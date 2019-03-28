Boeing, kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen MCAS yazılımını güncelliyor

Boeing tarafından yapılan açıklamada, MCAS yazılımına gelen yeni güncellemenin Boeing 737 MAX tipi uçaklar için ek güvenlik katmanları oluşturacağı belirtildi. Bu katmanlar, Hücum Açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri göndermesi durumunda devreye girecek.
Artık iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracak
MCAS bundan böyle tek bir sensöre bağlı olmak yerine iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracak. Sensörler arasındaki uyuşmazlık 5,5 derece veya daha fazla ise, MCAS devreye girmeyecek. Bunun yanı sıra pilotların her zaman MCAS’ın etkisini geçersiz kılarak uçağı manuel olarak kontrol etme şansı bulunacak.
Boeing ayrıca pilotlaron MCAS yazılımını daha iyi anlaması ve bu teknolojinin devreye girdiği esnada nasıl tepki vermesi gerektiğini anlatan bilgisayar tabanlı yeni bir eğitim programı da oluşturdu. Söz konusu değişikliklerin Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından onaylanması halinde yazılımın yüklenmesi, test edilmesi ve uçuş ekibinin eğitilmesine başlanacak.
https://www.engadget.com/2019/03/27/boeing-explains-737-max-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Niye çünkü americın malı boing