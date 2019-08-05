Boeing 737 Max uçaklarda artık iki bilgisayar olacak

Sadece birkaç ay arayla gerçekleşen iki feci uçak kazasıyla gündeme gelen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. MCAS sisteminde yer alan bir problem dolayısıyla düştükleri açıklanan uçaklarda artık bir yerine iki bilgisayarın yer alacağı belirtiliyor.

Bilgisayarlar birbirlerini doğrulayacak

MCAS (Manevra Karakteristikleri Artırma Sistemi) sistemindeki bir arıza nedeniyle pilotların her türlü müdahalesine rağmen uçakların burnunun aşağıya doğru indiği ve düşüşe zemin oluşturduğu açıklanmıştı. Şirket bu durumu Boeing 737 Max uçaklara iki adet bilgisayar yerleştirerek çözmeye çalışacak. Bu bilgisayarlardan biri arızalanırsa diğeri devreye girecek ve ayrıca iki bilgisayarın veri raporları çakışırsa, geliştirilen yeni yazılım pilotları anında uyaracak.

https://www.slashgear.com/boeing-737-max-will-have-two-computers-because-one-is-not-enough-04586193/

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Kazaların en önemli sebeplerinden biri de, hatalara rağmen pilotlarınele alamamasıydı. Yapılan geliştirmeler sonucunda, işlerin ters gitmesi ihtimaline karşın pilotlarınalabilecekleri belirtiliyor. Yeni yazılım ve ikinci bilgisayar fikri,'nun Boeing'in düzeltmelerindeki sorunları dile getirmesinden sonra devreye sokuldu. Ancak bu durum diğer ülkelerin kendi incelemelerini yapacak olmaları sebebiyle Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının tekraryeterli olmayacak. Zira her ihmalden ABD Federal Havacılık Kurulu sorumlu tutulacağı için ülkelerinalması gerekiyor.