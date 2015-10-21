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Boom Beach “Kristal Deniz Kabuğu” Güncellemesi Yayınlandı

SuperCell’in sevilen oyunu Boom Beach’in bir çok yeni geliştirme, görev ve iyileştirme içeren güncellemesi yayınlandı. İşte yeni sürüm ile gelen yeniliklerden bazıları:
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Boom Beach “Kristal Deniz Kabuğu” Güncellemesi Yayınlandı
Super Cell’in Clash of Clans benzeri bir yapıda ancak bambaşka bir ekiple geliştirilen oyunu Boom Beach, selefi kadar ciddi bir kitleye ulaşamamış olsa da tüm dünyada on binlerce kullanıcıya sahip ve ülkemizde de ciddi anlamda popüler.

Bir süredir oyuna yeni bir hava getirmesi beklenen güncelleme bugün itibariyle yayınlandı. Yeni sürümde yer alan bazı yenilikler şöyle:
  • Karargah artık 21. seviyeye kadar yükseltilebiliyor
  • Cephanelik 21. seviye yükseltmesi ile yeni birlik ve hücum bot geliştirmelerine kavuşuyor
  • Yeni bir savunma odaklı öğe olan Shield Generator ile ana binanın savunma gücü artırılabiliyor
  • Saldırı esnasında düşman birliklerini şok etkisi ile donduran Shock mayını
  • Daha fazla ulaşılabilir hedef ve etrafta deniz kabukları
  • Hammerman Avda etkinliği artık 7 seviyeden ve daha fazla ödülden oluşuyor
  • Ayrıca artık Hammerman Gunboat da kullanabiliyor
  • Savunma prototipleri 7 gün ile 12 gün arasınad değişen sürelerde eklenebilir hale gelmiş
  • Dalış noktaları artık prototip parçaları da verebilecek
  • Yeni ses efektleri ve bina animasyonları eklenmiş
Güncelleme Android ve iOS için an itibariyle yayınlanmış durumda. Bu arada DonanımHaber BoomBeach resmi klanına "DonanimHaber" adıyla ulaşabilirsiniz. Klan etiketi: #YJUUP0

 

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enon_485 4 yıl
LeonEyes
ben güncellemeleri pek beğenmedim baya eksiği var oyunun süreklide oynuyorum şuanda 51 lvlim,öncelikle timdeki kişilerin online durumu olması lazım ve operasyonlara kim girdi kim girmedi bunların yazılı olması lazım,sonra çok uğraşıyoruz,timden atılan kişilerin sürekli banlı durumu olması lazım yoksa adamı attıktan bikaçgün sonra gelip küfür edip kaçıyor.sanırım bu güncelleme oyunun monotonlaşmaması adına getirilmiş.

Oyunu bende oynuyorum şuan 61 levelim yanlış bilgi verildiği için yazmak istedim. Yeni güncelleme ile birlikte Tim Komutası / Üye istatistikleri bölümünden haftalık ve genel olarak kimin kaç saldırıyı yaptığı ve kaç istihbarat topladığı gözüküyor.Operasyon haritasında kalan tim saldırısı sayısı yanında "i" butonuna tıklarsan aktif operasyonda saldırmayan üyelerin isimlerini görebilirsin. Timden atılan kişilerin banlanma olayı yok evet ama tek isim değişikliği hakkı olduğu için timinizin türünü "herkes katılabilir"den "istek üzerine katıl"a çevirirseniz onayınız olmadan kimse katılamaz ve birşey yazamaz.
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frostburn 4 yıl
klan üyesiyim (melowar ) arkadaşlar çok yardımcı ve mütevazi ama biraz daha genişleyebiliriz sanki?
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LeonEyes 4 yıl
ben güncellemeleri pek beğenmedim baya eksiği var oyunun süreklide oynuyorum şuanda 51 lvlim,öncelikle timdeki kişilerin online durumu olması lazım ve operasyonlara kim girdi kim girmedi bunların yazılı olması lazım,sonra çok uğraşıyoruz,timden atılan kişilerin sürekli banlı durumu olması lazım yoksa adamı attıktan bikaçgün sonra gelip küfür edip kaçıyor.sanırım bu güncelleme oyunun monotonlaşmaması adına getirilmiş.
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Patren 4 yıl
clash of clans kadar tutmuyor oyun
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CaptanFarfan 4 yıl
sıkıcı oyun bir 42 seviyeden sonra bıraktım.
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