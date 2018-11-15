Boeing'in iklim araştırma drone'u 2019'da havalanacak

İnsansız hava araçlarında uzmanlaşmış Boeing'in yan kuruluşu olan Aurora Flight Sciences, güneş enerjisiyle çalışan otonom bir hava aracını piyasaya sürüyor. Yüksek irtifada sürekli uçuş için tasarlanan Odysseus adlı araç, iklim ve atmosferik araştırma yapmak için kullanılacak.

Birçok alanda kullanılabilecek

http://www.aurora.aero/odysseus-high-altitude-pseudo-satellite-haps/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İlk seferini 2019 baharında yapacak olan, üreticisi Aurora'ya göre bir drone ve uydu gibi çalışmak üzere tasarlanmış.ile çalışan ve her seferinde aylarca uçuş yapabilen drone, büyük bir coğrafi alanı kapsama alanına alabilecek ve yerdekiiletişim halinde olacak.Odysseus havadayken veri toplayabilecek ve topladığı bilgileriistasyonlara iletebilecek özelliklere sahip. Drone'un öncelikle iletişim vealanlarında kullanılacağı belirtilse de öncelikli amacınıntoplamak olduğu ifade ediliyor. Odysseus'a herhangi bir sefer sırasındatanımlanabildiği belirtildi.