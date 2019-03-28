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Boeing, kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen MCAS yazılımını güncelliyor

ABD'li uçak üreticisi, kazalardan sonra pek çok ülkede yere indirilen Boeing 737 MAX'lerin yeniden havalanabilmesi için, kazaların sebebi olarak görülen MCAS yazılımını güncelliyor. İşte detaylar:
1 ay
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8
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Boeing, kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen MCAS yazılımını güncelliyor
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Son dönemde çok konuşulan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaklarının benzer nedenlerle düştüğü, bu nedenlerin de uçaklardaki Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımıyla alakalı olduğu belirtilmişti. ABD’li havacılık devi, MCAS yazılımı için yeni bir güncelleme duyurdu.

Boeing tarafından yapılan açıklamada, MCAS yazılımına gelen yeni güncellemenin Boeing 737 MAX tipi uçaklar için ek güvenlik katmanları oluşturacağı belirtildi. Bu katmanlar, Hücum Açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri göndermesi durumunda devreye girecek.

Artık iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracak 

MCAS bundan böyle tek bir sensöre bağlı olmak yerine iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracak. Sensörler arasındaki uyuşmazlık 5,5 derece veya daha fazla ise, MCAS devreye girmeyecek. Bunun yanı sıra pilotların her zaman MCAS’ın etkisini geçersiz kılarak uçağı manuel olarak kontrol etme şansı bulunacak.

Boeing ayrıca pilotlaron MCAS yazılımını daha iyi anlaması ve bu teknolojinin devreye girdiği esnada nasıl tepki vermesi gerektiğini anlatan bilgisayar tabanlı yeni bir eğitim programı da oluşturdu. Söz konusu değişikliklerin Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından onaylanması halinde yazılımın yüklenmesi, test edilmesi ve uçuş ekibinin eğitilmesine başlanacak.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda bile Boeing 737 MAX’lerin yeniden havalanmasının ABD’de haftaları, dünya genelinde ise ayları bulabileceği söyleniyor. Çünkü bazı ülkeler uçakları yeniden havalandırmak için FAA'nın dışında kendi sivil havacılık otoritelerinin iznine de başvuracak.

https://www.engadget.com/2019/03/27/boeing-explains-737-max-update/ Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Güncellese nolacak o kadar can gittikten sonra
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S.Vettel 1 ay
Çok mantıklı bir tane daha düşerse başka bir güncelleme getirirsiniz aslında tüm dünya şu şirkete boykot uygulasa amerika ne bok yiyecek merak ediyorum.
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faniseyler 1 ay
Uçakların toplatılması (samsung note 7 gibi) veya bir yerde çürümeye bırakılması (dizelgate skandalı sonrası amerikadaki VW araçlar gibi) yapılmayacak.
Niye çünkü americın malı boing
Uçakların toplatılması (samsung note 7 gibi) veya bir yerde çürümeye bırakılması (dizelgate skandalı sonrası amerikadaki VW araçlar gibi) yapılmayacak.Niye...
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S.Vettel 1 ay
Çok mantıklı bir tane daha düşerse başka bir güncelleme getirirsiniz aslında tüm dünya şu şirkete boykot uygulasa amerika ne bok yiyecek merak ediyorum.
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crazywinner3 1 ay
Erken oldu yahu. İlk kazanın üstünden 5 ay geçmiş akılları nerdeydi ?
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T Square 1 ay
Boeing'e saygım sonsuz ama Airbus bu işi daha iyi yapıyor gibi.
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ST4LK3R 1 ay
İnşallah Apple'ın güncellemeleri gibi olmaz.
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Güncellese nolacak o kadar can gittikten sonra
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faniseyler 1 ay
Uçakların toplatılması (samsung note 7 gibi) veya bir yerde çürümeye bırakılması (dizelgate skandalı sonrası amerikadaki VW araçlar gibi) yapılmayacak.
Niye çünkü americın malı boing
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Tugrul_512bit 1 ay
Aga adamların gemi yazılımları da tırt. En son Muavenet'i düşman sanıp vurdular. O kadar tırt yani.
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mr.biceps 1 ay
Kasıtlı yapılan bir olay malesef
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