisi bir başka.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 4 yıl
Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo...Lewis Hamilton'da da Bir ara Seiko vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 4 yıl
Teknolojinin gelişmesi iyi akıllı saatlerin olmasıda. Fakat saatler ne kadar gelişirse gelişsin her zaman klasik saat tercihim olacaktır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa412 4 yıl
Casio tahtı sallanıyor. 1980 1900 2000 2014 hep aynı modeller hep aynı gelişmeler az.
Casio eski havası yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Bu batarya teknolojisinin sınırlarıyla en mantıklısı ve işin orta yolu bu bence, en azından saat kaç diye bakarken "eyvah bugün şarj etmeyi unutmuşum!" demezsiniz.
Şıklığından kaybetmemiş olması da cabası. Casio saatler gerçekten çok dayanıklı, en fazla kayışı bozulur onun dışında 10+ sene çok rahat çalışır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 4 yıl
efa 131 var üzerine tanımam
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtsf 4 yıl
casio saatte vazgeçilmezimdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-85956E72E 4 yıl
Hatırlayan ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3527 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, casio
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Fujifilm X-T1 aynasız fotoğraf makinesi video inceleme 4 yıl Asustor AS-202TE NAS Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim