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Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boeing'in iklim araştırma drone'u 2019'da havalanacak

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Boeing'in güneş enerjisi ile çalışan iklim ve atmosfer araştırma drone'unun 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştireceği duyuruldu.
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnsansız hava araçlarında uzmanlaşmış Boeing'in yan kuruluşu olan Aurora Flight Sciences, güneş enerjisiyle çalışan otonom bir hava aracını piyasaya sürüyor. Yüksek irtifada sürekli uçuş için tasarlanan Odysseus adlı araç, iklim ve atmosferik araştırma yapmak için kullanılacak.

Birçok alanda kullanılabilecek

İlk seferini 2019 baharında yapacak olan Odysseus, üreticisi Aurora'ya göre bir drone ve uydu gibi çalışmak üzere tasarlanmış. Güneş enerjisi ile çalışan ve her seferinde aylarca uçuş yapabilen drone, büyük bir coğrafi alanı kapsama alanına alabilecek ve yerdeki istasyonlarla iletişim halinde olacak.

Odysseus havadayken veri toplayabilecek ve topladığı bilgileri hızlı bir şekilde istasyonlara iletebilecek özelliklere sahip. Drone'un öncelikle iletişim ve istihbarat alanlarında kullanılacağı belirtilse de öncelikli amacının çevre ve hava bilgilerini toplamak olduğu ifade ediliyor. Odysseus'a herhangi bir sefer sırasında yeni görevlerin de tanımlanabildiği belirtildi.

http://www.aurora.aero/odysseus-high-altitude-pseudo-satellite-haps/ Yorum Yaz
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zultaran 6 ay
Birazdan istemezükçüler gelir..
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V4LKyR 6 ay
Bunda da güzel bir wing flex var :)
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