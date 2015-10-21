Boom Beach “Kristal Deniz Kabuğu” Güncellemesi Yayınlandı

Super Cell’in Clash of Clans benzeri bir yapıda ancak bambaşka bir ekiple geliştirilen oyunu Boom Beach, selefi kadar ciddi bir kitleye ulaşamamış olsa da tüm dünyada on binlerce kullanıcıya sahip ve ülkemizde de ciddi anlamda popüler.





Bir süredir oyuna yeni bir hava getirmesi beklenen güncelleme bugün itibariyle yayınlandı. Yeni sürümde yer alan bazı yenilikler şöyle:

Karargah artık 21. seviyeye kadar yükseltilebiliyor

Cephanelik 21. seviye yükseltmesi ile yeni birlik ve hücum bot geliştirmelerine kavuşuyor

Yeni bir savunma odaklı öğe olan Shield Generator ile ana binanın savunma gücü artırılabiliyor

Saldırı esnasında düşman birliklerini şok etkisi ile donduran Shock mayını

Daha fazla ulaşılabilir hedef ve etrafta deniz kabukları

Hammerman Avda etkinliği artık 7 seviyeden ve daha fazla ödülden oluşuyor

Ayrıca artık Hammerman Gunboat da kullanabiliyor

Savunma prototipleri 7 gün ile 12 gün arasınad değişen sürelerde eklenebilir hale gelmiş

Dalış noktaları artık prototip parçaları da verebilecek

Yeni ses efektleri ve bina animasyonları eklenmiş

Güncelleme Android ve iOS için an itibariyle yayınlanmış durumda. Bu arada DonanımHaber BoomBeach resmi klanına "DonanimHaber" adıyla ulaşabilirsiniz. Klan etiketi: #YJUUP0



