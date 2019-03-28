Boeing, kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen MCAS yazılımını güncelliyor

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Son dönemde çok konuşulan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaklarının benzer nedenlerle düştüğü, bu nedenlerin de uçaklardaki Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımıyla alakalı olduğu belirtilmişti. ABD’li havacılık devi, MCAS yazılımı için yeni bir güncelleme duyurdu.

Boeing tarafından yapılan açıklamada, MCAS yazılımına gelen yeni güncellemenin Boeing 737 MAX tipi uçaklar için ek güvenlik katmanları oluşturacağı belirtildi. Bu katmanlar, Hücum Açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri göndermesi durumunda devreye girecek.

Artık iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracak

MCAS bundan böyle tek bir sensöre bağlı olmak yerine iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracak. Sensörler arasındaki uyuşmazlık 5,5 derece veya daha fazla ise, MCAS devreye girmeyecek. Bunun yanı sıra pilotların her zaman MCAS’ın etkisini geçersiz kılarak uçağı manuel olarak kontrol etme şansı bulunacak.

Boeing ayrıca pilotlaron MCAS yazılımını daha iyi anlaması ve bu teknolojinin devreye girdiği esnada nasıl tepki vermesi gerektiğini anlatan bilgisayar tabanlı yeni bir eğitim programı da oluşturdu. Söz konusu değişikliklerin Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından onaylanması halinde yazılımın yüklenmesi, test edilmesi ve uçuş ekibinin eğitilmesine başlanacak.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda bile Boeing 737 MAX’lerin yeniden havalanmasının ABD’de haftaları, dünya genelinde ise ayları bulabileceği söyleniyor. Çünkü bazı ülkeler uçakları yeniden havalandırmak için FAA'nın dışında kendi sivil havacılık otoritelerinin iznine de başvuracak.

https://www.engadget.com/2019/03/27/boeing-explains-737-max-update/