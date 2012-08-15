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Bolt! iPhone oyunu 1 milyon indirme sayısını geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 olimpiyatlarını da rekorlarla kapatan dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt, bir süre önce RockLive ile işbirliği yaparak kendi adını taşıyan iPhone oyununun Temmuz ortasında yayınlanmasını sağlamıştı. 

Usain Bolt'un her aşamada geliştirme sürecine eşlik ettiği oyun, yayınlandığı günden bu yana 1 milyon indirme barajını geçti. Bu her saniye bir indirme demek oluyor. RockLive patronu John Shahidi, oyunun Fransa, İngiltere ve Avustralya gibi 25 ülkede en iyi 3 App Store teklifi arasında olduğunu belirtiyor.

Oyunda kahramanımız Usain Bolt'un altınlarını çalan korsanları alt etmesine yardımcı oluyoruz. Koşu boyunca yoldaki altınları toplayarak TNT varillerinden kaçmanız gerekiyor. Bazukanız ile de bölüm sonu düşmanlarınızı da alt etmeniz gerekiyor.

Uygulama için para satın alabiliyorsunuz. Oyun iPhone ve iPod touch için ücretsizken, iPad sürümü kısa süre sonra yayınlanacak.

http://itunes.apple.com/us/app/bolt!/id539693368?mt=8

http://mashable.com/2012/08/13/usain-bolt-mobile-game/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Surfer Rosa 7 yıl
Adam bitis cizgisine degil servete kosuyor.
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MrHxör 7 yıl
Brezilya nın milli geliri bu adam sağlıyor herhalde.
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Skylined 7 yıl MrHxör
Lütfenhesabimiacin

Brezilya nın milli geliri bu adam sağlıyor herhalde.

Neden Brezilya, Jamaika'yı satın mı aldılar ?
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Cumadangeldim 7 yıl MrHxör
Lütfenhesabimiacin

Brezilya nın milli geliri bu adam sağlıyor herhalde.

Brezilya? Jamaika olmasın?
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