Bluetooth özellikli Casio Edifice sonbaharda satışa çıkıyor





Saat pazarının köklü ve beğenilen firmalarından birisi de Japon Casio ve aynı Swatch gibi akıllı saatler konusunda firmayı muhafazakar bir tutum içerisinde izliyoruz. Casio bugüne kadar G-Shock serisinde Bluetooth üzerinden bağlanarak ekranında kısıtlı bildirimler gösteren modeller piyasaya sürmüştü. Ancak kesinlikle serinin ana ögelerinden taviz vermemişti.





Firma bu kez de Edifice serisine Bluetooth özelliğini kazandırdı. İlk olarak Mart ayında görselleri paylaşılan Casio Edifice EQB-500 modeli Eylül ayı itibariyle İngiltere'de satışa sunulacak.





Casio yine elinden geldiği kadar tasarım ve donanım anlamında Edifice serisinin temel dinamikleriyle oynamıyor. Saatin motoru performans ve enerji verimliliğinden birşey kaybetmeden bir miktar küçülüyor ve kalan alana da Bluetooth 4.0 yongası ve kontrolcüler yerleştiriliyor.





Casio Edifice analog bir kadrana sahip olduğu için bildirim ikonlarını yerleştirmek de beceri istiyor. Kadranın sol üst kısmında Bluetooth simgesi bağlantıyı gösterirken, diğer alanlardaki ikonlar da gelen bildirimleri gösteriyor.





Saat uyumlu uygulaması ile iPhone ve Android akıllı telefonlara bağlanıyor ve 300'den fazla zaman dilimi bilgisi ile otomatik olarak saatinizi en doğru olarak ayarlayabiliyor.





Casio Edifice markası Red Bull Racing F1 takımının sponsoru olduğu için EQB-500 modeli Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo tarafından yarışlarda giyilecek. Modelin fiyatı ise 300 pound olarak açıklandı.

http://www.pocket-lint.com/news/130110-bluetooth-watches-needn-t-look-naff-casio-edifice-eqb-500-bucks-trend