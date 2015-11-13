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Bluetooth teknolojisi gelecek yıl önemli yeniliklere gebe

Giyilebilir cihazlar ve Nesnelerin İnterneti ile birlikte Bluetooth teknolojisi de büyük önem kazandı. Gelecek yıl mesafe ve enerji tüketimi anlamında büyük yenilikler geliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bluetooth teknolojisi gelecek yıl önemli yeniliklere gebe

Mobil telefonların yaygın bir şekilde hayatımıza girmesiyle yeni bir teknoloji karşımıza çıkmıştı : Bluetooth. İlk zamanlar dosya alıp gönderdiğimiz, kulaklık bağladığımız ve çok oyunculu mobil oyunlar oynayabildiğimiz Bluetooth teknolojisi zamanla gelişti, güçlendi. Artık giyilebilir cihazların ve Nesnelerin İnterneti sektörünün olmazsa olmazlarından birisi haline geldi. Gelecek yıl Bluetooth teknolojisinin önemli yenilikler sunması amaçlanıyor. 

Blueooth standartlarını belirleyen Bluetooth SIG grubunun yaptığı açıklamaya göre özellikle Nesnelerin İnterneti sektöründe verimliliğini artırmak için gelecek yıl standartta bazı değişiklikler yapılacak. Bunlardan en önemlisi mesafe.

Şu an ki en modern versiyon olan Bluetooth 4.x versiyonları teorik olarak 70 metreye kadar bağlantı mesafesi sunabiliyor ancak araya duvarlar ve engeller girdiğinde mesafe 10-15 metreye kadar düşebiliyor. Yeni versiyonda bağlantı hızının 2 katına çıkarılacağı ve bunun enerji tüketimine herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtildi. Yani teoride 140 metre, pratikte 30 metre civarında bir bağlantı mesafesinden bahsediliyor. 

Yeni versiyonda diğer bir önemli özellik Mesh Networking olarak da bilinen cihazların birbiri arasında bir ağ kurabilmesi ve bu ağ içerisinde veri aktarımı yapabilmesi. Örneğin akıllı telefonunuz ile Nest akıllı termostata bağlandığınızda, termostatın mesafesi içerisinde yer alan akıllı ampüle de komut verebileceksiniz. Bazı markaların kendi cihazları için böyle bir ağ teknolojisi geliştirdiğini görüyoruz. Bluetooth artık bu teknolojiyi herkese yayıyor. 

 2025 yılına kadar Nesnelerin İnterneti sektörünün 11 trilyon dolar hacme ulaşacağına dair öngörüleri hesaba katan Bluetooth SIG, sektörün daha hızlı bir büyüme içerisinde olabilmesi için Bluetooth teknolojisinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan sonraki yıllarda da teknolojinin çok daha büyük adımlar attığına şahit olacağız.  

http://bgr.com/2015/11/12/bluetooth-technology-upgrade-2016/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
telefondan bilgisAYARA RESİM ATMAK İSTİYORUM
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Fenomenon 4 yıl
BT zaten yakın nesnelerle bağlantı için kullanılıyor. Mesafenin artması pek bişey kazandırmaz.
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maximus8282 4 yıl
DS4 bağlıyken evin bir ucundan bir ucuna gidince bağlantı kopuyor ama Nokia kulaklığım telefona bağlıyken nereye gidersem gideyim ne bağlatı kopuyor ne de müzik kesiliyor, duvarlara rağmen. Demekki cihaza göre değişiyor.
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klimatavsiye 4 yıl
Eskiden blututla manita tavlıyorduk. Mesaj gönderiyorduk mekanda vss. Hatta blutut ismimi telefon numaram yapıyordum. Artık ekmek çıkmıyor , dokunmatik akıllı telefon çıktı mertlik bozuldu.
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Grkwnxs 4 yıl
Akıllı saat kullanıcıları için mesafenin artması güzel olmuş odamdan mutfağa gidince bağlantı kopuyor şu anda
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kadirirdem 4 yıl
Bence wifi teknolojisi gelissin ozellikle tr de....
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bulu tut,
sen tutma :)
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Patren 4 yıl
bluetootdan çok daha çok wifi teknolojisi gelişsin bazen 1 dk siteye girmede bekliyor anca login oluyor
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fimeral 4 yıl Patren
patren

bluetootdan çok daha çok wifi teknolojisi gelişsin bazen 1 dk siteye girmede bekliyor anca login oluyor

bence senin internet altyapın ve hızın gelişsin önce.
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