Boom Beach “Kristal Deniz Kabuğu” Güncellemesi Yayınlandı

Haber Müdürü
Super Cell’in Clash of Clans benzeri bir yapıda ancak bambaşka bir ekiple geliştirilen oyunu Boom Beach, selefi kadar ciddi bir kitleye ulaşamamış olsa da tüm dünyada on binlerce kullanıcıya sahip ve ülkemizde de ciddi anlamda popüler.
Bir süredir oyuna yeni bir hava getirmesi beklenen güncelleme bugün itibariyle yayınlandı. Yeni sürümde yer alan bazı yenilikler şöyle:
- Karargah artık 21. seviyeye kadar yükseltilebiliyor
- Cephanelik 21. seviye yükseltmesi ile yeni birlik ve hücum bot geliştirmelerine kavuşuyor
- Yeni bir savunma odaklı öğe olan Shield Generator ile ana binanın savunma gücü artırılabiliyor
- Saldırı esnasında düşman birliklerini şok etkisi ile donduran Shock mayını
- Daha fazla ulaşılabilir hedef ve etrafta deniz kabukları
- Hammerman Avda etkinliği artık 7 seviyeden ve daha fazla ödülden oluşuyor
- Ayrıca artık Hammerman Gunboat da kullanabiliyor
- Savunma prototipleri 7 gün ile 12 gün arasınad değişen sürelerde eklenebilir hale gelmiş
- Dalış noktaları artık prototip parçaları da verebilecek
- Yeni ses efektleri ve bina animasyonları eklenmiş
Güncelleme Android ve iOS için an itibariyle yayınlanmış durumda. Bu arada DonanımHaber BoomBeach resmi klanına "DonanimHaber" adıyla ulaşabilirsiniz. Klan etiketi: #YJUUP0
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyunu bende oynuyorum şuan 61 levelim yanlış bilgi verildiği için yazmak istedim. Yeni güncelleme ile birlikte Tim Komutası / Üye istatistikleri bölümünden haftalık ve genel olarak kimin kaç saldırıyı yaptığı ve kaç istihbarat topladığı gözüküyor.Operasyon haritasında kalan tim saldırısı sayısı yanında "i" butonuna tıklarsan aktif operasyonda saldırmayan üyelerin isimlerini görebilirsin. Timden atılan kişilerin banlanma olayı yok evet ama tek isim değişikliği hakkı olduğu için timinizin türünü "herkes katılabilir"den "istek üzerine katıl"a çevirirseniz onayınız olmadan kimse katılamaz ve birşey yazamaz.