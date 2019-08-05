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Boeing 737 Max uçaklarda artık iki bilgisayar olacak

Birbiri ardına gerçekleşen iki kaza sonrasında uçuşları yasaklanan ve incelemeye alınan Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarında artık iki bilgisayarın yer alacağı öğrenildi.
2 gün
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sadece birkaç ay arayla gerçekleşen iki feci uçak kazasıyla gündeme gelen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. MCAS sisteminde yer alan bir problem dolayısıyla düştükleri açıklanan uçaklarda artık bir yerine iki bilgisayarın yer alacağı belirtiliyor.

Bilgisayarlar birbirlerini doğrulayacak

MCAS (Manevra Karakteristikleri Artırma Sistemi) sistemindeki bir arıza nedeniyle pilotların her türlü müdahalesine rağmen uçakların burnunun aşağıya doğru indiği ve düşüşe zemin oluşturduğu açıklanmıştı. Şirket bu durumu Boeing 737 Max uçaklara iki adet bilgisayar yerleştirerek çözmeye çalışacak. Bu bilgisayarlardan biri arızalanırsa diğeri devreye girecek ve ayrıca iki bilgisayarın veri raporları çakışırsa, geliştirilen yeni yazılım pilotları anında uyaracak.
Kazaların en önemli sebeplerinden biri de, hatalara rağmen pilotların manuel kontrolü ele alamamasıydı. Yapılan geliştirmeler sonucunda, işlerin ters gitmesi ihtimaline karşın pilotların daha fazla sorumluluk alabilecekleri belirtiliyor. Yeni yazılım ve ikinci bilgisayar fikri, ABD Federal Havacılık Kurulu'nun Boeing'in düzeltmelerindeki sorunları dile getirmesinden sonra devreye sokuldu. Ancak bu durum diğer ülkelerin kendi incelemelerini yapacak olmaları sebebiyle Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının tekrar uçuş izni almalarına yeterli olmayacak. Zira her ihmalden ABD Federal Havacılık Kurulu sorumlu tutulacağı için ülkelerin ortak bir karar alması gerekiyor.


https://www.slashgear.com/boeing-737-max-will-have-two-computers-because-one-is-not-enough-04586193/ Yorum Yaz
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CoreXXX 2 gün en beğenilen
tekrar hata yapınca 1 bilgisayar dahamı eklicekler acaba. sonra yeni reklamı boeing hava internet cafe olabilir:)))
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zaomss 2 gün
donanımsal sıkıntıyı yine yazılımla halletmeye çalışıyorlar. o uçakların motorları aşağıda olmalı, sığmaz. o yüzden tüm gövde değişmeli. bu kadar tembellik yeter bence, bir bilgisayar daha ekleyip çözmeye çalışıyorlar. bu uçakların iadeleri yapılıp hangara çekilmeli, aynı hatayı amerikan bi firma olmayan airbus yapsa işi bitmişti.
donanımsal sıkıntıyı yine yazılımla halletmeye çalışıyorlar. o uçakların motorları aşağıda olmalı, sığmaz. o yüzden tüm gövde değişmeli. bu kadar tembellik yete...
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ArıKovanınaDalanAyı 14 sa.
Bu uçak sıfırdan tasarlanmadı, eski tasarımın üstüne günümüz teknolojisini entegre etmeye çalışıyorlar. Yine düşecekler.
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planetech 2 gün
737 dediğimiz şey 1950 model b707 uçağı, yaklaşık 70 yıldır aynı gövde kullanılıyor, biraz makyaj, üstüne motoru değiştirdin mi al sana yeni uçak . Amerikan mantığı şudur; birşey çalışıyorsa onu kurcalama! Ama bu mantık Max uçağında çöktü galiba
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FrknEgeOztrk 2 gün
İkinci bilgisayarın yazılımını umarım boeing tarafından geliştirilmez.
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xxxx1 2 gün
Zaten yedek bir sistem hazırda tutulur.bu uçak mühendisliğinde yeni bir şey değil. İlginç vr kusur olan tek işletim sistemi olması.
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oly1786 2 gün
1 bilgisayar mı? ; benim arabada bile bir kendi bilgisayarından bir de iphone'dan destek alıyorum yeni geldiğinde.
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CoreXXX 2 gün en beğenilen
tekrar hata yapınca 1 bilgisayar dahamı eklicekler acaba. sonra yeni reklamı boeing hava internet cafe olabilir:)))
1 Yanıt Yanıtla +17
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V4LKyR 1 gün CoreXXX
SAlkjsadldqw:QW:EQWE:WQ:QWEşlskadşlsakşdqw
İyiydi, güzel espri :D
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DH Misafiri 2 gün
Neden 1 taneydi ki zaten???
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zaomss 2 gün
donanımsal sıkıntıyı yine yazılımla halletmeye çalışıyorlar. o uçakların motorları aşağıda olmalı, sığmaz. o yüzden tüm gövde değişmeli. bu kadar tembellik yeter bence, bir bilgisayar daha ekleyip çözmeye çalışıyorlar. bu uçakların iadeleri yapılıp hangara çekilmeli, aynı hatayı amerikan bi firma olmayan airbus yapsa işi bitmişti.
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